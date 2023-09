Wenn das alte Leben wegbricht – und das neue noch nicht da ist!

Einstweilen ertrunken

Von einer Lebenskrise, von Täuschungen und Selbstbetrug, von der Liebe und von einem Mann, der sich inmitten von Affären, Rausch und urbanem Alltagsirrsinn zurück ins Leben kämpft. Einstweilen ertrunken ist eine moderne Liebesgeschichte, zugleich ein psychologischer Roman und ein Großstadtroman.

Schulden, Affären und die Folgen eines Kletterunfalls. Carlo, einst kreativer Werbetexter und Lebenskünstler steckt in einer Krise. Im Basislager der Neurotiker betäubt er seine Ängste mit Alkohol, bis der Anruf eines internationalen Unternehmens die Wende verspricht: Geld, Erfolg, die Chance auf sein altes Leben.

„Mit Feingefühl und Tiefe beschreibt Claudia Eilles in diesem psychologischen Roman den Weg ihres Protagonisten, lässt ihn Krisen lösen und sich mit neuer Hoffnung dem Leben stellen“, schreibt der Literaturtest.

Während Carlo im täglichen Irrsinn einer Großstadt um den Auftrag kämpft, bahnt sich eine Wandlung an. In der Beziehung zu seiner besten Freundin Sue. Vor allem aber in ihm selbst. Am Ende steht er vor einer Entscheidung. Und vor der Frage: Wer will er sein?

„Wer also einen tiefgründigen und berührenden aber dennoch kurzweiligen Roman sucht, der zum Nachdenken anregt und mit ausdrucksstarken Charakteren überzeugen kann, dem kann ich dieses Buch nur ans Herz legen“, schwärmt ein begeisterter Leser.

Zielgruppe und Autorin

Das Buch richtet sich an Leser:innen, die sich für die menschliche Seele interessieren und nicht belehrt oder bevormundet werden wollen.

Die Autorin Claudia Eilles führt eine Praxis für Coaching und Konfliktmanagement und lehrt an der J.W. Goethe Universität in Frankfurt am Main. In ihrer praktischen Arbeit als Coach und Mediatorin unterstützt sie Menschen dabei, Konflikte und Krisen nicht nur zu lösen, sondern für die persönliche Entwicklung zu nutzen. Mit „Einstweilen ertrunken“ hat sie 2023 ihren ersten Roman veröffentlicht.

Autorin: Claudia Eilles

Veröffentlicht: 2023

ISBN: 978-3982516615

Preis: 12,99EUR

Kaufmöglichkeiten: Thalia |Amazon | Hugendubel | Bücher.de | FairBuch | buch7

