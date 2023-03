Welche Babykleidung eignet sich bei Neurodermitis?

Interview mit Martina Sturainer von Chill n Feel

Immer mehr Babys und Kleinkinder leiden unter Neurodermitis. Wie die passende Kleidung helfen kann, Symptome zu lindern, darüber hat unsere Redaktion mit Martina Sturainer von Chill n Feel gesprochen:

Liebe Frau Sturainer, da Ihr Sohn als Baby selbst mit Neurodermitis zu tun hatte und peruanische Pima Baumwolle die Symptome lindern zu schien, begannen Sie selbst Kratzschutz-Kleidung aus eben dieser Baumwollart herzustellen. Inwiefern helfen Ihre Kleidungsstücke Babys und Kinder mit atopischer Dermatitis?

Martina Sturainer: Pima Baumwolle ist eine der weichsten Baumwollen auf der Welt, sie lässt sich fast mit Seide vergleichen. Mein peruanischer Mann hat mich auf diese Baumwollart aufmerksam gemacht, denn in Peru wird Pima-Baumwolle seit mehr als 5000 Jahren angebaut. Die Pima-Baumwolle, die wir für unsere Kleidung verwenden ist GOTS-zertifiziert und kennzeichnet sich durch viel längere Fasern als die der Standard-Baumwolle. Dadurch kann sie stärker geflochten werden und ergibt so ein feineres Garn, aus dem sehr glatte Stoffe gewebt werden können. Kleidung aus Pima Baumwolle kühlt bei Hitze und speichert Wärme an kälteren Tagen und Nächte. Dadurch unterstützt die extra langfaserige Baumwolle auf ganz natürliche Weise den körpereigenen Temperaturausgleich von Babys und Kindern. Und dies kommt wiederum der ekzemgeplagten Neurodermitis-Haut zu Gute. Ein weiterer Vorteil ist die Pilling-Resistenz. Nur bei dauerhaft sehr starker Reibung treten die kleinen Knötchen auf dem Stoff in Erscheinung, die bei atopischer Dermatitis als besonders störend empfunden werden. Das ist Besondere an unserer Neurodermitis Kleidung sind neben peruanischer Pima-Baumwolle die nahtlosen Designs, die zudem über integrierte Kratzschutz Handschuhe und Füßlinge verfügen.

Wie kann Ihre Kleidung Babys mit Neurodermitis helfen?

Martina Sturainer: Babys werden mit einer sehr sensiblen Haut geboren, denn ihre natürliche Hautschutzbarriere ist noch nicht vollständig entwickelt. Kommt ein Baby mit einer atopischen Veranlagung zur Welt, ist die Hautbarriere dauerhaft gestört. Sie trocknet schneller aus und reagiert auf Provokationsfaktoren mit starkem Juckreiz und Ekzemen. Mit unserer Neurodermitis Kleidung für Babys wollen wir dazu beitragen, dass sie hochsensible Haut vor Provokationsfaktoren geschützt und bereits irritierte Haut bei der Heilung unterstützt wird. Die hautberuhigende, angenehm kühlende Pima-Baumwolle, aus der unsere Kratzschutz-Anzüge gefertigt werden, lindert den Juckreiz. Wird weniger gekratzt, kann sich die Haut nicht entzünden und der Prozess der Heilung wird in Gang gesetzt. Langfristig gesehen bekommt die Haut dadurch die Chance, eine stabile Barriere zu entwickeln. Um sichergehen zu können, dass unsere Neurodermitis Kleidung nicht zu einem weiteren Trigger wird, sind all unsere Kleidungsstücke GOTS-zertifiziert und damit frei von jeglichen Schadstoffen. Zusätzlich werden Kratzschutz-Bodys und Strampler vorgewaschen, bevor sie in unseren Onlineshop einziehen. Entwickelt haben wir alle Stücke übrigens in jahrelanger Zusammenarbeit mit betroffenen Eltern. Regelmäßig werfen aber auch Dermatologen und Hebammen einen kritischen Blick auf neue Produkte, was uns nicht nur bestärkt, sondern auch dazu führt, dass wir dank deren Empfehlungen immer mehr betroffene Familien erreichen.

Welche Eigenschaften sollte Neurodermitis Kleidung für die Kleinsten noch haben?

Martina Sturainer: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass innenliegende Nähte sowie kratzende Etiketten bei atopischer Dermatitis das persönliche Wohlbefinden stark einschränken. Deshalb achten wir schon immer auf besonders weiche Nähte, haben aber inzwischen alle Produkte auf Außennähte umgestellt. Wichtig ist uns auch, dass die Kleidungsstücke mitwachsend sind, die Bodys zum Beispiel haben eine doppelte Knopfleiste im Schritt und können so über mehrere Größen getragen werden. Unsere neuesten Produkte, die Leggings, Anzüge und Langarmshirt verfügen sogar über einen extra Kratzschutz an den Füssen und Armen. Durch integrierte Fäustlinge und Füßlinge an den Armen und Hosenbeinen lassen sich so schützende Umschlagbündchen an den Händen und Füßen einfach überstülpen.

Das junge deutsch-peruanische Familienunternehmen Chill n Feel hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Wohlfühlmode für Babys und klein wenig größere Kinder spezialisiert. Die Produkte der Marke überzeugen durch ihre Qualität sowie durch Designs, die für entspannte Spielstunden und einen wohlbehüteten Schlaf sorgen – dank der weichen Pima Baumwolle und der besonderen Schnitte der Produkte schneidet nichts ein oder ist zu eng. Chill n Feel setzt dabei auf ausgewählte, hochwertige Kleidung, die zum Wohlfühlen von Babys und kleinen Kindern beitragen, aber auch aus nachhaltigen Materialien und unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Besonders nachhaltig sind auch die süßen Kuscheltiere aus schadstofffreier Biobaumwolle, die die weiche Wohlfühlkleidung optimal ergänzen. Sie sind nicht nur perfekt als Einschlafhilfe, sondern helfen auch beim Zahnen, sind bester Freund und treuer Weggefährte oder eignen sich für größere Kinder für Rollenspiele. Durch den Kauf dieser Kuscheltiere werden in den peruanischen Anden Frauen und deren Familien unterstützt. Die fleißigen Strickerinnen sichern sich durch ihre Arbeit ein Zusatzeinkommen, mit dem sie ihren Kindern eine bessere Schulbildung ermöglichen können.

