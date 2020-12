Weltneuheit: Endlich wieder gut schlafen

DMH®-Methode und Binaurale Beats

Millionen Menschen schlafen schlecht. Sie können nicht einschlafen, nicht durchschlafen, wachen morgens gerädert auf. Ist die Schlafqualität dauerhaft gestört, dann kann das fatale Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit haben. Eine Weltneuheit verspricht jetzt Abhilfe. Durch die wissenschaftlich belegte DMH®-Methode von DM-Harmonics und das Hören von Binauralen Beats wird der natürliche Schlafrhythmus nachgeahmt. Das Unterbewusstsein lernt, endlich wieder besser ein- und durchzuschlafen.

Um zu verstehen, weshalb die DMH®-Methode mit den Binauralen Beats so wirkungsvoll ist, muss man verstehen, worauf es bei gutem Schlaf ankommt. “Wenn wir schlafen, durchleben wir mehrere Phasen und Zyklen, die unseren natürlichen Schlafrhythmus darstellen. Bei Ein- und Durchschlafstörungen wird der natürliche Rhythmus gestört. Um besser schlafen zu können, greifen viele auf Medikamente oder Hausmittel zurück. Doch durch diese erreichen sie nicht die erholsame und lebenswichtige Traumphase, die sogenannte REM-Phase, in der Informationen des Tages verarbeitet werden. Die Folgen von schlechtem Schlaf sind Müdigkeit, geistige Abgeschlagenheit und Unaufmerksamkeit”, erklärt Andreas Bernknecht, Gründer DM-Harmonics und Erfinder der DMH®-Methode.

Das ganz neu entwickelte Selbsthilfe-Set “Schnelle Hilfe bei Einschlafproblemen und Durchschlafproblemen” löst als weltweit einzigartiges Ein- und Durchschlaf-Set das Problem des schlechten Schlafens und hilft allen Menschen, die:

– müde sind, aber nicht einschlafen können

– durch ihr Gedankenkarussell nicht in Ruhe gelassen werden

– durch Ängste und Sorgen vom Schlafen abgehalten werden

– sich morgens wie gerädert fühlen

– erschöpft sind und keine Ruhe finden

– in der Nacht immer wieder aufwachen

– sich morgens endlich wieder fit und erholt fühlen möchten

– keine Schlaftabletten (mehr) nehmen möchten

Audiodateien machen nicht abhängig. Binaurale Beats unterstützen dabei, einen natürlichen Schlaf zu erlangen. Binaurale Beats schaffen durch bestimmte Frequenzen, die auf das Gehirn einwirken, einen Zugang zum Unterbewusstsein. Die DMH®-Methode löst tiefgreifende Probleme, die Sie vom Schlafen abhalten, im Unterbewusstsein mit Hilfe von Affirmationen auf. Das Ergebnis ist, dass

– nicht mehr mit Schrecken an die nächste Nacht gedacht wird

– der Tag fitter, gut gelaunt und leistungsstark gestartet werden kann

– mehr Leistungsfähigkeit in das Leben gezogen wird

– es Freude bereitet, das eigene Spiegelbild am Morgen anzuschauen

Andreas Bernknecht: “Wie jeder weiß, ist ein gesunder Schlaf wichtig für die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Psyche.”

Set “Schnelle Hilfe bei Einschlafproblemen und Durchschlafproblemen” (2 Audiodateien, 7,5 Stunden)

Nähere Informationen: https://dmh.link/besser-schlafen

Webseite: https://dm-harmonics.com/

Die DM-Harmonics GmbH mit Geschäftsführer Andreas Bernknecht bietet mit ihrer DMH®-Methode und den Binauralen Beats Audio- und Videoprogramme an, die entscheidend auf dem Weg zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität sowie mehr Freude und Glück unterstützen.

Firmenkontakt

DM Harmonics GmbH

Andreas Bernknecht

St. Martins-Ring 35

9492 Eschen

+41762626482

presse@dm-harmonics.com

http://www.dm-harmonics.com

Pressekontakt

DM Harmonics GmbH

Britta Stobbe

St. Martins-Ring 35

9492 Eschen

+41762626482

presse@dm-harmonics.com

http://www.dm-harmonics.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.