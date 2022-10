Welt-Nudeltag 2022

Wer kennt sie nicht. Farfalle, Fettuccine, Fusilli, Maccheroni, Penne, Ravioli, Rigatoni, Spaghetti oder Tortellini. Nudeln sind abwechslungsreiche Alleskönner für den täglichen Genuss, die durch ihre unterschiedlichen Formen und Farben jeder Mahlzeit eine besondere Note sowie ein tolles Aussehen verleihen.

Zur Feier des Welt-Nudeltags dürfen am 25. Oktober 2022 vor allem Nudeln in Form von Schleifen gegessen werden. Der Tag ist auch als Welt-Pasta-Tag bekannt und wurde 1995 beim World Pasta Kongress von 40 Pasta-Produzenten ausgerufen. Er wird jährlich gefeiert und es geht dabei nicht nur um die Nudeln, sondern auch um die Pasta-Konsumenten. Der Welt-Nudel-Tag soll zeigen, dass es sich bei Nudeln um ein auf allen Kontinenten genutztes Lebensmittel handelt. Weltweit finden an dem Tag Veranstaltungen rund um die Nudel statt und herausragende Pasta-Produzenten werden ausgezeichnet.

Passend zum Welt-Nudel-Tag können Nudeln nicht nur gekocht und gegessen, sondern auch selbst gemacht werden. Das mag kompliziert klingen, ist es aber nicht! 300 Gramm Vollkornmehl mit Salz, drei große Eier und ein Eigelb müssen mit ausreichend Wasser lediglich zu einem glatten Teig verarbeitet werden. Die Form kann selbst bestimmt werden und wer seine Liebsten am Welt-Nudel-Tag überraschen möchte, darf auch herzförmige Nudeln servieren. Nach 30 Minuten Ruhezeit sollten die vorbereiteten Nudeln rund drei Minuten in Salzwasser garen.

Rezeptidee aus Kummers vegetarische Köstlichkeiten – einfach nur lecker

Nudelrollen (© Britta Kummer)

Zutaten für 3 Personen:

9 Lasagneplatten

350 g TK-Blattspinat

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

150 g geriebener Parmesan

200 g Frischkäse

1 Spritzer Sambal Oelek

2 EL Olivenöl

1 – 2 Prisen Salz

2 – 3 Prisen Pfeffer

Butter für die Form

Lasagneplatten nach Packungsangaben zubereiten.

Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln sowie Knoblauch darin anschwitzen. Blattspinat und Sambal Oelek zufügen und mit dünsten.

Frischkäse unterheben und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Auf jede Lasagneplatte einen Klecks Spinatfüllung geben und zusammenrollen.

Die Röllchen dicht nebeneinander mit Naht nach unten in eine gebutterte Auflaufform geben. Mit Parmesan bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 20 Minuten überbacken.

Die Backzeit kann je nach Ofentyp etwas variieren.

Buchbeschreibung

Es ist kein Geheimnis, dass Kummers gerne gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Das ist schon Familientradition. Zusammen macht es schließlich viel mehr Spaß.

So auch in diesem Werk. Freuen Sie sich auf schmackhafte und abwechslungsreiche vegetarische Rezepte, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Sie wissen ja, vegetarisches Essen ist keineswegs langweilig.

Die vegetarische Küche ist vielfältig, schmackhaft, ausgewogen, bunt, gesund und bringt Abwechslung auf den Speiseplan. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, werden die Rezepte von Reimen und Geschichten begleitet.

Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

