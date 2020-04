Wegen Corona zuhause: Seniorensessel von TOPRO machen das Leben komfortabler, sicherer und leichter

Auch wenn der Alltag in Corona-Zeiten langsam wieder etwas normaler wird: Senioren gelten weiterhin als besonders gefährdet und sollen möglichst zuhause bleiben. Wer in einer Senioreneinrichtung lebt, ist zudem teils sehr strikten Kontaktverboten unterworfen. Und noch lässt sich nicht absehen, wann sich das ändern wird. Um diese Zeit gesund und wohlbehalten zu überstehen, ist es neben den Schutzmaßnahmen wichtig, für Struktur und Beschäftigung zu sorgen und den Kontakt per Telefon, Video oder Post zu halten. Wer auf längere Sicht zuhause bleiben muss, kann es sich außerdem gemütlich machen: So sind TOPROs komfortable Ruhe- und Aufstehsessel perfekt geeignet, um Senioren das Leben leichter zu machen.

Die Seniorensessel von TOPRO bieten höchsten Komfort in vielen unterschiedlichen Sitz-, Ruhe- und Liegepositionen. Diese werden ohne Kraftaufwand elektrisch per Fernbedienung eingestellt. Auch beim Aufstehen und Hinsetzen unterstützen die Sessel zuverlässig und sicher. TOPRO bietet fünf verschiedene Modelle, die unterschiedlich ausgestattet sind und verschiedene Bedürfnisse erfüllen: Vom modernen drehbaren Aufstehsessel mit Sitzheizung bis zum kuscheligen Ohrensessel ist für jeden Stil und jedes Bedürfnis gesorgt. Zudem bietet TOPRO mit dem Modell “Bologna” einen speziellen Sessel für pflegebedürftige Personen.

Der Sitzplatz wird zum Zentrum des Alltags

“Wer auf längere Sicht zuhause bleiben muss, wird sich über einen bequemen Sessel besonders freuen”, sagt Matthias Mekat, Geschäftsführer bei TOPRO. “Für viele wird der Sitzplatz ja zum Zentrum ihres Alltags. Da ist es von Bedeutung, dass er komfortabel ist, bei Alltagsfunktionen wie Fernsehen, Lesen, Telefonieren oder Ruhen unterstützt und bei Bedarf auch das Aufstehen und Hinsetzen absichert.” Mit der Fernbedienung werden Rückenlehne und Fußstütze verstellt, vom gut gestützten Sitzen bis zur gemütlichen Ruhe- oder sogar Liegeposition. Beim Aufstehen hilft der Sessel, indem der gesamte Sitz sich langsam nach vorne und oben bewegt und so die Aufstehbewegung initiiert.

Ergonomie und Komfort

Ein komfortabler und elegant wirkender moderner Aufstehsessel ist das Modell Modena, der mit einem ergonomisch geformten Sitz Rücken und Beine sicher unterstützt. Er ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Die Bezüge bestehen aus kuscheligen Materialen wie Microfaser und Microsamt oder aus hochwertigem Kunstleder. Mit zusätzlichen Kissen für den Lumbalbereich oder den Kopf sowie Armlehnenbezügen kann der Sessel individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Der Modena kostet 1199 EUR (UVP) und ist in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.

Beine hoch – Vielfältige Sitz-, Ruhe- und Liegepositionen und Sitzdrehung

TOPROs modernster und komfortabelster Aufstehsessel heißt “Cortina”. Er bietet die meisten Sitz- und Liegepositionen. So lässt er sich aus der aufrechten Sitzposition bis in die komplette Liegeposition verstellen und hat eine sogenannte “Schwerelos-Funktion”. Diese entlastet das Gesäß wirkungsvoll vom Sitzdruck und ermöglicht es, in einer Position mit den Beinen oberhalb des Herzens zu liegen. Der Sessel lässt er sich außerdem auf seinem Drehfuß um 180° drehen – das ist besonders bequem, wenn man zwischen verschiedenen Ausrichtungen wählen will: Mal dreht man sich zum Fernsehgerät, mal zum Fenster oder zum Tisch. Eine eingebaute Sitzheizung für das Gesäß und den Lendenbereich sorgen für Entspannung, die Aufstehhilfe unterstützt sicher und behutsam beim Aufstehen und Hinsetzen.

Auch moderne Kommunikationsmittel werden unterstützt: An der Außenseite der Lehne befinden sich zwei USB-Steckplätze, an denen Handy oder Tablet aufgeladen und eine Leselampe mit Strom versorgt werden können. Mit zusätzlichen Kopf- und Lumbalkissen kann auch dieser Sessel individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Der Cortina ist mit einem Bezug aus behaglichem Microsamt oder modernem Kunstleder in drei verschiedenen Farben erhältlich und kostet im Fachgeschäft 2369 EUR (UVP).

Weitere Informationen sowie eine Händlersuche finden Sie unter: TOPRO-Sessel /alle-modelle und TOPRO-Händlersuche.

Die TOPRO GmbH in Fürstenfeldbruck wurde Anfang 2010 als erstes ausländisches Tochterunternehmen der norwegischen Firma TOPRO AS gegründet, um seine hochwertigen Produkte – Rollatoren, Gehwagen und diverse Alltagshilfen – im deutschsprachigen Markt zu platzieren. Inzwischen werden TOPRO Rollatoren in 22 Länder exportiert. TOPROs Rollatoren – insbesondere der TOPRO Troja – sind in Deutschland allerdings bereits seit 2002 bekannt. Der mehrfach ausgezeichnete TOPRO Troja gilt auch als Trendsetter für High-End-Rollatoren in Europa, hat international Rollatorgeschichte geschrieben und den Rollatorenmarkt wesentlich verändert. Denn er ist der erste echte Premiumrollator, der ein neues Marktsegment der Hilfsmittelbranche, den Privatmarkt, erschlossen hat. Und er ist zudem der erste Rollator, der längs gefaltet wird und damit sicher und einfach im Handling ist. Mit dem Outdoor-Rollator TOPRO Olympos, dem Gehwagen TOPRO Taurus und dem 2011 gelaunchten TOPRO Troja 2G hat TOPRO an diese Erfolgsgeschichte angeknüpft. Weitere innovative Produkte sind der doppelt faltbare Reiserollator TOPRO Odysse und der TOPRO Troja Neuro, der speziell für Menschen mit neurologischen Erkrankungen entwickelt wurde. Weitere Informationen: www.topro.de

Firmenkontakt

TOPRO GmbH

Matthias Mekat

Bahnhofstr. 26d

82256 Fürstenfeldbruck

08141 8889390

mail@topro.de

http://www.topro.de

Pressekontakt

PapendorfPR

Juliane Papendorf

Paul-Sorge-Str. 62e

22459 Hamburg

0176 10305187

mail@papendorfpr.de

http://www.papendorfPR.de

Bildquelle: TOPRO GmbH