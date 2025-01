Weissenhäuser Strand neuer Partner der Talentspieltage

16. Januar 2025 – Ab diesem Jahr ist die Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG neuer Exklusivpartner des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) und setzt damit ein starkes Zeichen für die Förderung des Jugendfußballs in Schleswig-Holstein. Im Rahmen der Kooperation erhält die Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG bis 2027 das exklusive Namensrechte der Veranstaltungen und wird somit zur zentralen Marke, die mit den Talentspieltagen in Verbindung steht. Die neue Partnerschaft mit dem SHFV zielt darauf ab, die professionelle Nachwuchsentwicklung im Fußball in Schleswig-Holstein entscheidend voranzubringen. Besonders im Fokus stehen die Förderung junger Talente und die finanzielle Unterstützung der Organisation sowie Umsetzung der Talentspieltage, bei denen Nachwuchsspieler*innen aus ganz Schleswig-Holstein ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Sprecher der Geschäftsführung der Weissenhäuser Strand GmbH und Co. KG, David Depenau, freut sich sehr über die neue Zusammenarbeit: „Das ist für uns eine schöne neue Aufgabe, denn ohne Sport wäre vieles anders. Sport ist ein wichtiges Verbindungsglied im sozialen Bereich, Sport ist gesund, Sport ist Familiensache und wir als Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand sind für Familien da. Deshalb unterstützen wir gerne die Sichtung der Fußballtalente in den kommenden Jahren und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

Die Talentspieltage, die seit 2012 vom SHFV organisiert werden, bringen jährlich rund 300 Nachwuchstalente aus ganz Schleswig-Holstein zusammen. In einem spannenden Kräftemessen der Stützpunkte stellen die Spieler*innen nicht nur ihre fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis, sondern spielen auch um die Chance, in einen konkurrenzfähigen Kader für regionale und nationale Ländervergleiche aufgenommen zu werden. Die Events finden pro Jahr an bis zu zehn verschiedenen Standorten statt und fördern nicht nur den sportlichen Wettbewerb, sondern auch den Teamgeist und die Begeisterung für den Fußball im ganzen Land.

„Mit dem Weissenhäuser Strand haben wir einen Partner für die Talentförderung gewonnen, der besser nicht passen könnte, steht das Unternehmen auch selbst für hervorragende Talent- und Mitarbeiterentwicklung. Verband und Unternehmen, das zeigen die ersten Wochen der Partnerschaft, verfolgen die gleichen Ziele und stehen für dieselben Werte“, sagt Jan Gerken, Leiter Sponsoring und Vertrieb der torwärts GmbH.

Und auch Björn Rädel, Sportlicher Leiter beim SHFV, ist voller Vorfreude angesichts der Partnerschaft: „Ich freue mich natürlich sehr, dass wir einen Partner für unsere Talentspieltage gefunden haben. Die Kinder und Jugendlichen haben es sich verdient, dass wir nun diese Turniertage noch besser vorbereiten können und sie weiterhin ihr Herz und ihre Leidenschaft auf dem Platz lassen können. Besonders schön ist es, dass wir mit diesem Partner nun zukünftig auch die Möglichkeit haben, mit unseren Teams in dieser großartigen Ferienanlage Veranstaltungen durchzuführen, welche unseren Spieler*innen sicher lange in Erinnerung bleiben werden. Es ist eine klassische win-win-Situation.“

Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

