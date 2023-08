Weltgrößte Kobalt-Mine – Autoriese Stellantis (STLA) steigt ein. Börsenstar setzt nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL) auf diesen Kobalt Hot Stock. Jetzt 355% mit Kobalt Aktientip 2023 Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI)

Weltgrößte Kobalt-Mine – Autoriese Stellantis steigt ein. Börsenstar setzt nach 13.150% auf diesen Kobalt Hot Stock

14.08.23 08:47

AC Research

Perth, WA ( www.aktiencheck.de , Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Weltgroesste_Kobalt_Mine_Autoriese_Stellantis_steigt_Boersenstar_setzt_13_150_auf_diesen_Kobalt_Hot_Stock-15965574

Executive Summary-14.08.2023

Weltgrößte Kobalt-Mine – Autoriese Stellantis (STLA) steigt ein

Börsenstar setzt nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL)

auf diesen Kobalt Hot Stock

Unser Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) bestärkt mit starken Bohrresultaten 0,42% Kobalt über mächtige 6,2m Länge die Hoffnungen auf eine der größten Kobalt-Lagerstätten der Welt in Europa. Starke bestärken die Hoffnungen auf eine Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Mit dem Skuterud-Kobalt-Projekt hat unser Energiemetall Aktientip 2023 Kuniko Ltd. die weltgrößte historische Kupfermine übernommen. Über eine Millionen Tonnen Kobalt wurden auf Skuterud bereits gefördert. Der sensationelle Einstieg von Autoriese Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) mit der Übernahme von 19,99% der Aktien unseres Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) sorgte zuletzt für einen Paukenschlag an der Börse. Zudem hat der Autokonzern Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) einen sensationellen Abnahmedeal mit unserem Batteriemetall Aktientip 2023 Kuniko Ltd unterzeichnet. Darüber hinaus sorgt unser Kobalt Aktientip 2023 Kuniko Ltd mit der Verpflichtung der erfahrenen von Mona Schanche, einer angesehenen Persönlichkeit in der norwegischen Bergbauindustrie, für Furore. Als Vice President of Resource & Sustainability bei Nordic Mining ASA hat Frau Mona Schanche die Entwicklung nachhaltiger Bergbauprojekte vorangetrieben und eine wichtige Rolle bei der Förderung von ESG-Initiativen gespielt. Mona Schanche war maßgeblich an der Entwicklung des Engebø Rutil- und Granatprojekts von Nordic Mining in Westnorwegen beteiligt, indem sie das Projekt von der Explorationsphase bis zur Bauphase leitete, wobei die Produktion unmittelbar bevorsteht. Antony Beckmand, CEO, kommentierte: „Wir freuen uns, Frau Mona Schanche als unseren neuen Chief Operating Officer begrüßen zu dürfen. Ihr umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Exploration, nachhaltige Bergbauprojekte und ESG-Initiativen passt perfekt zu unserem Engagement für verantwortungsvolle Praktiken und langfristigen Shareholder Value. Monas Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, den Erfolg von Kuniko voranzutreiben und unseren Betrieb auf die sich wandelnden Anforderungen der heutigen Investitionslandschaft auszurichten.“ Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Aktien unseres Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. Der niederländische Autokonzern Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) erwirbt für 5 Mio. EUR 19,99% der Aktien unseres Batterie Metall Aktientips 2023 Kuniko Ltd. Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) unterzeichnet eine verbindliche Abnahmevereinbarung für Nickel- und Kobaltsulfat in Batteriequalität aus der Entwicklung von Kunikos Explorationsprojekten in Norwegen. Der Abnahmevertrag umfasst 35% der zukünftigen Jahresproduktion mit einer Laufzeit von neun Jahren. Zudem erwirbt Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) 5 Mio. ? (8 Mio. A$) an neuen Aktien von Kuniko und hält damit 19,99 % der Anteile. „Diese strategische Partnerschaft mit Stellantis fördert nachhaltige europäische Lösungen für die Wertschöpfungskette von Batterien und bestätigt das Potenzial unseres Projektportfolios für Batteriemetalle in Norwegen“, sagte Antony Beckmand, CEO von Kuniko. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Stellantis Hand in Hand zu arbeiten, um Explorationserfolge zu erzielen, die Produktion voranzutreiben und einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum und zur Weiterentwicklung der europäischen Batterieindustrie zu leisten.“ Börsenstar Gavin Rezos startet mit unserem neuen Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) nach dem Mega-Börsenerfolg von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) den nächsten umweltfreundlichen Explorer für Energiemetalle in Europa und Sie sollten diese einmalige Aktienchance nicht verpassen. Die Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) ein Vermögen von bis zu 1.325.000 EUR. Aktuell wird Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) an der Börse mit rund 379 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 20 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Battery Metal Aktientips Kuniko Ltd. Börsenstar Gavin Rezos hat mit Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) die größte Lithium-Lagerstätte in Europa entdeckt und sorgt mit unserem neuen Battery Metal Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) und der Übernahme der weltgrößten historischen Kobalt-Mine in Norwegen für den nächsten Paukenschlag an der Börse. Clevere Anleger kaufen daher nach 13.150% Kursgewinn mit Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) jetzt die Aktien unseres neuen Batterie Metall Aktientips Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI). Mit seinen vielversprechenden Kobalt-, Nickel- und Kupfer-Projekten in Norwegen positioniert sich unser Batterie Aktientip Kuniko Ltd. als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Mutigen und risikobereiten Investoren winken jetzt Kursgewinne von bis zu 355% mit den Aktien unseren neuen Battery Metal Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI).

