Was macht ein externer Datenschutzbeauftragter für die Pharma-Branche?

Manfred Schlitt ist Inhaber der CAS Datenschutz GmbH & Co. KG im hessischen Obertshausen. Unternehmen aus der Pharma-Branche begleitet er als externer Datenschutzbeauftragter. Der sensible Umgang mit Daten ist ein Thema, das für Unternehmen aus der pharmazeutischen Industrie besonders wichtig ist. Warum das so ist, erklärt Manfred Schlitt im Interview.

Herr Schlitt, Sie begleiten Unternehmen aus der Pharma-Branche als externer Datenschutzbeauftragter. Was sind dabei die Herausforderungen?

Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie sind täglich mit sensiblen Daten wie klinischen Studien, Patientendaten, Forschungsergebnissen und geistigem Eigentum konfrontiert. In einem solch sensiblen Umfeld ist ein umfassender Datenschutz von entscheidender Bedeutung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Und um das Vertrauen von Kunden nicht zu verspielen.

Wie genau sieht die Arbeit eines externen Datenschutzbeauftragten im Pharma-Bereich aus?

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen in der Pharma-Branche. Als externer Datenschutzbeauftragter unterstützen wir die Betriebe dabei, Datenschutzmaßnahmen zu implementieren und Risiken zu minimieren. Typische Bausteine sind dabei die Entwicklung maßgeschneiderter Datenschutzlösungen für das jeweilige Unternehmen. Die müssen dann den spezifischen Anforderungen der Pharma-Branche gerecht werden. Wir helfen bei der Erstellung und Überarbeitung von Datenschutzrichtlinien, der Analyse von Datenverarbeitungsprozessen, der Dokumentation im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und der Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen.

Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pharma-Unternehmen bereits mit dem Thema vertraut?

Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Auch hier können wir helfen. Wir schulen Mitarbeiter, um ein Bewusstsein für Datenschutz zu schaffen und Datenschutzverletzungen zu vermeiden. Und unsere regelmäßigen Datenschutz-Audits gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Datenschutzbestimmungen. Wir helfen auf diesem Weg, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Prinzipiell können alle Unternehmen, auch die aus der pharmazeutischen Industrie, das Thema Datenschutz selbst in die Hand nehmen. Was spricht dafür, einen externen Datenschutzbeauftragten zu bestellen?

Ein externer Datenschutzbeauftragter bietet den Vorteil eines objektiven Blicks auf alle Datenschutzpraktiken im Betrieb. Dadurch können Pharma-Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten geschützt sind und sie die erforderlichen rechtlichen Vorschriften erfüllen. Gemeinsam mit dem Kunden sorgen wir dafür, dass sorgfältig mit sensiblen Daten umgegangen wird.

Wenn es doch einmal zu Problemen kommt: Was sind die Folgen und wie gehen Sie im Fall der Fälle dann vor?

Ein Datenschutzverstoß in der Pharma-Branche kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Neben den potenziell erheblichen finanziellen Strafen können Datenschutzverletzungen zu einem erheblichen Vertrauensverlust bei Patienten, Kunden und Geschäftspartnern führen. Der Verlust von vertraulichen medizinischen Daten oder Forschungsergebnissen kann nicht nur den Ruf eines Unternehmens nachhaltig schädigen, sondern auch zu rechtlichen Konsequenzen, Wettbewerbsnachteilen und Verlust von Geschäftsgeheimnissen führen. Deshalb ist es unsere erste und wichtigste Aufgabe, dass es gar nicht erst zu diesen Problemen kommt. Falls es aber doch passiert, gewollt oder ungewollt, ist es wichtig, sofort die richtigen Schritte einzuleiten. Also eine schnelle Analyse der Problemlage herzustellen und dann auch mit den zuständigen Behörden in Abstimmung zu gehen. Das ist eine sensible Situation. Unsere Kunden können sich aber darauf verlassen, dass wir sie hier nicht allein lassen und sie tatkräftig unterstützen.

Die CAS Datenschutz GmbH & Co. KG berät und begleitet Unternehmen in Fragen des Datenschutzes. Seit rund 20 Jahren sind die Datenschutz-Experten ausschließlich auf dieses Thema spezialisiert. Die CAS Datenschutz GmbH & Co. KG übernimmt dabei für Kunden insbesondere die Aufgabe des externen Datenschutzbeauftragten. Weitere Dienstleistungen sind beispielsweise Datenschutz-Audits, Datenschutz-Coachings, Datenschutz-Schulungen und die Implementierung von Datenschutz-Managementsystemen.

