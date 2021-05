Wanderpasshülle von BESSLA Gravurwerk erobert den Harz

In Bad Harzburg hat das junge Start Up Unternehmen BESSLA Gravurwerk ein Bedürfnis der Menschen erkannt und eine Lösung gefunden.

Der Harz war schon immer eine beliebtes Reiseziel zum Wandern aber auch auf Grund der anhaltenden Coronakrise, im welcher die Freizeitangebote auf ein Minimum gesunken sind, erfreut sich das Wandern an zunehmend mehr Begeisterten.

Im Harz gibt es hierzu das Projekt Harzer Wandernadel. Dieses besteht aus einem Heft im DIN-A5-Format, in welchem 222 Stempel gesammelt werden. im gesamten Harz gibt es an ausgewählten Zielen nummerierte Stempelkästen. Inzwischen gibt es auch diverse Themen- und Begleithefte der Harzer Wandernadel.

Was ist eine Wanderpassschutzhülle?

Im Rucksack sind diese Hefte jedoch extremen Bedingungen ausgesetzt, deshalb gefertigte BESSLA Gravurwerk aus hochwertigem Kunstleder eine Schutzhülle, welche das Knicken, Einreißen, Auseinanderfallen des Wanderpasses/der Wanderpässe im Rucksack verhindert und ihn vor Nässe schützt.

Warum genau diese Schutzhülle kaufen?

Da einige Touren nötig sind um 222 Ziele zu erreichen, ist die Schutzhülle eine praktisches Utensil und mit ihrem verstärkten Eingriffsbund genau dafür ausgelegt.

Die wunderschöne Schutzhülle garantiert sowohl bei Nutzung für den Transport eines Passes, als auch bei dem Transport zweier Hefte absoluten Schutz und garantiert langanhaltende Freude am Wanderpass.

Absoluter Schutz ist vor allem dadurch gegeben, dass die Hülle nicht wie ein Buchumschlag fungiert, bei welchem der Pass aufklappen kann, sondern wie eine Einstecktasche, in der der Pass vollständig verschwindet.

Zudem ist die Hülle leicht zu reinigen, feucht oder mit Desinfektionsmittel abwischen und sie sieht wieder aus wie neu.

Diese Art Wanderpassschutzhülle wird ausschließlich von der Firma BESSLA Gravurwerk, mit Sitz in Bad Harzburg, hergestellt und ist 100% Made in Germany. In Handarbeit wird jede einzelne Hülle, mit einer professionellen Nähmaschine, zusammengenäht. Die Gravur auf der Schutzhülle ist ein eigener Entwurf der Firma BESSLA Gravurwerk und wird mittels modernster Lasertechnik aufgetragen.

Gerade im Zeiten der Pandemie ist es wichtig lokale Betriebe zu stärken, mit dem Erwerb einer Hülle diese lokalen Anbieter tun Sie genau das.

BESSLA Gravurwerk

Lasergravur & Laserschneiden

Dienstleistung & Onlineshop

Herstellung & Verdelung individueller Produkte wie Werbeartikel, Schilder, Deko & Geschenke mit Lasertechnik.

Kontakt

BESSLA Gravurwerk

Kai Runge

Am Güterbahnhof 4

38867 Bad Harzburg

05322/9059754

info@bessla.de

http://www.bessla.de

