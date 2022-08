Weissenhäuser Strand: Draußen ist immer was los!

10. August 2022 – „Im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ist draußen immer was los – Im April haben wir unseren neuen Fitnesspfad eröffnet. Dieser Fitness-Parkour startet hinter unserer Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo und führt am Damwild-Gehege vorbei bis zur Fußballgolf-Anlage. Auf dem 1,5 km langen Pfad durchlaufen die Gäste zwölf verschiedene Stationen: Von der beliebten Balanciertreppe, über die Kletterwand zum Bockspringen, dann geht“s ans Rumpfbeugen und Bäume stemmen, um mit Bauchtraining und Barren hangeln zu enden. Da kommen nicht nur alle Sport- und Fitnessbegeisterten voll auf ihre Kosten, auch der Weg zu unserer Fußballgolf-Anlage wird so attraktiver. Die Nutzung ist kostenlos und zwischen den einzelnen Stationen dient ein ca. 80 Meter langer Fußweg als Erholungsphase“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Eine weitere, neue Outdooraktivität ist der Aqua-Park, der auch als Parkour angelegt ist. Der Aqua-Park ist bis zum 16. Oktober geöffnet, Neopren-Shorties werden ausgeliehen. Am Strand nutzen viele Gäste gerne die Tretboote und machen Stand-up Paddling (SUP) – beide Attraktionen können bei Vollsonne und warmen Temperaturen ab 10 Uhr genutzt werden. Gerade bei den kleinen Gästen ist das Damwild-Gehege sehr beliebt – Zutritt ist nur für Hausgäste, das Gehege ist von 10-16 Uhr geöffnet. Artgerechtes Futter ist im WaWaCo, beim Fußballgolf sowie im Abenteuer Dschungelland erhältlich. Auch das Adventure-Minigolf wird von Groß und Klein gerne genutzt. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Sabrina Ollmann

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30

marketing@weissenhaeuserstrand.de

http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

01777037412

0307032668

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

Bildquelle: @Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand