Wärmepumpenheizungen sorgen für eine nachhaltige Wärmeentwicklung!

STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind die klimafreundlichen Heizungssysteme der Zukunft!

Die dringenden globalen Auswirkungen des Klimawandels erfordern eine drastische Umgestaltung der Energieversorgung und Wärmeerzeugung in Europa. Diese essenzielle energetische Transformation muss zweifellos von fortschrittlichen Technologien begleitet werden. In diesem Kontext spielen Wärmepumpen eine entscheidende Rolle als Schlüsseltechnologie. Die von STIEBEL ELTRON entwickelten Wärmepumpen nutzen natürliche Energiequellen wie Außen- und Innenluft, Grundwasser oder Erdwärme, um Wärme zu erzeugen. Das Funktionsprinzip des Kältemittelkreislaufs in einer Wärmepumpe ähnelt grundlegend dem eines umgekehrten Kühlschranks.

Durch die Anwendung erneuerbarer Energien wie Sonnenenergie, Windenergie und Wasserkraft in Kombination mit innovativen Energiespartechnologien wie den Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON wird aktiv zur Reduktion von CO2-Emissionen beigetragen. Unabhängig von der Jahreszeit ermöglicht die gezielte Verknüpfung von herkömmlichen Photovoltaikanlagen und modernen Wärmepumpenheizungssystemen eine schrittweise Verringerung von CO2 um bis zu 100 Prozent.

Die vielseitige Anwendbarkeit der STIEBEL ELTRON Luft-Wärmepumpen und STIEBEL ELTRON Sole-Wärmepumpen erstreckt sich sowohl auf die Renovierung von Altbauten als auch auf Neubauprojekte. Eine professionelle Wärmedämmung, eine angemessene Haussteuerung und eine optimale Raumaufteilung tragen dazu bei, dass die aktuellen Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH höchste Effizienz erzielen. Allgemein gesagt: STIEBEL ELTRON Wärmepumpen können flexibel sowohl in Neubauten als auch in Altbauten installiert werden. Es existieren praktisch keine Neubauprojekte oder Altbausanierungen, in denen keine Wärmepumpen-Heizung zum Einsatz kommen könnte.

Die modernen STIEBEL ELTRON Wärmepumpenheizungen lassen sich nahtlos in bestehende Heizkreisläufe integrieren. Auf lange Sicht profitiert man von einer verbesserten Umweltbilanz, niedrigeren Heizkosten, einer stabilen Heizungsanlage, minimalem Wartungsaufwand und vor allem von einer optimalen Wärmeabgabe in allen Räumen. Die breite Palette der STIEBEL ELTRON Wärmepumpen gewährleistet behagliche Wärme in Büro- und Privatgebäuden. Die Marke STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH steht zurecht für hochmoderne Gebäudetechnik, die das Wohlbefinden fördert. Alle Wärmepumpenheizungssysteme und Lüftungssysteme wurden sorgfältig entwickelt und auf die aktuellen Anforderungen an nachhaltige Heizungssysteme ausgerichtet.

Während der warmen Jahreszeiten können ausgesuchte STIEBEL ELTRON Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen auch zur Kühlung von gewerblichen und Wohnräumen eingesetzt werden. Die Bereitstellung von Warmwasser gestaltet sich genauso problemlos durch moderne Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen. Weitere umfassende Informationen zu STIEBEL ELTRON Wärmepumpenheizungen für Altbausanierungen und Neubauprojekte sind ab sofort auf der Website www.stiebel-eltron.at verfügbar.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

