Weingut Hammel & Cie präsentiert: Blaue Stunde Secco

Das renommierte Weingut Hammel & Cie aus der Pfalz erweitert sein Sortiment und bringt den beliebten Weißwein „Blaue Stunde“ nun auch als Secco auf den Markt. Ab sofort ist der Hammel & Cie Blaue Stunde Gransecco Chardonnay & Sauvignon Blanc sowohl im Fachhandel als auch im Online-Shop von genuss7.de erhältlich.

Der Secco Blaue Stunde begeistert mit einer einzigartigen Cuvée aus Chardonnay und einem kleinen Anteil Sauvignon Blanc. Der Name „Blaue Stunde“ entführt uns in eine faszinierende Zeit zwischen Tag und Nacht, eine magische Phase, in der die Welt in ein zartes Blau getaucht scheint. Diese besondere Atmosphäre spiegelt sich im Geschmack des Seccos wider.

Der Chardonnay wird im Edelstahltank vergoren und ausgebaut, während der Sauvignon Blanc im Barrique reift. Das Ergebnis ist ein wunderbar frischer, animierender Secco mit einer tollen Frucht und einem harmonischen Süße-Säure-Spiel.

Über das Weingut Hammel & Cie: Das Weingut Hammel & Cie, nördlich von Bad Dürkheim an der Pfälzer Weinstraße gelegen, blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1723 betreibt die Familie Hammel Weinbau in Kirchheim. Heute wird das Weingut in der 8. Generation von den Brüdern Martin und Christoph Hammel geführt. Die Weinberge profitieren von den optimalen klimatischen Bedingungen der Region.

Christoph Hammel steht für die perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne. Mit großer Hingabe arbeitet er täglich im Weinberg und Keller und schafft charaktervolle Weine. Dank modernster Kellereitechnik und einem tiefen Verständnis für Qualität und Innovation setzt das Weingut Hammel & Cie immer wieder neue Maßstäbe.

Erhältlich im Fachhandel und bei genuss7.de

Der neue Hammel & Cie Blaue Stunde Gransecco ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel sowie online unter genuss7 erhältlich. Probieren Sie diesen besonderen Secco und lassen Sie sich von seiner Frische und Fruchtigkeit verzaubern.

Besuchen Sie das traditionsreiche Weingut Hammel & Cie an der Pfälzer Weinstraße und entdecken Sie die charaktervollen Weine zwischen Tradition und Moderne. Wir sind sicher, dass Sie von der Qualität und dem Geschmack begeistert sein werden!

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

