Wann ist die beste Zeit dafür, ein Auto zu verkaufen?

Die beste Zeit für den Gebrauchtwagenverkauf ist genau jetzt

Während das Wetter schlechter wird, steigen die Preise für Gebrauchtwagen

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen immer eisiger. Die Menschen zieht es in ihre Häuser, wo Gemütlichkeit und vorweihnachtliche Stimmung warten. Vor diesem Hintergrund scheint es zunächst ein Paradox zu sein, dass nun die beste Zeit gekommen sein soll, um sein gebrauchtes Auto zu verkaufen. Tatsächlich ist es so, dass die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt im gleichen Maße steigen wie die Minusgrade im Winter.

Warum sind Gebrauchtwagen im Winter besonders begehrt?

Die Cabrio- und Motorradfahrer haben ihre Fahrzeuge teils abgemeldet, in jedem Fall aber bis zum Frühling in einem möglichst trockenen Umfeld geschützt untergebracht. Die meisten von ihnen benötigen somit für die Winterzeit Ersatzfahrzeuge – ein Grund, aus dem der Gebrauchtwagenverkauf insbesondere in der kalten Jahreszeit so erfolgreich ist und insbesondere günstige Gebrauchtwagen nun besonders begehrt sind.

Auch Autofahrer, die ihren wertvollen Neuwagen keinen Streusalzen oder Split aussetzen möchten, da diese naturgemäß ärgerliche Lackschäden verursachen können, sorgen dafür, dass im Winter besonders gute Bedingungen für den Gebrauchtwagenverkauf vorherrschen. Auch die Unfallgefahr ist durch Glatteis gesteigert, was insbesondere für Fahranfänger ein wichtiges Argument dafür ist, einen potentiellen Neuwagenkauf auf den Frühling zu verschieben. Dieser Umstand dürfte ebenfalls zu einem Anziehen der Preise beim Gebrauchtwagenverkauf beitragen. Schonung ist das Stichwort und gerade ältere Modelle, deren potentieller Verlust keinen erheblichen wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen, stehen hoch im Kurs. Aus diesem Grund lassen sich insbesondere preisgünstige Autos, wie diverse Kleinwagen, im Winter besonders gut verkaufen, während die Fahrzeuge, die im Winter geschont werden, im Frühjahr und Sommer ihre Hochsaison haben. Wer diese Grundsätze beherzigt, kann sich in aller Regel über einen besonders vorteilhaften Gebrauchtwagen-Verkauf freuen.

Gebrauchtwagen sind im Winter begehrter denn je – Grund genug, das Auto jetzt zu verkaufen

Um nun den anbrechenden Winter für den Gebrauchtwagenverkauf optimal zu nutzen, stehen dem Verkäufer mehrere Varianten zur Verfügung. Die einfachste Variante – insbesondere für all diejenigen, die in der Stadt wohnen – ist sicher der hinter einer Seitenscheibe befestigte Zettel, der über die Verkaufsabsichten und die relevanten Eckdaten informiert. Wird dieser von genügend Personen gesehen, ergibt sich oftmals sogar ein unbürokratischer Verkauf innerhalb der Nachbarschaft. Wer allerdings auf größere Sichtbarkeit setzt, schaltet besser ein Verkaufsinserat. Oftmals werden auf dem privaten Automarkt tatsächlich die besten Preise erzielt. Auf der anderen Seite ist diese Verkaufsvariante relativ zeitaufwändig und risikoreich. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, bietet seinen Gebrauchtwagen einem Autohändler an. Auch dieser wird – insbesondere in der kalten Jahreszeit – einen attraktiven Preis für den Gebrauchtwagen aufrufen, da auch er selbst von der gesteigerten Kauflaune seiner Kunden profitiert. Der Verkauf an einen gewerblichen Auto-Ankauf bietet oftmals den Vorteil des Verzichts auf Sachmängelhaftung und ist darüber hinaus die Variante unter allen Optionen, die den kleinsten Zeitaufwand erfordert. Für welche Möglichkeit sich der Fahrzeugbesitzer auch immer entscheidet: Er sollte nicht länger zögern, sondern den Verkauf genau jetzt in die Wege leiten – in der kalten Jahreszeit, die den verschiedensten Studien folgend die beste Zeit ist, um ein gebrauchtes Auto unkompliziert und zu den besten Konditionen zu verkaufen.

