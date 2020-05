Weilburg: Frühlingsgewinnspiel gestartet

150 Euro, Weilburg-Präsentkorb, Einkaufsgutscheine und mehr zu gewinnen / Mitmachen auf www.weilburg-oberlahn.de / Infos bei allen WWW Mitgliedsgeschäften / Lust auf Einkaufen

Gewinnspiele sind beliebt – und “wir können damit den Kunden unserer Geschäfte, den Inhabern, die gerade eine schwere Zeit durchmachen, und unserer Region insgesamt etwas Gutes tun”, sagt Wolfgang A. Eck von der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW). Das neue Frühlingsgewinnspiel läuft derzeit noch bis zum 3. Juli 2020. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreise einmal 150 Euro, für den zweiten Platz einen wunderschönen Präsentkorb der Stadt Weilburg bestehend aus einem Weilburg-Weinglas, dem Weilburg-Buch, einer Weilburg-Schokolade und einer Weilburg-Tasse sowie 60 Gutscheine zwischen 5 und 50 Euro, die Aufnahme eines Gruß- oder Bewerbungsvideos im Weilburg-TV-Studio oder ein kostenloses Monatsabo einer regionalen Tageszeitung.

Die 60 verschieden Gutscheine kommen von Einzelhändlern, unserem Kino und Gastronomen aus Weilburg und Oberlahn und wurden als kleine Hilfe von der WWW bei Mitgliedsunternehmen angekauft. Ab dem 29. Mai gibt es wöchentliche Ziehungen, in denen jeweils bis zu 10 Preise unter allen Teilnehmer*innen verlost werden. “Die Haupt-Preise werden wir dann nach Ablauf gemeinsam mit dem Stadtmarketing ziehen”, so Eck. Insgesamt wird es sechs Wochenziehungen sowie die Hauptziehung im Juli 2020 geben.

Teilnehmen ist einfach: Unter https://www.weilburg-oberlahn.de/www-fruhlingsgewinnspiel-2020/ findet man drei Gewinnspielfragen. Ankreuzen, abschicken, fertig. Viel Glück! Zum Gewinnspiel

Schenken und Region stärken – vielseitig präsentiert sich der Geschenkgutschein der WWW.

Wer genau weiß, was der Beschenkte haben will, kauft gerne einen konkreten Geschenkgutschein eines Anbieters. Eine tolle Möglichkeit, dem Beschenkten die volle Auswahl zu lassen, ist der Gutschein der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW). Erhältlich Online im Shop von weilburg-oberlahn.de und an 22 Verkaufsstellen – unter anderem bei der Kreissparkasse Weilburg, Frankfurter Volksbank und Volksbank Mittelhessen, Residenzbuchhandlung oder Weilburger und Sunside Reisecenter (bei REWE in Kubach) – und einlösbar bei über 200 Geschäften in Weilburg, Löhnberg und Umgebung. Vom Bauartikel bei Obi oder Stroh, Kleidung von Horne oder Intersport, Accessoires oder Möbel bei Interliving Zeller bis hin zur Autowäsche, einer Tankfüllung, einem aromatischen Kaffee oder entspannenden Massagen. Für viele unterschiedliche Waren und Dienstleistungen kann der Gutschein genutzt werden. Bereiten Sie Ihren Liebsten eine besondere Freude und verschenken Sie ein einzigartiges Einkaufserlebnis.

Unsere Mitglieder nach Branchen und Themen, 25 regionale Online-Shops, WWW-Gutscheine und mehr finden Sie unter www.weilburg-oberlahn.de

Mitglieder aus den Bereichen:

Apotheken, Autokauf & Service, Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittel, Banken, Finanzen, Versicherungen, Bauen, Renovieren, Service, Beauty, Wellness, Blumen, Floristik, Catering, Partyservice, Imbiss, Dienstleistungen und andere, Druckereien, Verlage, Medien, Einrichten, Fahrschulen, Gastronomie, Geschenke, Bücher, Zeitschriften, Tabakwaren, Gesundheit, Fitness, Hotels, IT, Web- und PC-Services, Immobilien, Mode, Schuhe, Wäsche, Nähzubehör, Nachhilfe, Schulung, Optik, Brillen, Akustik, Fotografie, Reisen, Mobilität, Taxi, Sachverständige, Anwälte, Berater, Agenturen, Schmuck, Juweliere, Schreibwaren, Kopierdienste, Sport, Spiel, Unterhaltung, Freizeit, Tanken und Heizen, Tierbedarf, Zweiräder

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden, als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region “Weilburg an der Lahn” und ist für alle an der Region Interessierten offen.

