Weihnachtsüberraschung für Fans: Sebastian Pinks Film ,,Memories“ wird veröffentlicht!

Lange mussten Fans von Sebastian Pink darauf warten, doch jetzt ist es endlich so weit: Sein erster Kurzspielfilm „Memories“ wird am 22. Dezember endlich veröffentlicht. So kann dann jeder den preisgekrönten Kurzfilm von Pink anschauen. Veröffentlichungspremiere feiert der Film am 22. Dezember um 20:30 Uhr auf YouTube, wo dieser dann live läuft. Danach soll der Film dann auf einer anderen Streamingplattform zu sehen sein. Der Film, der 35-mal ausgezeichnet wurde (u.a. in Hollywood, New York, Berlin, Las Vegas und Paris) soll Fans kostenlos zur Verfügung stehen.

In dem Film geht es um den Alkoholsüchtigen Sascha, der seine Krankheit allerdings nicht einsieht. Gespielt wird Sascha von Sebastian Pink. Auch die Kinder von Pink werden im Film zu sehen sein. Außerdem sind Tom Barcal (bekannt aus Alles was zählt), Olivia Klemke (bekannt aus Unter uns) und Peter Baltes im Film zu sehen.

„Ich freue mich riesig, dass der Film nun einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Es war mein erster Film, den ich gedreht habe und dann gleich mit so einer Wahnsinns-Crew. Vielen Dank dafür an meine Kollegen und Kolleginnen. Wir hoffen sehr, dass den Fans der Film gefällt“ so Sebastian Pink.

Aktuell läuft Pinks zweiter Kurzspielfilm „The Way Home“, wo er zusammen mit Sarah Stork (bekannt aus Sturm der Liebe und Unter uns) zu sehen ist, erfolgreich auf diversen Film-Festivals.

Im Januar 2023 sollen für Pink bereits die Dreharbeiten zu seinem 3. Filmprojekt starten.

Weitere Infos über Sebastian Pinks Filmproduktionsfirma gibt es hier:

https://movie-production.net/

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

Kontakt

Movie.Production

Sebastian Pink

Mariannenthaler Straße 45

66280 Sulzbach

015254277219

autor-pink@web.de

http://www.movie-production.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.