Wasi Displays fertigt POS-Displays für Messen

Für Messen fertigt Wasi Displays POS-Displays. Ein aktueller Trend: In diesem Jahr sind nachhaltige und langlebige Displays besonders gefragt.

Viele Händler in Deutschland legen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. “Dieser Trend lässt sich auch bei den POS-Displays für Messen und dem stationären Einzelhandel immer stärker beobachten”, sagt Johannes Wasikowski, Juniorchef und Schreinermeister. Er ist verantwortlich für das Produktdesign und die Produktentwicklung bei der Johannes Sebastian Wasikowski GmbH & Co. KG mit Sitz im oberfränkischen Lichtenfels. Der renommierte Displayhersteller hat sich in den letzten Jahren mit nachhaltigen Displays aus Holz einen Namen gemacht und freut sich über diese Entwicklung auch bei der Produktpräsentation.

Bei immer mehr POS-Displays kommt Holz zum Einsatz:

“Es wird immer mehr Holz gezeigt,” sagt Wasikowski. Zum Teil werde es mit auf Wasser basierenden Lacken oder auch Hydrolacken veredelt. “Wir drucken auch direkt aufs Holz, wenn es gewünscht ist. Hierbei können wir auch weiß mit unterdrucken, um zum Beispiel die Farbechtheit zu garantieren.” Fakt ist: Das Holz kommt immer mehr raus. “Bei Wasi Displays ist die Bedruckung per Digitaldruck oder Lackierung von Thekendisplays und Bodendisplays im eigenen Hause möglich”, erklärt er. Ebenso wie die Arbeit mit zahlreichen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff. So reicht das Spektrum von Bodendisplays über Thekendisplays bis zur Schaufensterdekoration.

Displays werden leichter und gleichzeitig langlebiger

Ein weiterer Trend ist, dass die Displays immer leichter und langlebiger sein sollen. “Wenn die Produkte, etwa Kleidung oder Spielzeug nicht schwer sind, müssen es auch die Displays in der Regel nicht sein”, sagt Wasikowski. Hier hat Wasi Displays mit seinem Stecksystem für seine Kunden etwas Praktisches entwickelt: “Es geht darum, das Display beim Transport so klein wie möglich zu verpacken und es danach so einfach wie möglich zusammenzustecken”, erklärt Wasikowski.

Auf diese Weise hat es das Unternehmen bereits geschafft, rund zwei Meter hohe Displays so zu verpacken, dass sie mit dem Paketversand verschickt werden können. Dies spart Lagerraum, reduziert die Versandgebühren und schont Ressourcen. Bald werden einige dieser neu entwickelten Displays wieder auf den Branchenmessen zu sehen sein. Oder eben online als virtuelles 3D-Modell.

Innovative sechseckige Säulen für Buchmesse sehr gefragt:

Auch für die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt ist Wasi Displays ein gefragter Partner bei den Austellern. Eine Innovation des Unternehmens sind sechseckige Säulen als Display mit Rollen, die mit über 200 Kilo Büchern beladen werden können und dann immer noch leicht zu drehen sind. Diese Systeme haben sich bereits im täglichen Einsatz in zahlreichen Buchhandlungen vor Ort bewährt.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Leistungen und Projekten gibt es online: www.wasi-displays.de

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

