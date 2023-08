Weissenberg zählt erneut zu Deutschlands Unternehmen mit Zukunft

Wolfsburg – Zum 3. Mal ist die Weissenberg Group als eines von „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“ von der Zeitschrift STERN ausgezeichnet worden. Mit vier von fünf möglichen Sternen zählt Weissenberg zu den 241 besten Unternehmen in Deutschland. Die vom STERN gemeinsam mit dem Studienbeirat Prof. Dr. Jutta Rump und Michael Trautmann entwickelten Kriterien dienen als Indikator für den Grad der Implementierung der neuen Arbeitswelt in Unternehmen. Die Kriterien sind in fünf Kategorien zusammengefasst: Mobiles Arbeiten, Gestaltung der Arbeitszeit, strukturelle Organisation, Empowerment und Digitalisierung & Innovation.

„Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis, denn es ist eine schöne Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld zu schaffen. Gerade für ein Unternehmen wie das unsere, dessen Kernkompetenz in der technologischen und organisatorischen Zukunftssicherung von Unternehmen liegt, ist es wichtig zu zeigen, dass wir selbst leben, was wir anderen Unternehmen raten. Denn nur Unternehmen, die sich mit den aktuellen Zukunftsfragen und Herausforderungen des rasanten technologischen und organisatorischen Wandels unserer Wirtschaft auseinandersetzen, werden auch in Zukunft eine gute Wettbewerbsposition haben“, erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Als Schnittstelle zwischen IT- und Strategy-Consulting vereint Weissenberg Solutions das Know-how der Unternehmensgruppe im Bereich Prozessberatung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Individuell zugeschnittene Geschäftsprozessmanagement-Verfahren zur Analyse der relevanten Geschäftsprozesse garantieren eine effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und bestehenden Prozessen im Unternehmen und sorgen so für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Firmenkontakt

Weissenberg Group

Marco Mulas

Major-Hirst-Str. 11

38442 Wolfsburg

+49 5361 654 3900



https://weissenberg-group.de

Pressekontakt

prtogo

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594



http://www.prtogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.