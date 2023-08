Wasserschaden-Checkliste

Was du sofort tust solltest

Wasserschäden gehören zu den frustrierendsten und schädlichsten Ereignissen, die in Ihrem Haus auftreten können. Wasserschäden können durch eine Vielzahl von Situationen entstehen, z. B. durch ein undichtes Rohr in der Waschmaschine im zweiten Stock, ein kaputtes Gerät oder einen Rückstau in der Kanalisation. Jede Situation ist ein wenig anders und kann unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Unabhängig davon, was den Wasserschaden verursacht hat, gibt es einige Routineverfahren, die Sie befolgen müssen, bis ein Fachmann die Situation beurteilen kann. Hier ist die ultimative Checkliste für Wasserschäden, die Ihnen hilft, Ihr Haus kurz- und langfristig zu schützen.

1. Finden Sie die Quelle

Das erste, was Sie sofort tun müssen, wenn Sie in irgendeinem Bereich Ihres Hauses stehendes Wasser feststellen, ist, die Quelle des Wassers zu finden. Um weitere Schäden an Ihrem Haus und Ihren Gegenständen zu verhindern, sollten Sie das Wasser sofort stoppen. Das kann bedeuten, dass Sie das gesamte Wasser in Ihrem Haus abstellen oder sofort einen Fachmann anrufen. Der erste Schritt ist immer, zu verhindern, dass weiteres Wasser in Ihr Haus eindringt.

2. Kümmern Sie sich um Ihr Haus

Um weitere Schäden an Ihrem Haus zu verhindern, müssen Sie vorbeugende Maßnahmen für Ihr Haus und Ihr Hab und Gut ergreifen. Sie sollten den Strom in Ihrem Haus abschalten, denn wenn Wasser in die Steckdosen eindringt oder freiliegende Leitungen erreicht, könnte dies Ihr Haus in eine Katastrophe verwandeln. Außerdem sollten Sie alle Ihre Wertsachen in einen Bereich des Hauses bringen, der nicht dem Wasser ausgesetzt war, oder in das Haus eines Freundes oder einer Familie, bis Ihr Haus wiederhergestellt ist.

3. Rufen Sie Ihre Versicherungsgesellschaft an

Sobald Sie die Situation unter Kontrolle haben und Ihr Haus nicht mehr in unmittelbarer Gefahr ist, sollten Sie Ihre Versicherungsgesellschaft kontaktieren. Holen Sie einen Kostenvoranschlag ein, damit Sie eine Vorstellung davon haben, was abgedeckt ist und was nicht. Fragen Sie nach Unternehmen, mit denen sie möglicherweise Verträge abgeschlossen haben, um Ihnen bei der Abwicklung zu helfen. Machen Sie auf jeden Fall Fotos von allem, damit es später keine Zweifel daran gibt, was beschädigt wurde und was nicht.

4. Beginnen Sie mit der Reparatur des Wasserschadens

Wasser in der Wohnung kann die schwersten Schäden verursachen. Beginnen Sie so schnell wie möglich mit den Reparaturen, um Schimmel und strukturelle Schäden an der Wohnung zu vermeiden. Wenden Sie sich an ein Sanierungsunternehmen, das Ihnen bei der ordnungsgemäßen Reinigung und Reparatur Ihres Hauses hilft. Professionelle Unternehmen haben die nötige Erfahrung, um Wasserschäden zu beheben und nach Schimmel und anderen gefährlichen Problemen zu suchen.

Luftentfeuchter mieten

5. Trocknen Sie Ihr Haus

Sie müssen so schnell wie möglich mit dem Trocknen Ihrer Wohnung beginnen. Das bedeutet, dass Sie das Wasser entfernen und die Feuchtigkeit in der Wohnung mit Hilfe von Ventilatoren beseitigen müssen. Dazu können Sie verschiedene Geräte wie einen Nasssauger oder Luftentfeuchter verwenden. Sie sollten die Gebläse einige Tage lang laufen lassen, um die gesamte Feuchtigkeit zu entfernen und Ihr Haus wieder in den Normalzustand zu versetzen.

6. Suchen Sie nach Schimmel

Schimmel braucht nur etwa 24 Stunden, um zu wachsen. Wenn Ihr Haus in dieser Zeit nicht ausgetrocknet und repariert wird, riskieren Sie eine Schimmelpilzbelastung. Sie sollten Ihr Haus gründlich auf Schimmel in den Teppichen, Wänden, Trockenbauwänden, Fußböden und mehr untersuchen. Wenden Sie sich an ein professionelles Schimmelpilzsanierungsunternehmen, das nach Schimmel sucht und Ihnen bei der Beseitigung des Schimmels hilft, falls Sie ihn entdecken.

7. Wiedereinzug

Während des gesamten Reparatur- und Sanierungsprozesses müssen Sie wahrscheinlich in einem Hotel oder bei Familie und Freunden wohnen. Es kann einige Wochen dauern, bis sich Ihr Zuhause wieder normalisiert hat. Versuchen Sie nicht, in Ihre Wohnung zurückzukehren, bevor sie nicht gründlich auf Schimmel oder strukturelle Schäden untersucht worden ist. Sobald Sie die Entwarnung erhalten, können Sie wieder einziehen.

Wenn ein Wasserschaden unbehandelt bleibt, kann er neben den Schäden an der Wohnung auch schwere gesundheitliche Komplikationen verursachen. Ein Wasserschaden ist vielleicht nicht sofort ein großes Problem, sollte aber immer so schnell wie möglich behoben werden. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, eine der frustrierendsten und überwältigendsten Situationen zu meistern, die man als Hausbesitzer erleben kann.

