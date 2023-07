Wenn der Platz nicht reicht

Lager kosteneffizient vergrößern

Egal ob man Besitzer einer Halle ist oder eine Immobilie für Lager- und Logistikzwecke gemietet hat, stellt die Erweiterung bei Platzmangel eine große Herausforderung dar. Bauliche Veränderungen gehören wie ein kompletter Standortwechsel zu den Projekten, die eine zeitliche und finanzielle Belastung darstellen können und aus unternehmerischer Sicht das letzte Mittel sein sollten.

Als Inhaber eines kleinen bis mittelständischen Unternehmens empfiehlt es sich, vorab nach Alternativen zu größeren Umbauten oder einem Umzug zu schauen. Eine solche Alternative ist der Einbau einer Lagerbühne als praktische und wirtschaftliche Lösung, um die Lagerkapazität zu erhöhen, die Organisation zu verbessern und die Effizienz der Lagerabläufe zu optimieren, ohne dafür das Bauwerk zu verändern.

Die gute Nachricht ist, dass Sie das Beste aus Ihrer Fläche rausholen können, ohne massive Umbauarbeiten, Outsourcing oder gar einen kompletten Standortwechsel in Kauf nehmen zu müssen.

Mehr Platz durch vertikale statt horizontale Flächennutzung

Mit einer Lagerbühne wird Ihr Lager zwar auf den ersten Blick voller, aber Sie vergrößern ohne bauliche Maßnahmen Ihre Lagerfläche, indem Sie die verfügbare Hallenhöhe voll ausnutzen. Lagerbühnen schaffen zusätzlichen Stauraum, indem sie auf der gleichen Grundfläche eine zweite Arbeits- und Lagerebene errichten. Damit ist eine Verdoppelung oder Verdreifachung der verfügbaren Lagerfläche möglich. Die Flexibilität sowohl auf als auch unter der Lagerbühne vergrößert sich. Der zusätzlich geschaffene Platz kann als Material- oder Produktlager für die darunterliegenden Produktionsflächen dienen.

Eine Stahlbühne – auch Systembühne oder Arbeitsplattform genannt – bietet Ihnen die Gelegenheit, den bislang ungenutzten und dennoch vorhandenen Raum möglichst effizient zu nutzen. Ob im Lager, einer Produktionshalle oder in Betrieben – Lagerbühnen sind die vielseitige Lösung, wenn Sie die Ausnutzung Ihrer Flächen deutlich optimieren möchten.

Dabei lassen sich Stahlbaubühnen optimal in die bestehende Prozesslandschaft integrieren, da sie modular aufgebaut sind und in den meisten Fällen in Abmessungen und Ausstattung individuell zusammengestellt werden können.

Bevor sie also in ein größeres Lagergebäude umziehen oder eine mögliche Erweiterung der Hallenkapazität auf einer größeren Grundfläche realisieren, um mehr Lagerfläche zu erhalten, kann der Einbau einer Lagerbühne eine wesentlich kostengünstigere Alternative sein. Dadurch kann der verfügbare Raum besser ausgenutzt werden, ohne dass zusätzliche Grundfläche benötigt wird.

Schnell umsetzbare Veränderungen zur Steigerung Ihrer Flexibilität

Lagerbühnen und Lagerpodeste sind in der Regel modular aufgebaut und sehr flexibel planbar. Sprich, es gibt kein Lager, für das eine Lagerbühne nicht geeignet wäre. Angefangen mit der Form der Bühne (rechteckig, l-förmig oder u-förmig) und ihren Abmessungen angepasst an verfügbare Grundfläche und Raumhöhe, wird die Bühne individuell auf die örtlichen Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse angepasst. Auch die Anzahl der Ebenen kann variieren, je nachdem wie viel Raumhöhe zur Verfügung steht.

