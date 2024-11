Weihnachten & Sylvester in Innbruck

Genießen Sie den traumhaften Winter im Boutique Hotel Sweet Cherry

Die traumhafte Weihnachtszeit genießen

Der erste Schnee ist gefallen, die Deko schon vorbereitet und die Lichterketten montiert – der Startschuss für die traumhafte Vorweihnachtszeit bei uns im Sweet Cherry ist gefallen.

Unser Haus erstrahlt dank zahlreichen Lichtern in herrlichem Glanz – ein Blickfang in dieser schönen Bergkulisse – das muss man gesehen haben

Ab 22.11. haben alle unserer berühmten 7 Weihnachtsmärkte geöffnet! Sie locken mit allerhand Köstlichkeiten, Geschenkideen und tollem Rahmenprogramm für jeden Geschmack. Also worauf wartest du noch?

Buche schnell noch deinen Wunschtermin direkt über unsere neue Website!

Ausführliche Infos zu den tollen Märkten sowie zum Rahmenprogramm findet ihr hier.

10 % DIREKTBUCHER SPECIAL

Special November und Dezember -10%

Mit unserem Special erhält ihr -10% Direktbucherrabatt ab 2 Nächten Aufenthalt. Anreisetage: Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch

Nur noch so lange der Vorrat reicht

Jetzt 10% Rabatt sichern

Special 5= 4

Bucht jetzt und sichert euch euer Abenteuer zum Schnäppchenpreis!

-Buche 5 zahl 4

– Gourmet-Frühstück

– Inklusive Welcome Card

ab 220,00 Euro pro Person

Bergweihnacht Package

Erkunde Innsbruck mit 7 Weihnachtsmärkten – jeder für sich einzigartig und bezaubernd.

-3 Übernachtungen mit Frühstück

-inkl. GUTSCHEIN für 1 Glühweihn oder Punsch am Weihnachsmarkt Hungerburg mit grandioser Aussicht

-Kinder bis 3 Jahre kostenlos im Zimmer der Eltern

ab 225,00 Euro pro Person

SILVESTER PACKAGE mit BBQ

3 Übernachtungen mit Frühstück

Winter BBQ am Silvesterabend inklusive (Getränke extra)

Feuerwerk und Bar mit Silvesterpary

Innbruck Welcome Card mit gratis Bergbahnfahrt Bergbahnen Oberperfuss

ab 1080,00 Euro pro Person



Midweek Special 4=3

Bucht 4 Nächte von Sonntag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag oder sogar Dienstag bis Samstag und wir schenken euch 1 Nacht!

Mit der inkludierten Welcome Card erhält ihr kostenlosen öffentlichen Verkehr sowie allerlei Vergünstigungen:

In der Umgebung von Innsbruck grenzenloses Wintervergnügen mit Eislaufen, Winterwander, Rodeln, Skifahren….uvm.

1 kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Bergbahn in Oberperfuss für ihr Rodel- oder Winterwandererlebnis

20 % Ermäßigung auf ein Ticket der Nordkettenbahnen und Patscherkofelbahn

20 % Ermäßigung für LUMAGICA Lichterpark (geöffnet bis 02.02.2025)

uvm.

ab 535,00 Euro pro Person

Willkommen im Sweet Cherry

Dein gemütliches Zuhause in Innsbruck in bester Lage

Hier, wo Gemütlichkeit und Herzlichkeit sich treffen, könnt ihr euch auf 20 kuschelige Betten, liebevolle Gastgeber und das allerbeste Frühstück der Stadt freuen, das Chef Chris täglich mit einer Extraportion Liebe zaubert. Nur 10 Minuten vom Trubel Innsbrucks entfernt und doch mitten im Herzen der Natur, bietet das Sweet Cherry den perfekten Mix aus Bergabenteuer und Stadtkultur. Ob der Berg ruft oder die Stadt lockt – hier startet ihr direkt vor der Haustür in euer nächstes Abenteuer. Mountainbike-Tracks, Wanderwege, die Nordkettenbahn und der Alpenzoo warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden.

Schöner kann Urlaub in Innsbruck nicht sein – be welcome be sweet Cherry!

Firmenkontakt

Sweet Cherry Boutique & Guesthouse Tyrol

Stephanie Dag

Gramartstr 100

6020 Innsbruck

+43 512 292 901



https://www.sweet-cherry.at/