Weltgrößte historische Kobalt-Mine in Norwegen

Historische Produktion von über 1 Mio. Tonnen Kobalt

Mit dem Skuterud-Kobalt-Projekt hat unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. die weltgrößte historische Kupfermine übernommen. Über eine Millionen Tonnen Kobalt wurden auf Skuterud bereits gefördert. Erste Bohrergebnisse bestärken die Hoffnungen auf eine potentielle Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Kobalt wird schon jetzt mehrheitlich für die Produktion von Autobatterien eingesetzt. Das massive Angebotsdefizit bei Kobalt lässt steigende Kobaltpreise erwarten.

Massives Nickel-Defizit

Erstklassige Nickel-Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel

Unser Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. hat sich zudem mit dem Feøy Kupfer-Nickel Project mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel eine potentielle Weltklasse-Nickel-Lagerstätte gesichert. Die globale Nickel-Nachfrage steigt durch den wachsenden Anteil von Nickel an der Autobatterie-Produktion in der Zukunft stark an. Das globale Angebotsdefizit bei Nickel steigt massiv an. Das Feøy-Projekt ist ein historisches Ni-Cu-Bergbaurevier und enthält die Minen Vigsnes und Feøy. Feøy ist eine historische Nickel-Kupfer-Mine mit hohen Abbauwerten von bis zu 2,6% Cu und 2,1% Ni. Das Feøy-Projekt verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. Potenzial zur Definition von hochgradigen Nickel-Kupfer-Lagerstätten, die sich für eine schonende Gewinnung & Zero Carbon Nickel eignen.

Erstklassige Kupfer-Mine Frederik IV mit bis zu 16,75% Kupfer

Kupfer ist das neue Öl – Kupfer-Nachfrage bei Elektroauto

4 mal höher als Verbrennungsmotor

Die Kupfer-Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der rasant wachsenden Produktion von Elektroautos explodieren. Elektroautos enthalten im Durchschnitt vier mal mehr Kupfer als Autos mit Verbrennungsmotoren. Während Autos mit Verbrennungsmotoren im Durchschnitt lediglich 22kg Kupfer enthalten, benötigen Elektroautos im Durchschnitt 83kg Kupfer. „Kupfer ist das neue Öl“, meinen daher die Analysten der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs. Unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. verfügt mit der Kupfer-Mine IV über eine erstklassige Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 16,75% Kupfer. Das historisches Bergwerk Fredrik IV produzierte bis 1908 über 30 Jahre bei kleiner Tonnage mit bis 6% Kupfer-Gehalt. Die Top-Geologen unseres Energiemetall Aktientips Kuniko Ltd. erzielten bei Probenahmen aus Abraumhalden bis zu 16,75% Cu, 3,33 g/t Au und 0,2% Co.

Battery Metal Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 1,00 EUR – 355% Aktienchance

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Weltgroesste_Kobalt_Mine_Autoriese_Stellantis_steigt_Boersenstar_setzt_13_150_auf_diesen_Kobalt_Hot_Stock-15965574

Europa benötigt mehr als 500 GWh Batterieproduktionskapazität bis 2030

möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.002.jpeg

Börsenstar Gavin Rezos startet mit unserem neuen Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) nach dem Mega-Börsenerfolg von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) den nächsten umweltfreundlichen Explorer für Energiemetalle in Europa und Sie sollten diese einmalige Aktienchance nicht verpassen. Die Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) ein Vermögen von bis zu 1.325.000 EUR. Aktuell wird Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) an der Börse mit rund 379 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 20 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Battery Metal Aktientips Kuniko Ltd.

Europa braucht eine Menge Batteriemetalle. Europa benötigt mehr als 500 GWh Batterieproduktionskapazität bis 2030 zur Versorgung des kommenden Marktes für Elektrofahrzeuge (EV). Pro Jahr entspricht dies etwa: 100.000 Tonnen Kobalt, 315.000 Tonnen Nickel und 800.000 Tonnen Kupfer.

Zusammengenommen wird dieser EU-Bedarf an Cu-Ni-Co-Metallen für E-Fahrzeuge etwa 10 Mio. Tonnen CO2 emittieren: Die EU-Politik drängt auf die umweltfreundliche Förderung dieser Energiemetalle zur Reduzierung des CO2-Fußabdruck der Europäischen Autobatterie-Produktion.

EU-Verordnung: Ab dem 1. Januar 2026 müssen Lithium-Ionen-Batterien eine Kennzeichnung der Kohlenstoffintensität und ab dem 1. Juli 2027 Höchstwerte für den Kohlenstoff-Fußabdruck einhalten. Die EU wird Batterien verbieten, die die neue Verordnung nicht erfüllen.

Zudem drängt die EU auf die Förderung von Rohstoffen aus ethischen Quellen. Derzeit große ethische Probleme bei der Rückverfolgbarkeit von Kobalt: Kinderarbeit, Ausbeutung, Korruption. International Rights Advocates reichen Klage auf Bundesebene im Namen der in den Kobaltminen der DRK getöteten Kinder ein. EU-Verordnung: Die Hersteller müssen nachweisen, dass sie ihre Rohstoffe auf verantwortungsvolle Weise beschaffen, indem sie einen digitalen Pass ausstellen, in dem alle in der Batteriezusammensetzung verwendeten Materialien verzeichnet sind.

„DAS BEWUSSTSEIN FÜR DEN KLIMAWANDEL SCHAFFT EINEN GANZ NEUEN MARKT FÜR KOHLENSTOFFFREIE AKKUMETALLQUELLEN“, KUNIKO-VORSITZENDER GAVIN REZOS.

Mit seinen vielversprechenden Kobalt-, Nickel- und Kupfer-Projekten in Norwegen positioniert sich unser Batterie Aktientip Kuniko Ltd. als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.003.jpeg

EUROPAS BEISPIELLOSER BEDARF AN BATTERIEMETALLEN

CO2-neutrale Produktion von Kupfer, Nickel und Kobalt

dank 98% Erneuerbarer Energien in Norwegen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.004.jpeg

Unser neuer Battery Metals Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) positioniert sich als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).

Unser Batteriemetall Aktientip Kuniko Ltd. entwickelt Kupfer-, Nickel- und Kobalt-Projekte für eine ethisch verantwortliche und umweltfreundliche Förderung. Unser Lithium Hot Stock Kuniko Ltd. ist zu 241% der Elektrifizierung verpflichtet und setzt dabei auf eine CO2-neutrale Produktion. Unser Lithium Hot Stock Kuniko Ltd. operiert in Norwegen, das 98% seiner Elektrizität aus Erneuerbaren Energien bezieht.

„Ich denke, es ist dringend notwendig, herauszufinden, was sich in Norwegen unter der Oberfläche verbirgt. Nicht nur für Batteriefabriken, sondern wirklich für die gesamte Industrie und alles, was mit der grünen Wende zu tun hat. Wir sind zu sehr von anderen Ländern und Kontinenten wie China, Afrika, Südamerika und anderen Orten abhängig geworden, in denen vielleicht ganz andere Bedingungen herrschen als die, mit denen wir uns gerne vergleichen, wenn es um Menschenrechte, Umwelt und Ethik geht.“, so die norwegische Generalsekretärin der Bergbauindustrie Anita Hall.

EUROPAS BEISPIELLOSER BEDARF AN BATTERIEMETALLEN

In Europa werden inzwischen mehr Elektrofahrzeuge verkauft als in China (siehe Forbes, August 2020). Es ist der am schnellsten wachsende Markt für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in der Welt. Um diese Nachfrage zu befriedigen, steigert Europa seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien exponentiell und ist damit der am schnellsten wachsende Markt für Batteriemetalle in der Welt. Europa verfügt jedoch nur über eine sehr begrenzte heimische Produktion von Batteriemetallen in Batteriequalität.

Die Projekte von Kuniko werden diese fast vollständige Abhängigkeit von externen Quellen für Batteriemetalle verringern, indem sie eine lokale und nachhaltige Quelle für Nickel, Kobalt und Kupfer bieten.

Börsenstar Gavin Rezos startet mit unserem neuen Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) nach dem Mega-Börsenerfolg von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) den nächsten umweltfreundlichen Explorer für Energiemetalle in Europa und Sie sollten diese einmalige Aktienchance nicht verpassen. Die Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) ein Vermögen von bis zu 1.325.000 EUR. Aktuell wird Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) an der Börse mit rund 379 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 20 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Battery Metal Aktientips Kuniko Ltd.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.005.jpeg

Weltgrößte historische Kobalt-Mine in Norwegen

Historische Produktion von über 1 Mio. Tonnen Kobalt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.006.jpeg

Mit dem Skuterud-Kobalt-Projekt hat unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) die weltgrößte historische Kupfermine übernommen. Über eine Millionen Tonnen Kobalt wurden auf Skuterud bereits gefördert. Erste Bohrergebnisse bestärken die Hoffnungen auf eine potentielle Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Kobalt wird schon jetzt mehrheitlich für die Produktion von Autobatterien eingesetzt. Das massive Angebotsdefizit bei Kobalt lässt steigende Kobaltpreise erwarten.

