WaZp-away: Die Sommer-App 2021

Innovative Lifestyle-App vertreibt Wespen auf Knopfdruck

Köln, 03.08.2021 – Endlich ist sie da – die Lösung für alle, die Angst haben oder genervt sind: WaZp-away vertreibt Wespen auf Knopfdruck und sorgt für ruhige Stunden am See oder im Restaurant. Die App ist ab sofort im Google Playstore und App Store zum Download erhältlich.

Gemütlich Eis essen, auf der Terrasse grillen oder das kühle Bier im Restaurant genießen – dank der zahlreichen Wespen ist das kaum möglich. Allein Google liefert über 110.000 Ergebnisse dafür, wie man Wespen vertreiben und fernhalten kann. Von Kaffee verbrennen über ätherische Öle zu Kupfermünzen: Die Tipps sind zwar zahlreich vorhanden, doch so richtig helfen sie nicht. Im schlimmsten Fall macht man die Tiere nur noch wütender und riskiert schmerzhafte Stiche.

Die Entwickler von WaZp-away selbst waren bei einem Restaurantbesuch so genervt von den Plagegeistern, dass die Idee für WaZp-away geboren war: Wespen per Smartphone zu vertreiben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein Handy hat man immer dabei und die App schadet weder Mensch noch Tier – ist also auch ökologisch sinnvoll.

Mit der Lösung haben die Entwickler offensichtlich einen Nerv getroffen, denn schon nach wenigen Minuten war die App auf Platz zwei der Lifestyle-Apps im App-Store.

Die App ist für 1,09 Euro für iOs- und Android-User erhältlich. Die Download-Links sind auf der Seite zu finden: www.wazp-away.com

Terram Energie GmbH: Der nachhaltige Energieversorger

Kontakt

Terram Energie GmbH / WaZp-away

Jana Hohlfinger

Zollstockgürtel 65

50969 Köln

022129214880

info@wazp-away.com

http://www.wazp-away.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.