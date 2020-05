Weissenhäuser Strand: Start für Anmeldung zur Manni-Kaltz-Fußballschule

28. Mai 2020 – Ab sofort steht fest: Auch in 2020 gibt es die Manni-Kaltz-Fußballschule in den Sommerferien im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Ab sofort können Eltern ihre Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren zur Manni Kaltz Fußballschule 2020 anmelden. In diesem Jahr finden die Kurse vom 29. Juni bis zum 27. August 2020 jeweils von Montag bis Donnerstag statt. Die Kinder trainieren jeden Tag zwei Stunden mit Manni Kaltz und teilweise auch weiteren Trainern, die überwiegend ehemalige Bundesliga-Spieler sind. Manfred Kaltz selbst ist Vize-Weltmeister, dreimaliger Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Die Fußball-Camps finden zu den gültigen Hygienebestimmungen und unter freiem Himmel statt.

“Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr die Manni Kaltz Fußballschule trotz besonderer Hygienemaßnahmen bei uns am Weissenhäuser Strand startet. Für die Kinder ist es immer ein echtes Erlebnis, von so erfahrenen Trainern lernen zu können – hier sind ein tolles Lernergebnis, viel frische Luft und viel Spaß garantiert”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

“Mein Ziel ist es, den Kindern etwas beizubringen. Meiner Erfahrung nach sind Aufmerksamkeit und Disziplin der Kinder im Beisein der ehemaligen Bundesligaspieler besonders groß – so können sie sich in kurzer Zeit über deutliche enorme Leistungssprünge freuen”, sagt Manni Kaltz, der seine Fußballschule bereits im Jahr 2005 gründete. Die Teilnahme pro Camp kostet je Kind 135,00 Euro und beinhaltet die Trainingseinheiten, Trikot, Hose, Stutzen, eine Urkunde mit Foto, ein Autogramm, einen Pokal und Lunch. Für Hausgäste kostet die Teilnahme 119,00 Euro.

Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter https://www.weissenhaeuserstrand.de/attraktionen/freizeitangebote/outdoor-fun/fussballschule/ . Anmeldungen werden per Mail an info@weissenhaeuserstrand.de oder telefonisch unter 04361-5540 entgegengenommen – auch an der Rezeption des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand können Eltern ihre Kinder anmelden.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