Die Kobaltnachfrage wird sich den Prognosen zufolge bis 2030 etwa verdoppeln, wobei der Großteil der Gesamtnachfrage auf Batterieanwendungen entfällt. Trotz des zunehmenden Trends zu einer geringeren Verwendung von Kobalt pro Einheit im Automobilsektor aufgrund von Kosten- und ESG-Bedenken würde die Kobaltnachfrage durch die zunehmende Verbreitung von Elektroautos und das exponentielle Wachstum des Verkaufs von Elektroautos in den kommenden zehn Jahren weiter ansteigen.

98% der Kobaltproduktion wird als Nebenprodukt abgebaut. 60 % der Kobaltressourcen befinden sich in der Demokratischen Republik Kongo. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der ärmsten, korruptesten und von Zwang geprägten Länder der Welt. Die DRK hat seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Kriegstote zu beklagen als jedes andere Land der Welt. Artisanaler Bergbau und Kinderarbeit dominieren den Bergbau in der DRK. Das Land hat eine marode Infrastruktur.

Das Kobaltprojekt Skuterud ist die historische Heimat der Kobaltproduktion. Auf dem Kobaltprojekt Skuterud wurden zwischen 1773 und 1898 über 1 Million Tonnen Kobalterz gefördert. Skuterud war der größte Kobaltproduzent der Welt und Norwegens größtes Unternehmen zu dieser Zeit. Entlang des 9 km langen Skuterud-Trends wurde über 100 Jahre lang historischer Kobaltabbau betrieben. Erste Bohrergebnisse identifizierten mehrere Zonen mit Kobaltmineralisierung.

Mit seiner potentiellen Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte positioniert sich unser Battery Metals Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.007.jpeg

Massives Nickel-Defizit

Erstklassige Nickel-Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.008.jpeg

Unser Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) hat sich zudem mit dem Feøy Kupfer-Nickel Project mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel eine potentielle Weltklasse-Nickel-Lagerstätte gesichert.

Die globale Nickel-Nachfrage steigt durch den wachsenden Anteil von Nickel an der Autobatterie-Produktion in der Zukunft stark an. Das globale Angebotsdefizit bei Nickel steigt massiv an.

Das Feøy-Projekt ist ein historisches Ni-Cu-Bergbaurevier und enthält die Minen Vigsnes und Feøy. Feøy ist eine historische Nickel-Kupfer-Mine mit hohen Abbauwerten von bis zu 2,6 % Cu und 2,1 % Ni.

Das Feøy-Projekt verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. Potenzial zur Definition von hochgradigen Nickel-Kupfer-Lagerstätten, die sich für eine schonende Gewinnung & Zero Carbon Nickel eignen.

Mit seiner potentiellen Weltklasse-Nickel-Lagerstätte positioniert sich unser Battery Metals Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.009.jpeg

Erstklassige Kupfer-Mine Frederik IV mit bis zu 16,75% Kupfer

Kupfer ist das neue Öl – Kupfer-Nachfrage bei Elektroauto

4 mal höher als Verbrennungsmotor

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71630/AC-140823-2.010.jpeg

Die Kupfer-Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der rasant wachsenden Produktion von Elektroautos explodieren. Elektroautos enthalten im Durchschnitt vier mal mehr Kupfer als Autos mit Verbrennungsmotoren. Während Autos mit Verbrennungsmotoren im Durchschnitt lediglich 22kg Kupfer enthalten, benötigen Elektroautos im Durchschnitt 83kg Kupfer.

„Kupfer ist das neue Öl“, meinen daher die Analysten der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs.

Unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) verfügt mit der Kupfer-Mine IV über eine erstklassige Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 16,75% Kupfer.

Vangrøfta:

Das historisches Bergwerk Fredrik IV produzierte bis 1908 über 30 Jahre bei kleiner Tonnage mit bis 6% Kupfer-Gehalt.

Die Top-Geologen unseres Energiemetall Aktientips Kuniko Ltd. erzielten bei Probenahmen aus Abraumhalden bis zu 16,75 % Cu, 3,33 g/t Au und 0,2 % Co.

Undal:

Verfügt über eine lange Geschichte der Untertageproduktion zwischen 1668 und 1971. Erzielte historische Produktionswerte 1,15 % Cu, 1,86 % Zn, geringe geförderte Tonnage (

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.