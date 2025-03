Nürnberg – Das Jahr 2025 steht bei Unternehmer ORANGE ganz im Zeichen von „Gesund leben. Achtsam handeln. Erfolgreich sein“ – Werte, die in der heutigen, schnelllebigen Zeit von besonderer Bedeutung sind. Bei der ersten UnternehmerLOUNGE des Jahres lag der Fokus auf einem elementaren Thema: Wasser – das „Elixier des Lebens“. Rund 100 Gäste folgten der Einladung von Veranstalterin Sabine Michel zu einem Abend voller anregender Gespräche, innovativer Wassertechnologien und besonderer Genüsse – sowohl musikalisch als auch kulinarisch.

Eine Reise durch die Welt des Wassers

Seit mehr als zehn Jahren steht Unternehmer ORANGE als etabliertes, regionales Netzwerk für Innovation und Austausch in der Metropolregion Nürnberg. Diesmal war Mitglied Dominik Beierlorzer Gastgeber des Abends und lud in den BäderStore von Richter+Frenzel ein. Neben spannenden Einblicken in die Bäder-Ausstellung erwartete die Gäste ein Wasser-Tasting mit Sommelier Timo Bausch.

Das Team von Keepers & Cooks, dem „Caterer des Jahres 2024“, sorgte mit kreativen Speisen und sorgfältig abgestimmten Drinks sowie Cocktails für den kulinarischen Rahmen des Abends – hochwertig, harmonisch und perfekt auf das Event abgestimmt.

Wie schmeckt Wasser?

Ein besonderes Highlight des Abends war die Wasserbar von Wassersommelier Timo Bausch. Bei einem exklusiven Wasser-Tasting erlebten die Gäste zahlreiche Aha-Momente und überraschende Geschmackserfahrungen. Insgesamt konnten sie acht verschiedene Mineralwässer kosten – von süßlich bis salzig, von bitter bis leicht kalkig – jedes mit einem einzigartigen Aroma, das je nach Herkunft und Mineralisierung variierte. Bei einer Blindverkostung nahm sich der Wassersommelier auch verschiedene Leitungswässer aus der Metropolregion vor. Besonders angetan war er hierbei vom Nürnberger Wasser, das er als besonders sanft und angenehm trinkbar beschrieb.

130 Jahre Innovation bei Richter+Frenzel

Die Unternehmer ORANGE-Community kam nicht nur zum Netzwerken, sondern auch zur Feier eines großen Firmenjubiläums des Gastgebers zusammen: 130 Jahre Richter+Frenzel. Geschäftsführer Dominik Beierlorzer, ein langjähriger Partner von Unternehmer ORANGE, freute sich, die Gäste des Abends in seinem Unternehmen willkommen zu heißen. Es war für ihn eine großartige Gelegenheit, sowohl sein erfolgreiches Unternehmen vorzustellen als auch eine Plattform für wertvollen Austausch mit neuen und alten Geschäftspartnern zu bieten.

Unter dem Motto „Gesundheit trifft Innovation“ präsentierte Beierlorzer die vielseitigen Produkte und Lösungen von Richter+Frenzel – von zukunftsweisender Wasseraufbereitung bis hin zu Wasserhähnen mit innovativen Zusatzfunktionen. Dabei hob er hervor, wie entscheidend der Aspekt der Nachhaltigkeit für die Branche ist und auch weiterhin bleibt. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, im Badezimmer Wasser zu sparen, ohne auf Komfort zu verzichten, sowie die Verwendung von recyceltem Keramikmaterial aus alten Produkten. „Wer nicht vorausdenkt, bleibt zurück“, lautete sein abschließendes Fazit.

Ein starkes Netzwerk öffnet viele Türen

Wenn visionäre Köpfe aufeinandertreffen, ist der Austausch untereinander von zentraler Bedeutung. Die Philosophie von Unternehmer ORANGE – „Menschlich nah – strategisch weit.“ – wurde an diesem Abend wieder einmal besonders spürbar. Das Netzwerk bietet nicht nur die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen, sondern auch fortschrittliche Gedanken und Ideen durch neue Bekanntschaften und deren Erfahrungen zu gewinnen. „An Abenden wie diesem wird einem wieder einmal bewusst, wie wertvoll unsere Gemeinschaft ist“, so Veranstalterin Sabine Michel.

Ein besonderes Dankeschön geht an den Gastgeber des Abends, Dominik Beierlorzer. Gemeinsam mit seinem gesamten Team bot er nicht nur inspirierende Einblicke, sondern auch eine außergewöhnliche Gastfreundschaft, die den Abend zu etwas Besonderem machte.

Außerdem bedankt sich Sabine Michel bei allen Gästen, bei Wassersommelier Timo Bausch sowie bei den Hauptsponsoren, die maßgeblich zum Erfolg dieses Abends beigetragen haben: Schaffer & Partner mbB, VRBank Metropolregion Nürnberg, ARTUS Gruppe sowie dem Team von smic! Events & Marketing.