Weltrekord & Excellence Award für Tanja Hellmuth beim 12.internationalen Speaker Slam

WO.MAN_NOW! Create your vision and make it happen

Darmstadt / Mastershausen 30.09.22

WELTREKORD!

Zusammen mit weiteren 146 Speakern aus 18 Ländern holte Tanja Hellmuth am vergangenen Freitag den Weltrekord beim 12.internationalen Speaker Slam.

Es herrschte großer Andrang und eine lange Warteliste, um am vergangenen Freitag beim heiß ersehnten 12.Internationalen Speaker-Slam dabei sein zu dürfen. Im Finale und damit auch auf der Bühne standen 147 Finalisten aus 18 Ländern. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt.

Über 600 min. geballte Speakerpower auf 2 Bühnen läuft die Aufzeichnung und Liveübertragung. Diese Speaker Session ging als Slam mit den meisten Speakern als Weltrekord durchs Ziel.

Es war „Adrenalin pur“ Originalton Tanja Hellmuth, „eine unfassbar freudige Anspannung war bei uns allen zu spüren, jetzt im Finale zusammen mit so viel geballter Expertise von so viel unterschiedlichen ExpertInnen auftreten zu dürfen war einfach fantastisch, aufregend und eine geballte Ladung an Inspirationsfeuerwerk auf den verschiedensten Ebenen.

Es ist einfach ein Geschenk, durch seine Arbeit andere Menschen inspirieren und motivieren zu dürfen.“

Als Nummer 7 gleich zum Auftakt gegen 16:55 ist Tanja Hellmuth auf der Bühne, 240 Sekunden Zeit für Tanja Hellmuth auf der Bühne, um die hochkarätige 5-köpfige Scouting-Selection zu überzeugen.

WO.MAN_NOW! create your vision and make it happen

Tanja Hellmuth“s Beitrag war ein regelrechter Appell an alle, sich seiner Talente und Potential bewusst zu werden und die entstehenden Visionen dann auch aktiv in Erfolg zu wandeln.

Die 51-jährige, heute als holistische Business Mentorin tätige Gestalterin, Expertin für Markenaufbau und Unternehmerin, hielt eine inspirierende und motivierende Rede dafür, aus seinen individuellen Stärken, Visionen zu kreieren und in Erfolg oder in ein erfolgreiches Business zu transformieren.

„Sei einfach verrückt und trau dich… und CREATE YOUR VISION and make it happen“ mit dieser Kernbotschaft zündete Tanja Hellmuth ein Gedankenfeuer und erhielt tosenden Applaus. Sie wurde für ihre Inspirationskraft und ihr Motivationsfeuerwerk vom Veranstalter mit dem Excellence Award in der Kategorie Leadership&Innovation ausgezeichnet.

PURPOSE finden. VISIONEN kreieren. ERFOLG umsetzen.

Tanja Hellmuth Mentoring unterstützt UnternehmerInnen ihre Markenstrahlkraft zu entfalten und klar profiliert am Markt zu punkten.

PREPARE for FUTURE.

„Der unternehmerische Erfolgsweg beginnt mit der Essenz, dem Kern, mache ihn zu deinem Profil und zum Kern deiner Marke.

Die Marke ist das Rückgrat in deinem Business, daran richtet sich Strategie und Umsetzung aus.“

Kontakt

Tanja Hellmuth Mentoring

Tanja Hellmuth

Dieburger Str. 130

64287 Darmstadt

0170 5603382

info@tanjahellmuth-mentoring.com

http://www.tanjahellmuth-mentoring.com

Bildquelle: @Dominik Pfau Photography