Dabei wird die Bühne bei der Planung problemlos an die vorhandene Umgebung durch die passende Konstruktion von Stützpfosten und Stützbalken angepasst. Gleiches gilt für die Montage von Treppen und Rampen (außenliegend, innenliegend oder anliegend), Geländern sowie für die Installation von Sicherheitsvorrichtungen. Auch der Einbau von Übergabestationen oder Sicherheitsschleusen ist eine Frage der Vorplanung, die von einem Fachmann begleitet werden sollte, damit die Bühne effizient nutzbar ist, sich einfach in die vorhandene Einrichtung integrieren lässt und den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen entspricht.

Ist die Planungsphase abgeschlossen, die ohne eine Baugenehmigung auskommt, kann die Bühne je nach Lieferzeit und Verfügbarkeit innerhalb von 4 bis 6 Wochen vor Ort sein und eingebaut werden. Je nach Größe Ihres Lagers sind die anschließenden Räumarbeiten innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen und der Betrieb kann wie gewohnt weiterlaufen. Wenn die Neustrukturierung und der Ausbau der Lagerkapazität so schnell wie möglich abgewickelt werden soll, ist der Einsatz einer Lagerbühne sehr zu empfehlen.

Neben der Steigerung der Ergonomie und Optimierung von Arbeitsabläufen hat der Einbau einer Lagerbühne den Vorteil, dass man auf Veränderungen sehr viel flexibler reagieren kann. Unternehmen, die ihre Lagerlayouts modular gestalten, können leichter auf sich ändernde Geschäftsanforderungen, saisonale Schwankungen oder eine erweiterte Produktpalette reagieren. Dadurch wird die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens gestärkt und der gesamte Betrieb bleibt agil.

Sollte zukünftig ein Standortwechsel anstehen, kann die Bühne ohne viel Aufwand ab und wieder aufgebaut werden.

Alles nach vorne für den sicheren Zugriff

Sollten Sie sich für den Einsatz einer Lagerbühne entscheiden, sollten Sie darüber hinaus das Layout Ihres Lagers, also die Anordnung der unterschiedlichen Arbeitsstationen, unter die Lupe nehmen. Selbst in den kleinsten Räumen ist genug Platz, wenn man Dinge geschickt platziert. Egal wie viel Fläche zur Verfügung steht, ein unübersichtlich organisiertes Lager ist hauptsächlich verantwortlich für mangelnde Effizienz, hohe Fehlerhäufigkeit und zu geringe Gesamtproduktivität.

Besonders im Versandhandel, wo es auf schnelle Reaktionszeit innerhalb eines gut abgestimmten Workflows ankommt, sollte die mit dem Einbau einer Lagerbühne verbundene Neuorganisation von Arbeitsbereichen auf Basis von Umschlagraten geplant werden.

Waren lassen sich kategorisieren nach der Häufigkeit und Menge ihrer Bewegung und Verarbeitung im Lager, also ihrem Umschlag. Berücksichtigt man dies bei der Positionierung innerhalb des Lagers, können Mitarbeiter mit weniger Aufwand und kürzeren Arbeitswegen den Versandprozess beschleunigen und dadurch Bestellungen schneller abwickeln. Vereinfacht gesagt: Was häufig bewegt wird, sollte schnell erreichbar sein.

Bestimmte Produkte oder Prozesse können nach dem Einbau einer Lagerbühne gezielt auf einer Ebene platziert und so anhand ihrer Priorität oder Häufigkeit des Zugriffs sortiert und kommissioniert werden, während gleichzeitig auf einer anderen Ebene Einlagerungs- oder Umschlagsaktivitäten stattfinden. Durch die Reduzierung der Wegstrecken können so dann noch mehr Produkte auf derselben Fläche gelagert werden, ohne dass zusätzliche Lagerflächen benötigt werden.

Am Ende kosten lange Wege Zeit und Geld, denn wenn Lagermitarbeiter lange Wege zurücklegen müssen, um Artikel zu finden oder zu bewegen, verbringen sie mehr Zeit mit Laufen als mit eigentlicher Arbeit. Das hat Auswirkungen auf die Versandzeiten und kann dazu führen, dass Kunden länger auf ihre Bestellungen warten müssen. Kurze Wege beschleunigen den Versandprozess merklich und ermöglichen es, Bestellungen schneller abzuwickeln und dadurch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit zu erledigen.

