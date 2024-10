Am zweiten Tag der Jubiläumswoche wurde nicht nur die Ostendstraße zur Glückszone, sondern auch die Nürnberger City: Brezen-Fans drehten am Glücksrad und gewannen leckere Preise.

Am zweiten Tag der Jubiläumswoche bei Brezen Kolb drehte sich alles um das Thema Glück: In der Ostendstraße, am Nürnberger Hauptbahnhof, am Hauptmarkt und beim Laufertorgraben konnten sich die Kunden den ganzen Tag über am Glücksrad ihre liebsten Brezen Kolb-Produkte „erdrehen“. Die Aktion stieß auf große Resonanz: Viele Brezen-Fans kamen vorbei, um sich ihre Kolb-Lieblinge zu sichern und attraktive Preise zu gewinnen.

Drehen, Glück haben und gewinnen

Das Glücksrad, das während der gesamten Jubiläumswoche an der Ostendstraße steht, entwickelte sich schnell zum Publikumsmagneten. Viele Kunden, die sonst ihre Brezen ganz bequem am beliebten Drive-in-Schalter abholen, wurden heute vom Brezen Kolb-Team eingeladen auszusteigen und ihr Glück zu versuchen.

Dabei wurde nicht nur am Rad gedreht, sondern auch die ein oder andere neue Brezen-Variante entdeckt. Ob herzhaft mit Käse, Obatzda, Schinken und veganen Aufstrichen oder süß mit Schokolade und Zucker – das Angebot in der Auslage ließ keine Wünsche offen. Auch die Kolb-Produkte fernab der Brezenwelt, wie die hauseigenen Eistees, Limonaden, Ingwer-Shots oder die neuen, knusprigen Brezen-Chips wurden begeistert probiert.

Glücksrad auf Tour – Brezen Kolb bringt das Glück in die Region

Neben dem Glücksrad in der Ostendstraße machte das mobile Rad von Brezen Kolb an weiteren Stationen Halt. Unter dem Motto „Glück auf Tour“ können auch Kunden am Bahnhof, am Hauptmarkt und beim Laufertorgraben ihr Glück versuchen.

„Die Resonanz auf unser Glücksrad war überwältigend“, freut sich Peter Kolb, Geschäftsführer von Brezen Kolb. „Es war toll zu sehen, wie viel Spaß unsere Kunden hatten und es zeigt uns, wie sehr die Nürnberger unsere Brezen lieben.“

Eine Woche voller Höhepunkte

Das Glücksrad ist nur eine von vielen Aktionen, die Brezen Kolb im Rahmen der Jubiläumswoche geplant hat. In den kommenden Tagen können sich die Kunden und Gäste auf weitere Highlights freuen, darunter ein Meet & Greet mit Kickern von 1. FCN, beliebten Content Creators und Food-Bloggern sowie eine Live-Radiosendung von Hitradio N1 am Morgen direkt aus der Brezen Kolb-Zentrale. Die große Standortparty für geladene Gäste am Wochenende und der Familientag am Sonntag bilden dann den Abschluss der Jubiläumswoche.

Weitere Informationen zu den geplanten Aktionen finden Sie auf der Website von Brezen Kolb (https://brezen-kolb.de/10-jahre) und auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens.