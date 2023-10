Überraschen Sie Ihre Lieblingsmenschen mit einem besonderen Windlicht

In wenigen Wochen ist schon wieder Weihnachten. Viele von uns suchen dann nach einer Kleinigkeit, mit der sie eine liebe Freundin, die Mama, die hilfsbereite Arbeitskollegin oder die nette Nachbarin überraschen können. Mit einem Weihnachtsgeschenk bis 20 Euro liegt man immer richtig.

Eine tolle Idee für alle, die nach einem Weihnachtsgeschenk bis 20 Euro suchen, sind die neuen Windlichter von Küstenglück. Diese gibt es mit liebevollen Sprüchen wie zum Beispiel “ Es gibt Menschen, die passen einfach perfekt ins Herz. So wie du„, „Für Dich solls nur Glücksmomente regnen“ oder „Sei Stolz auf Dich – Auf all die Kraft, den Mut und die Tränen, die es gekostet hat, da zu sein, wo du heute bist“. Ein besonderes Highlight bei den neuen Windlichtern ist die Tatsache, dass sich die Rückseiten bei einigen Modellen individuell mit Namen personalisieren lassen. So werden aus den Kerzengläsern besonders persönliche Geschenke. Das Windlicht lädt sowohl auf dem Balkon oder im Garten und im Wohnzimmer zum Träumen ein. Durch das dicke, durchschimmernde Mattglas verteilt sich das Licht besonders warm und schön. Ebenso schützt das Kerzenglas vor unschönen Wachsflecken auf der Tischplatte.

Ein Windlicht als Weihnachtsgeschenk bis 20 Euro ist eine bezaubernde Geschenkidee für alle Lieblingsmenschen. Es lässt sich aber auch zu Geburtstagen, zum Muttertag, zum Jahrestag oder einfach mal so zwischendurch an alle, die uns am Herzen liegen, überreichen.

Erhältlich sind die Windlichter zu Preisen ab 15,89 Euro und andere besondere Geschenkideen unter www.kuestenglueck.com

Über Küstenglück:

Hinter dem Cuxhavener Unternehmen steckt ein kleines Team, das jeden Tag dafür brennt, Freude zu schenken und Menschen zu helfen, ihr Leben noch schöner, glücklicher und erfolgreicher zu machen. Alle Produkte werden dabei selbst entwickelt und designt und in der Küstenglück-Manufaktur am Meer in liebevoller Handarbeit hergestellt. Immer mit Liebe zum Detail und mit einer Prise KÜSTENGLÜCK®. Zu den kleinen Geschenken, die große Freude schenken, zählen neben den neuen Windlichtern auch personalisierte Kissen, Schlüsselanhänger, Tassen, Brotkörbe und vieles mehr.

