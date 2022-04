Was eine gute Redner-Homepage ausmacht

Gute Seiten – schlechte Seiten

Schon wenige Wochen nachdem Christine Schmitt mit ihrer neuen Website online ging, nahmen bei ihr die Anfragen als Rednerin deutlich zu. Die Expertin für Mentoring und Führung ist bestes Beispiel dafür, was eine optimierte Homepage bewirken kann, um für mehr Vorträge gebucht zu werden. Grundlage dafür bildete ein Intensivworkshop für Keynote Speaker bei Rednermacher Heinrich Kürzeder.

Kürzeder kennt die Branche wie kein anderer. Schließlich gründete er vor mehr als zwanzig Jahren mit den 5 Sterne Rednern Deutschlands größte Redneragentur. Er ist der Macher hinter den erfolgreichsten Speakern Deutschlands, ist verantwortlich für ihre Bekanntheit und brachte sie auf die großen Vortragsbühnen. Doch sein Erfolg begründet auch darauf, dass Kürzeder früh Trends und vor allem das Potential der Digitalisierung erkannte, um die Umsätze seiner Redner zu steigern. „Der erste Eindruck zählt – und der wird im Zeitalter des Internets immer häufiger online gefällt“, sagt der Rednermacher. Wer einen Keynote Speaker für eine Veranstaltung buchen will, startet dazu meist eine Suchanfrage und klickt sich dann durch die obersten Ergebnisse. Und gerade hier müssen Redner inzwischen ansetzen, um sich Sichtbarkeit zu verschaffen.

In seinen Intensivworkshop erarbeitet Heinrich Kürzeder gemeinsam mit einer Journalistin, wie sich der Webauftritt entsprechend optimieren lässt. Im Fall von Rednerin Christine Schmitt wurde zunächst die bisherige Homepage analysiert und mit den Anforderungen des Rednermarktes abgeglichen. Rednermacher Kürzeder unterstützte dann Christine Schmitt dabei, ihr Profil als Rednerin zu schärfen und für sie ein Schwerpunktthema sowie passende Vortragstitel zu entwickeln, die sie auf dem Markt gefragt machen. Zusätzlich erhielt sie SEO-optimierte Texte, sodass ihre Website auch über Suchmaschinen besser zu finden ist.

Die neue Homepage stellt jetzt Christine Schmitt als Expertin für Mentoring und Führung in den Fokus. Wo zuvor ein wenig aussagekräftiges Symbolbild eines Notizblockes auf der Startseite zu finden war, blickt nun die Rednerin selbst sympathisch entgegen. Wer auf ihrer Website landet, kann sich sofort ein Bild von ihr machen und erfährt in wenigen Sätzen, für welche Expertise sie steht.

Das unterstreicht auch ihr neuer Claim „Lift up your People. Lift up your Business“. Dieser nimmt Bezug auf Schmitts Karriere als Führungskraft in der Aufzugtechnik. Mit nur 24 Jahren wurde sie nämlich Werkstattleiterin an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt und sorgte in dieser Position dafür, dass 800 Aufzüge und Rolltreppen im Betrieb waren. Heute spricht sie als Expertin für Mentoring und Führung über das stetige Auf und Ab im Unternehmensalltag und motiviert zu neuen Höhenflügen.

Nach dem Intensivworkshop ist Christine Schmitts Positionierung als Keynote Speakerin auf einen Blick erkennbar und dank SEO (Suchmaschinenoptimierung) im Netz deutlich sichtbarer. Besser strukturiert, textlich überarbeitet und auf die Rednerin zugeschnitten, ist die Website nun das digitale Fundament für gezieltes Webmarketing und Vortragsanfragen.

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als „Der Rednermacher“ verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

Darüber hinaus ist der begeisterte Mountainbiker und Skifahrer auch als Mountainbike Guide tätig. In seinen Spezialkursen für die Generation der über 50-jährigen zeigt er seinen Teilnehmern wie man sicher und gefahrlos aber mit jeder Menge Spaß auch schwierige bergab Passagen bewältigen kann. Heinrich Kürzeder ist vom österreichischen Radsportverband ausgebildeter Bike Lehrer und Trainer in einer der renommiertesten Bike Schulen Österreichs.

Firmenkontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

info@redner-macher.de

https://www.rednermacher.de

Pressekontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

hk@redner-macher.de

https://www.rednermacher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.