Längere Transportwege bedeuten auch einen höheren Energieverbrauch, da beispielsweise Gabelstapler oder andere Transportmittel mehr Strecke zurücklegen müssen. Dies führt zu steigenden Betriebskosten durch höheren Treibstoffverbrauch und häufigere Wartungen.

Ein ebenso wichtiges Argument für die Verkürzung von Transportwegen durch geschicktes Lagerlayout ist das verringerte Risiko von Beschädigungen oder Verlusten während des Transports.

Kompakter geht es nicht

Wenn deutlich mehr Platz für große Mengen von Waren und Gütern benötigt wird, empfiehlt sich eine Kombination aus Lagerbühne und einem Kompaktlagersystem. Das Konzept der Kompaktlagerung besteht in der Lagerung der maximalen Produktanzahl auf dem kleinsten Raum, wobei keine Gänge vorhanden sind, durch die die Lagerarbeiter laufen. So wird die für die Lagerung vorgesehene Fläche im Vergleich zur herkömmlichen Lagerung vervielfacht.

Ein Kompaktlagersystem eignet sich besonders für Unternehmen mit begrenzter Lagerfläche, die eine große Menge an Produkten oder Gütern lagern müssen. Hier stehen eine Vielzahl von Varianten für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung, angepasst an die Art der Güter, die gelagert werden sollen und die Häufigkeit und Art ihrer Bewegung innerhalb der betrieblichen Abläufe.

Das Angebot reicht von Mobilen Archiv-Regalen für die Massenlagerung von Dokumenten, über Stückgut-Durchlaufregale mit leicht geneigten Plattformen, Einfahrregale für die Palettenlagerung, Verschieberegale, Push-Back-Regale, die Lasten durch Schwerkraft bewegen oder automatisierte Systeme mit Regalbediengeräten und Shuttle-Cars.

Da möglicherweise Investitionen in spezielle Lagertechnologien und -ausrüstung getätigt werden müssen, sollten unbedingt Fachleute für Lagertechnik und -planung hinzugezogen werden. Erstens, um sicherzustellen, dass das System individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist und zweitens die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Bestimmen Sie vorab die optimale Anordnung und Platzierung des Kompaktlagersystems und der Lagerbühne, um einen effizienten Materialfluss zu gewährleisten und alles aus Ihrem Lager rauszuholen.

Jede Verbesserung macht sich am Ende an einer Menge zufriedener Kunden bemerkbar, die einen schnellen und fehlerfreien Versand, pünktliche Lieferung und reibungslose Bestellprozesse zu schätzen wissen.

Systembühne planen leicht gemacht

Eine Lagerbühne ist immer eine individuell zusammengestellte Einzelanfertigung, die auf die Bedürfnisse des Kunden und an die das Platzangebot vor Ort angepasst ist.

Sollte jetzt schon klar sein, dass eine Lagerbühne als Erweiterungsoption für Sie in Frage kommt, taucht natürlich das Problem auf, wo man am besten mit der Planung anfängt.

Der erste Schritt ist, exakte Angaben zum verfügbaren Raum zu beschaffen. Dazu zählen Breite und Tiefe der nutzbaren Lagerfläche und die Höhe der Halle.

Mit diesen Daten können Sie nun ein Planungstool für Lagerbühnen füttern, das Ihnen schnell einen Überblick über darüber gibt, welche Möglichkeiten Sie bei der Größe, Form, Ausstattung und Farbe haben. Hier können Sie ebenfalls Anmerkungen machen, ob Sie Sonderwünsche haben oder bauliche Vorgaben bei der Planung berücksichtigt werden müssen.

Die eingegeben Daten können Sie bequem abspeichern und für die weitere Planung mit einem Fachberater nutzen, der nicht in Sachen Bühnenvarianten und deren Aufbau berät, sondern auch Ihr verfügbares Budget einkalkuliert und die Lieferzeit im Blick hat.

Hier erhalten Sie weitere Infos zum Planungstool.

