Wellingtons Weihnachtswunder: Neue Festtagsgerichte mit The Vegetarian ButcherTM

Pflanzenbasierte Menü-Varianten werden auch in der Festtagszeit immer

wichtiger. Für das Weihnachtsmenü präsentiert Unilever Food Solutions &

Langnese im aktuellen Folder nicht nur vegetarische und vegane Rezepte von

Klassikern wie Beef Wellington, das Unternehmen gibt auch Tipps für die

Integration der Produkte von The Vegetarian ButcherTM auf der Speisekarte und

die richtige Vermarktung der neuen Gerichte. Dabei sind die Produkte im

Handumdrehen zubereitet, so dass kein zusätzlicher Aufwand in der Küche

entsteht.

Hamburg, November 2022. „Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen

Gerichten steigt immer weiter, mit The Vegetarian ButcherTM haben wir Produkte

im Portfolio, die sich in Konsistenz und Geschmack kaum von Fleisch unterscheiden.

Außerdem können sie ohne Mehraufwand in den Tagesablauf von Gastronomien

und Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung eingebunden werden“, sagt

Alexander Rohrberg, Culinary Fachberater Inspiration bei Unilever Food Solutions

& Langnese. Produkte wie Raw NoMince, NoChicken Chunks, Crispy NoChicken und

Raw NoBeef Burger eignen sich für verschiedenste Festtags-Klassiker. Im neuen

Weihnachtsfolder werden die Rezepte Schritt für Schritt beschrieben. Darunter

sind der Gackernde Weihnachtskranz mit Feigen, Mandeln und Cranberries, Ho Ho

Hotdogs mit knusprigem Rotkohlsalat und süßer Senfsauce sowie Wellingtons

Weihnachtswunder, ein veganes Beef Wellington.

Kommunikation und Integration

Damit die pflanzenbasierten Weihnachtsgerichte gut ankommen, gibt Unilever

Food Solutions & Langnese Tipps zur richtigen Kommunikation und Integration in

die Speisekarte. Dazu zählt die Benennung, die Lust auf die Gerichte machen soll,

aber auch die Platzierung auf der Karte ist ein wichtiger Punkt. So ist es ratsam, die

Speisen im Hauptteil der Karte gemeinsam mit Fleischgerichten aufzuführen,

dadurch steigt die Chance, auch Fleischliebhaber zu überraschen. Eine

Kennzeichnung beispielsweise mit dem Blatt-Symbol macht vegane und

vegetarische Gerichte auf den ersten Blick erkennbar. Die Kommunikation über

die eigenen Kanäle wie Website und Social Media schafft

zusätzlich Aufmerksamkeit für die breite pflanzenbasierte Auswahl auf der

Speisekarte.

Weitere Informationen sowie zahlreiche Rezeptideen gibt es unter ufs.com/thevegetarianbutcher

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or und Langnese unterstützen Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bieten immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

Kontakt:

Unilever Food Solutions & Langnese

Isabell Hellmann

Neue Burg 1

20475 Hamburg

isabel.hellmann@unilever.com

www.unileverfoodsolutions.de

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Miriam Hock/Marie Therese Heiser/ Alexandra Kampe

Tel.: +49 (0) 69 – 2578 – 128 -16/ -19

m.hock@gourmet-connection.de

m.heiser@gourmet-connection.de

a.kampe@gourmet-connection.de