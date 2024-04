Welche Arten von Mantelgesellschaften gibt es?

Börsenmäntel, auch bekannt als „Shell Companies“ oder „Blank Check Companies“, sind Unternehmen, die oft dazu genutzt werden, andere Unternehmen durch Fusionen oder Übernahmen an die Börse zu bringen, ohne den üblichen Börsengang durchlaufen zu müssen. Diese leeren Unternehmen haben oft wenig oder keine operative Tätigkeit und dienen lediglich als Vehikel für den Erwerb oder die Fusion mit anderen Unternehmen.

Im April 23 ist die Yggdrasil SPAC 1 AG gegründet worden, die als SPAC/Mantelgesellschaft am 9. Oktober 2023 an die Börse Düsseldorf ging. Für eine interessierte und geeignete Technologiegesellschaft bietet sich die Möglichkeit durch eine Einbringung in diesen Börsenmantel einen Börsengang zeitsparend und kostengünstig umzusetzen.

