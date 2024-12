Weihnachten mal anders: Die BOTS Feier in der Therme Erding

Die BOTS Weihnachtsfeier in der Therme Erding bot den außergewöhnlichen Rahmen für ein festliches Get-Together. Über 50 Creator haben sich versammelt, um Erinnerungen für die Fans zu schaffen. Solche Events bieten eine Plattform zum kreativen Austausch und zur Vernetzung.

Passend zum Nikolaustag am 6. Dezember fand „BOTS – DIE CREATOR-WEIHNACHTSFEIER“ in der Therme Erding statt. Über 50 prominente Top-Creator kamen auf Einladung der Agentur ReachCon zusammen, um einen Tag voller Action, Entspannung und unvergesslicher Emotionen zu erleben.

Das Event hatte bereits nach 48 Stunden über 14 Millionen Views auf dem Content der teilgenommenen Creator, was für alle Partner als riesiger Erfolg zu werten ist.

Nachdem die Therme Erding im Oktober ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte, gibt es nun eine weitere Erfolgsmeldung zu verkünden. Die Therme Erding ist für einen dreistelligen Millionenbetrag an die internationale Therme Group verkauft worden, dem weltweit größten Unternehmen im „Wellbeing“-Bereich.

Wenn Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur, die ReachCon aus Hamburg ruft, kommen sie alle. Prominente Teilnehmer waren unter anderen:

Matze Knob, 266k Instagram

Clemens Brock, 574k Instagram

Rewinside, 2 Mio. Instagram

Otto Bulletproof, 732k YouTube

Pflege Smile, 583k Instagram

Fabien Titjen, 657k Instagram

ReallifeGuys, 1,9 Mio. YouTube

Neben den Hauptsponsoren Aoste und YouTube waren weitere namhafte Partner an Bord, die sich und ihre Produkte über ein spannendes Rahmenprogramm in Szene setzten:

YouTube Lunch: Ein festliches Mittagessen, das von einem inspirierenden Vortrag von YouTube begleitet wurde. Abgerundet wurde der Lunch durch eine stimmungsvolle Nikolaus-Bescherung, organisiert von Kleinigkeit Textil GmbH.

Mini BOTS Challenges by Otto Bulletproof: Spannende Wettbewerbe, bei denen Teamgeist und Kreativität gefragt waren – von adrenalingeladenen Rutschduellen in der Galaxy-Rutschenwelt bis hin zu eisigen Herausforderungen im Kältebecken. Unterstützt von Partnern wie beispielsweise der FIBO. Das Ergebnis wird demnächst in einem spektakulären YouTube-Video von Otto Bulletproof zu sehen sein.

XXL Hide & Seek mit Rewi: Spannung pur! Die Vital Therme wurde zur Spielwiese für ein episches Versteckspiel, das Spaß und Nervenkitzel perfekt kombinierte. Demnächst auch auf YouTube im rewinside-Kanal zu sehen.

Hüttenzauber im Almdorf: Mit Glühwein, Baumstriezel und weihnachtlichen Leckereien bot der Weihnachtsmarkt eine zauberhafte Atmosphäre, unterstützt durch unsere Partner Aoste Professionnel und Winzz GmbH.

Aftershow Poolparty: Ein fulminanter Abschluss mit einem erstklassigen DJ-Line-up – unter anderem mit den Eastbeatbrothers, ISEK, Chany Dakota, KXXMA und Rewi. Stimmungsvolle Beleuchtung, eine Poolbar und eine einzigartige Atmosphäre machten die Party zum Highlight des Abends.

Geshuttelt wurden die Gäste von der Car Vision Fleet Group, Deutschlands großem, unabhängigen Flottenmanager, der mit über 25 Jahren Erfahrung im Umgang mit VIPs und Celebrities der ideale Mobility-Partner für das Projekt war.

Die ReachCon Divise lautet „Growing Together“:

Die BOTS Weihnachtsfeier ist ein eindrucksvolles Beispiel für das ReachCon Credo „Growing Together“. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Therme Erding, DLS Consulting GmbH, Bartenbach AG, WantAD GmbH, unseren oben genannten Sponsoren sowie Carrera Revell GmbH und weiteren Partnern konnte eine Veranstaltung organisiert werden, über die man noch lange reden wird.

ReachCon Geschäftsführer und Pressesprecher Christian Fuchs:

„ReachCon produziert innovative Kult-Events mit Quoten-Garantie. Was früher Stefan Raab im linearen TV mit seinen Events war, ist heute die ReachCon im Web.“

ReachCon GmbH – Growing together!

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur mit einem Netzwerk von über 2000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content Creator-Event der Welt.

ReachCon wurde 2021 als Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Social Media gegründet und verbindet renommierte Marken mit jungen Zielgruppen. Neben der Verknüpfung der Online- mit der Offline-Welt durch innovative Events, ist die ReachCon auf Kampagnen der Luxusgüter Industrie und auf das ganzheitliche Management für Nischen-Ausnahmetalente, wie z.B. Pflege.Smile spezialisiert.

Seit Anfang 2024 gehört die ReachCon zur ECD International Holding GmbH (ECD) in Stuttgart. ECD ist multidisziplinär, agiert weltweit und arbeitet als Full-Service-Agentur für internationale Topkunden aus dem Premiumsegment. Die ECD initiiert und realisiert integrierte Lösungen, die Teil eines Ganzen und dabei unverwechselbar sind.

Die ReachCon wurde 2024 mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

