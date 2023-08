Was macht ein externer Datenschutzbeauftragter für Automotive?

Manfred Schlitt ist Inhaber der CAS Datenschutz GmbH & Co. KG in Obertshausen. Für Unternehmen aus der Automotive-Branche bietet er den Service eines externen Datenschutzbeauftragten. Im Interview verrät der Datenschutzprofi, warum das Thema besonders für Unternehmen aus Fahrzeugbau, Zulieferindustrie & Co. so wichtig ist.

Datenschutz ist ein Thema, das in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt ist. Warum?

Ganz einfach: Datenschutz ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Vertrauens gegenüber Kunden. Ein Verstoß gegen Datenschutzrichtlinien kann nicht nur zu erheblichen Geldstrafen führen, sondern insbesondere den Ruf eines Unternehmens nachhaltig schädigen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Datenschutzbeauftragte in der Automotive-Branche?

Wir erleben, dass bestimmte branchenspezifische Herausforderungen immer wieder auftreten. Da gibt es zunächst technologische Gründe: Fahrzeuge sind immer stärker vernetzt und datengesteuert. Sensible Daten wie Fahrzeugpositionen, Fahrverhalten, Kundendaten und sogar Gesundheitsinformationen werden erfasst und verarbeitet. Ein angemessener Datenschutz gewährleistet die Sicherheit dieser sensiblen Informationen vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Datenschutzverletzungen.

Welche Auswirkungen kann es für Unternehmen aus der Automotive-Branche haben, wenn sie hier zu unvorsichtig sind?

Das kann schwerwiegende Konsequenzen haben! Neben den finanziellen Strafen, die von den Aufsichtsbehörden verhängt werden können, besteht in noch höherem Maße das Risiko eines erheblichen Reputationsverlusts. Kunden vertrauen den Automobilunternehmen ihre persönlichen Daten an, und ein Datenschutzverstoß kann zu einem Vertrauensbruch führen, der das Markenimage nachhaltig beschädigt. Aber das ist noch nicht alles: Auch Wettbewerbsnachteile und langwierige rechtliche Auseinandersetzungen können die Folge sein.

Sie begleiten als externer Datenschutzbeauftragter Unternehmen aus dem Automotive-Bereich. Was ist da Ihre Aufgabe?

Zunächst einmal gilt für Automotive wie für andere Branchen: Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen ist eine komplexe Aufgabe, die Zeit, Fachwissen und Ressourcen erfordert. Hier kommen wir ins Spiel, als externer Datenschutzbeauftragter. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass wir als Experten fachlich immer auf der Höhe der Zeit sind: Wir kennen die aktuelle Rechtsprechung und die Anforderungen, die sich daraus für Unternehmen ergeben.

Welche Vorteile bringt ein externer Datenschutzbeauftragter? Unternehmen können die Anforderungen des Datenschutzes auch selbst in die Hand nehmen…

Ein externer Datenschutzbeauftragter bietet Unternehmen aus der Automobil-Branche eine ganze Reihe von Vorteilen. Er verfügt über spezialisiertes Fachwissen im Bereich Datenschutz und kennt die spezifischen Anforderungen der Branche. Er entlastet das interne Personal, das sich auf das Kerngeschäft konzentrieren kann. Zudem sorgt ein externer Datenschutzbeauftragter für eine objektive Überwachung und Bewertung der Datenschutzpraktiken, um potenzielle Risiken zu minimieren. Durch die Zusammenarbeit mit einem externen Experten können Automobilunternehmen sicherstellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und das Vertrauen ihrer Kunden wahren.

Wenn Unternehmen aus dem Automotive-Bereich einen externen Datenschutz-Beauftragten in Anspruch nehmen: Welche Tätigkeiten genau nimmt er vor?

Die Aufgaben sind vielfältig. Der externe Datenschutzprofi unterstützt bei der Erstellung, Implementierung und Überwachung eines effektiven Datenschutzmanagementsystems. Er hilft, Datenschutzrichtlinien zu entwickeln, Datenverarbeitungsprozesse zu analysieren und Risikobewertungen durchzuführen. Darüber hinaus schult er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das Bewusstsein für Datenschutz zu stärken und mögliche Schwachstellen zu identifizieren. Der Service kann auch regelmäßige Datenschutz-Audits umfassen, um sicherzustellen, dass Datenschutzmaßnahmen aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Was passiert eigentlich, wenn doch einmal etwas schief geht?

Im Falle von Datenschutzverletzungen stehen wir Kunden zur Seite und unterstützen sie bei der Durchführung von Meldeverfahren und der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. Da wir langjährige Erfahrungen im Automotive-Bereich haben, können Kunden darauf vertrauen, dass wir auch auf schwierige Fälle vorbereitet sind.

Die CAS Datenschutz GmbH & Co. KG berät und begleitet Unternehmen in Fragen des Datenschutzes. Seit rund 20 Jahren sind die Datenschutz-Experten ausschließlich auf dieses Thema spezialisiert. Die CAS Datenschutz GmbH & Co. KG übernimmt dabei für Kunden insbesondere die Aufgabe des externen Datenschutzbeauftragten. Weitere Dienstleistungen sind beispielsweise Datenschutz-Audits, Datenschutz-Coachings, Datenschutz-Schulungen und die Implementierung von Datenschutz-Managementsystemen.

