Weissenhäuser Strand: Feierliche Eröffnung der Personalwohnhäuser in Oldenburg in Holstein

31. Mai 2024 – Nach rund zwei Jahren Bauzeit sind sie fertig: Die Personalwohnhäuser für die Crewmitglieder des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand sind heute in Oldenburg in Holstein feierlich eröffnet worden. In Nähe des Stadtzentrums ist ein modernes Ensemble aus drei Gebäuden mit insgesamt 77 Wohnungen für die Teammitglieder entstanden.

„Viele unserer Beschäftigten haben sich gewünscht, bequem in Arbeitsplatznähe modern zu wohnen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist der bestehende Mangel an Wohnraum besonders schwierig für uns als Unternehmen. Aus diesem Grund haben wir 1, 1,5 und 2 Zimmerwohnungen in Vollausstattung bauen lassen – eine Gesamtmietfläche von 2.850 qm bietet Platz für ca. 100 Personen. Wir haben die rund 12 Mio. sehr gerne in dieses tolle Projekt investiert und hoffen, dass sich unsere Crew hier wohl fühlt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Ein Großteil der Wohnungen verfügt über Balkone, die durchschnittliche Größe beträgt 37 qm. Insgesamt stehen 37 Stellplätze für PKWs zur Verfügung. „Als Zugezogene ist das ein super Angebot, ohne den Stress der Wohnungssuche direkt in den neuen Job zu starten“, sagt Cara Henze, neue Mitarbeiterin im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Auch Beschäftigte, die schon länger an der Ostsee tätig sind, freuen sich über das Angebot: „Die modernen Personalwohnungen sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern erleichtern enorm den Alltag durch den kurzen Arbeitsweg. Zusätzlich sind die Wohnungen voll ausgestattet, was den Einzug beschleunigt und vereinfacht“, so Annika Hauck, seit 2020 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand tätig. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand