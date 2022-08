Wasserflaschen mit Zeitmarkierung von Zeit Buddels

Die Zeit Buddels GmbH vertreibt Wasserflaschen mit Trinkerinnerung, die dabei helfen mehr zu trinken.

Wasser gilt nicht umsonst seit jeher als Lebenselixier, es ist Grundlage des Lebens und Überlebens und erfüllt unzählige wichtige Zwecke, sowohl im menschlichen Körper als auch in der Natur. So ist es für eine gute Gesundheit essentiell, ausreichend H2O zu sich zu nehmen, um dem Körper ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung zu stellen. Viele Menschen trinken tendenziell zu wenig, was teilweise auch darin liegt, dass sie keinen richtigen Überblick haben, wie viel sie schon getrunken haben. Die Wasserflaschen mit Zeitmarkierung von der Zeit Buddels GmbH schaffen hier Abhilfe und dienen als effektive Trinkerinnerung.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Trinkflaschen mit Zeiteinteilung verfügen über Skalen, die dem Nutzer zeigen, wie viel er bereits getrunken hat und wie viel er optimalerweise um diese Uhrzeit schon getrunken haben sollte. Die Zeitmarkierung wird je nach Modell unterschiedliche realisiert. Es gibt zum Beispiel Flaschen mit Ziffern als Zeitangaben und Flaschen, die Symbole für den jeweiligen Sonnenstand haben. Die Zeit Buddels (Buddel – hanseatisch für Flasche; ähnlich: Pulle) verfügen zudem über einen sogenannten Levelring. Dieser schützt nicht nur das Glas der Wasserflasche, sondern kann auch bei Bedarf als Markierung des Flüssigkeitsstands verwendet werden. So kann man schon von Weitem auf einen Blick erkennen, ob man zur jeweiligen Tageszeit oder auch des Nachts genügend getrunken hat.

Die Zeit Buddels GmbH hat zurzeit drei unterschiedliche Modelle von 1l-Trinkflaschen mit Zeitmarkierung im Angebot, und zwar die Varianten „Sunbeam“, „Navigator“ und „Nachtigall“. Die ersten beiden Modelle sind nicht nur als 1l-Wasserflaschen, sondern auch mit einem Volumen von 600 ml erhältlich. Das Produkt „Nachtigall“ wurde eigens für die Verwendung zur Trinkerinnerung am späten Abend konzipiert. Die Zeitskala zur Einteilung der Flasche beginnt dementsprechend erst bei 20.00 Uhr. Die 1l-Wasserflasche „Sunbeam“ hat stilisierte Sonnensymbole und den Meeresspiegel als Zeiteinteilung. Bei der „Mini“-Version mit 600 ml sind es Sonnensymbole und Berge. Die anderen beiden Modelle mit Zeitskalen haben waagerecht verlaufende Anker mit Ankerketten zur zusätzlichen Verdeutlichung.

Im Online-Shop können die Trinkflaschen mit Zeitmarkierung konfiguriert und bestellt werden. Dabei sind unzählige Kombinationen von Farben der Deckel und Ringe möglich. Eine ausführliche Anleitung zur Nutzung und Funktion der Zeit Buddels wird ebenfalls bereitgestellt, damit die Flaschen auch tatsächlich dabei helfen, mehr zu trinken.

Die Zeit Buddels GmbH hat sich auf den Vertrieb von Trinkflaschen mit Zeitmarkierung spezialisiert. Die Wasserflaschen zur Trinkerinnerung werden mit einem Liter Volumen und mit 600 Milliliter Volumen angeboten. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen im Linderter Weg, in Springe. Namensgebend sind die Flaschen mit Zeiteinteilung aus dem Angebot des Unternehmens. Diese wurden wiederum nach dem hanseatischen Begriff Buddel benannt, der Flasche bedeutet, also „Zeit-Flaschen“ – Flaschen, die die Uhrzeit zeigen. Zeit Buddels helfen dabei, mehr Wasser zu trinken. Das Logo des Unternehmens ziert ein Anker.

