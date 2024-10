WD-40® Company Limited Zweigniederlassung Deutschland intensiviert Messepräsenz im Herbst 2024

Bad Homburg, 16.10.2024 – Die WD-40® Company Limited kündigt eine verstärkte Präsenz auf über zehn Messen im gesamten Bundesgebiet für den Herbst 2024 an. Mit gezielten Strategien in den Segmenten Großhandel und Retail wird das Unternehmen sein umfassendes WD-40 Produktsortiment, bestehend aus neuesten Innovationen und bewährten Lösungen, einem breiten Fachpublikum präsentieren.

Im Fokus der Großhandels-Messen steht weiterhin der Ausbau der Distribution von WD-40 Flexible®, welches auf diesen Veranstaltungen besonders hervorgehoben wird. WD-40 Flexible ist ein unverzichtbares Produkt für den Fachhandel, da es seinen Kunden einen erheblichen Mehrwert und starke Verkaufsargumente bietet. Denn Endanwender können schwer zugängliche Stellen erreichen, ohne dass einzelne Teile ausgebaut werden müssen. Dies hat besonders für Werkstätten Vorteile, da es eine effektive Zeitersparnis darstellt. Die Vorstellung von WD-40 Flexible auf den KFZ-Messen zielt darauf ab, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in der Fahrzeugwartung und –reparatur hervorzuheben. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem weltweit bewährten WD-40 Multifunktionsprodukt mit dem roten Smart Straw® Sprühkopf und seinen unzähligen Anwendungsmöglichkeiten. Der Smart Straw Sprühkopf wurde 2024 einem Facelift unterzogen und zeichnet sich nun durch eine optimierte Benutzerfreundlichkeit aus. Dank verringerter Plastiknutzung und kürzeren Transportrouten trägt diese Optimierung auch zur Nachhaltigkeit im Produktionsprozess bei.

Im Bereich Retail konzentriert sich die Strategie der WD-40 Company Limited auf das umfassende WD-40 Produktsortiment, dass das klassische WD-40 Multifunktionsprodukt sowie die WD-40 SPECIALIST Reihe umfasst, insbesondere mit der Vorstellung der Produktneuheit WD-40 SPECIALIST® Sprühfett. Die Messen dienen als Plattform, um die vielfältigen Platzierungsmöglichkeiten und Vorteile der Top-Produkte hervorzuheben. Die Zweitplatzierungs-Displays wurden überarbeitet und sind nun modular aufgebaut. Händler haben hier die Möglichkeit aus zwei verschiedenen Größen mit variabler Bestückung zu wählen. Darüber hinaus werden auf den Messen Category Management Lösungen präsentiert, die dem Handel helfen, die Produkte optimal im Regal zu platzieren und so den Absatz zu steigern.

Durch die aktive Messebeteiligung und die spezifische Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der verschiedenen Vertriebskanäle, verstärkt die WD-40 Company Limited ihr Engagement, ihre umfassende WD-40 Produktwelt, bestehend aus innovativen und praxisorientierten Lösungen, anzubieten. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, die Markenbekanntheit zu steigern und ein größeres Bewusstsein für die Anwendungsvorteile der Produkte zu schaffen. Ziel ist, sowohl Fachhändlern als auch Endanwendern die neuesten Produktentwicklungen nahezubringen und sie zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse zu unterstützen. Auf den Messen werden die Produkte nicht nur präsentiert und vorgeführt, es besteht die Möglichkeit auch über die Messe hinaus spezielle Schulungen zu erhalten, um den Kunden eine praxisnahe Anwendung der Produkte zu vermitteln. Zudem werden exklusive Messeangebote geschnürt, um ein attraktives Verkaufspaket zu bieten, das Händlern zusätzliche Anreize für den Vertrieb der WD-40 Produkte schafft.

Der Messeherbst begann bereits mit drei erfolgreichen Messen im Bereich Retail und Großhandel. Sowohl auf der Hagebaumesse in Hannover, der Wessels Müller Messe in Dortmund als auch auf der Neimcke Messe in Traunstein war das Unternehmen in diesem Jahr vertreten. Darüber hinaus werden auch Messen bei kleineren Fachhändlern wahrgenommen.

Auf den folgenden Messen freut sich die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland auf ihre Besucher:

18.10. – 20.10.2024 WM Messe in München Standnummer: C24 Großhandel

23.10. – 24.10.2024 Bauvista Handelsforum in Bad Salzuflen Standnummer: B-13 Retail

25.10. – 27.10.2024 Parts- & Serviceworld in Kassel Standnummer: 36 Großhandel

03.11. – 04.11.2024 Eurobaustoff in Köln Standnummer: D30 Retail

20.11. – 22.11.2024 CAR Businessforum in Dortmund Standnummer: D.01. Großhandel

23.11. – 24.11.2024 Profi Service Tage in Frankfurt Standnummer: C8 Großhandel

23.11. – 24.11.2024 Stahlgruber Messe in Nürnberg Standnummer: 89 Großhandel

Das WD-40 Team steht den Interessenten für Beratungsgespräche am Messestand zur Verfügung. Termine können gerne im Voraus über den WD-40-Ansprechpartner oder über info@wd40.de vereinbart werden.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft seine Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.