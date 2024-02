Warum auch Blockchain-Unternehmen an die klassische Börse gehören

DLT (Distributed Ledger Technology) Unternehmen, die an sich auch an einem klassischen Börsenplatz notieren lassen, können dadurch ihre Akzeptanz und Markt-Positionierung erheblich stärken sowie verschiedene Szenarien zur Wachstumsbeschleunigung zu nutzen. Der Gang an einen klassischen Börsenplatz muss dabei in keiner Weise kompliziert sein, sondern kann beispielsweise über Börsenmantel-Transaktionen schnell und geradlinig umgesetzt werden.

Fünf Gründe, warum DLT-Unternehmen eine Börsennotierung in Betracht ziehen sollte:

1. Kapitalbeschaffung: Durch einen Börsengang kann ein DLT-Unternehmen erhebliche Mengen an Kapital von Investoren einsammeln, um sein Wachstum zu finanzieren, neue Produkte zu entwickeln, Forschung und Entwicklung zu investieren, Technologien zu verbessern und in Marketing und Vertrieb zu investieren.

2. Liquidität für Gründer und Investoren: Ein Börsengang bietet Gründern und frühen Investoren zudem die Möglichkeit, ihre Beteiligung an dem Unternehmen zu monetarisieren und Liquidität zu erhalten, indem die Aktien des Unternehmens handelbar werden.

3. Erhöhte Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit: Durch einen Börsengang kann ein DLT-Unternehmen seine Sichtbarkeit erhöhen und seine Marke stärken. Ein Listing an einer angesehenen Börse stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und anderen Stakeholder.

4. Wachstumsfinanzierung und Akquisitionen: Öffentliche Märkte bieten Zugang zu Kapital für Wachstum, einschließlich potenzieller Akquisitionen. Mit einem starken Kapitalpolster kann ein DLT-Unternehmen strategische Übernahmen finanzieren, sein Produktangebot erweitern, neue Märkte erschließen oder wichtige Technologien erwerben. Die öffentlichen Aktien eines DLT-Unternehmens können auch als Währung für zukünftige Geschäfte dienen, sei es für Partnerschaften, Joint Ventures oder andere Formen der Unternehmenszusammenarbeit.

5. Anreiz für Mitarbeiter: Ein Börsengang kann auch ein leistungsstarkes Anreizsystem für Mitarbeiter bieten, da Aktienoptionen oder Aktienbeteiligungen oft Teil der Vergütungspakete sind. Dies kann helfen, talentierte Mitarbeiter anzuziehen, zu motivieren und zu binden.

Insgesamt kann ein Börsengang für ein DLT-Unternehmen eine attraktive Möglichkeit sein, um Kapital zu beschaffen, die Sichtbarkeit zu erhöhen, die Glaubwürdigkeit zu stärken und das Wachstum voranzutreiben.

Über boersenmantel.xyz

boersenmantel.xyz ist eine Internetplattform, die sich mit innovativen Lösungen für börseninteressierte Unternehmen befasst. Auf der Plattform können sich Unternehmen über Möglichkeiten einer Handelsaufnahme informieren oder mit ausgezeichneten Börsenexperten in direktem Kontakt treten. Durch das geteilte Wissen können Unternehmen somit zu einer fundierten Entscheidungsfindung in Abwägung ihrer unternehmensspezifischen Ziele gelangen.

