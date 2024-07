Weihnachtsfeier mit der KAISERSCHOTE: Wohlfühl-Konzepte für weihnachtlichen Genuss

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Zeit der Planung für unvergessliche Weihnachtsfeiern. Während die Sommersonne noch zu Beachpartys und Outdoor-Events lockt, empfiehlt André Karpinski von KAISERSCHOTE Event Catering bereits jetzt an die festliche Jahreszeit zu denken. „Nur durch frühzeitige Planung sichern sie sich die besten Locations und können kreative, nachhaltige und motivierende Events nach einem herausfordernden Jahr gestalten“, so Karpinski.

KAISERSCHOTE Event Catering bietet für die diesjährige Weihnachtszeit besondere Wohlfühl-Konzepte, die alle Sinne ansprechen. Die kulinarischen Highlights wurden auf Basis professioneller Marktforschung entwickelt und bieten für jeden Geschmack das Richtige: vom traditionellen Gänseessen als Festbankett über „Futtern wie bei Muttern“ als serviertes Menü bis hin zu einem Winter-BBQ als Outdoor-Event oder einem „Weihnachtsmarkt“ mit vielfältigen Food-Stationen, die von klassisch bis Street Food reichen.

Auf der Website der KAISERSCHOTE finden Interessierte bereits jetzt zahlreiche Beispiele für die Vielfalt des Angebots, übersichtlich zusammengestellt als „Buffetwelten“, „Menu/Flying Dinner“ oder „Pur“. Ob Fisch oder Fleisch, vegetarisch, vegan, regional, authentisch, gesund, ehrlich, pur oder nachhaltig – bei KAISERSCHOTE ist alles möglich. „Wir sind zuversichtlich, da wir uns mit kostenoptimierten Konzepten wie ‚Zero-Foodwaste‘ und ‚PUR‘ frühzeitig auf die Preissensibilität des Marktes und den gleichzeitigen Wunsch nach Nachhaltigkeit eingestellt haben“, erklärt Karpinski.

Das Konzept „PUR“ setzt auf weniger Opulenz und mehr Geschmackserlebnis mit lokalem und saisonalem Storytelling. Unter dem Motto „focus the taste – reduce the waste“ und „reduce to the max“ sorgen „Winter Bowls“ und warme Zimtschnecken vom „turntable of taste“ für kulinarische Highlights.

KAISERSCHOTE bietet Weihnachtsfeiern modular an. Für B2B-Kunden als „Full Service“ mit passendem Catering, Dekoration, Ausstattung und Programm, um die Veranstaltung „aus einer Hand“ zu einem besonderen Fest zu machen. Als Partner für Locations und Eventagenturen bleibt der Fokus auf dem Event Catering. Optional kann das weihnachtliche Miteinander auch in der gemütlichen Umgebung des Seepavillons stattfinden, wo die Weihnachtsfeier vor idyllischer Kulisse direkt am Fühlinger See inszeniert wird.

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

KAISERSCHOTE Event Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@KAISERSCHOTE.de

Internet www.KAISERSCHOTE.de und www.digital-catering.de