VW Passat B6 Lautsprecher Upgrade für das Soundsystem

Ein klangstarkes Lautsprecher Upgrade mit bis zu 300 Watt für den VW Passat B6 Limousine oder Variant

Für den VW Passat B6 Typ 3C Limousine oder auch Variant gibt es ein klangstarkes Lautsprecher Upgrade für das Soundsystem mit hervorragender Performance. Der Passat B6 ist vorne mit einem 2 Wege System bestückt und auch in den beiden hinteren Türen. Die Standard Bestückung stößt hier schnell an ihre Grenzen. Die Firma auto-lautsprecher.eu bietet ein Upgrade für alle Türen mit dem Paket VW Passat B6 Lautsprecher-Set mit 4 Hochtöner an, die Lautsprecher in diesem Angebot erreichen einen Wirkungsgrad von 93DB und gewährleisten dadurch einen hohe Pegelfestigkeit und Abhörlautstärke. Der hohe Wirkungsgrad beeinflusst die Performance eines Lautsprechersystems an den angeschlossenen Geräten, damit erreichen sie an werksseitig installierten Radios eine detailreiche Auflösung und bieten eine hohe Leistung an.

Mit bis zu 300 Watt Gesamtleistung bieten die Systeme vom Hersteller Audison reichlich Leistung für den VW Passat B6 an. Die Systeme liefern eine kontrollierte Musikwiedergabe mit hoher Dynamik und straffen Bässen ohne zu dröhnen. Die Hoch- und Tieftöner der 2 Wege Systeme verfügen über jeweils eigene Frequenzweichen mit Pegelwählern um für jede Einbausituation das beste Ergebnis zu gewährleisten.

Das Lautsprecher Upgrade für das Soundsystem wird in die werkseitigen Einbauplätze integriert, nach dem Tausch verschwindet alles wieder hinter die originalen Abdeckungen der Türverkleidung. Im Passat B6 sind die Lautsprecher mit werksspezifischen Halterungen in den Türen montiert. In dem Paket aus unserem Webshop auto-lautsprecher.eu sind diese fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. Die Systeme werden mit den Adapterkabeln direkt an die bestehenden KFZ-Leistungen in den Türen angeschlossen. Damit entfällt eine aufwendige Verkabelung im Fahrzeug zu Signalübertragung.

Alle Angebote in der Kategorie VW Passat B6 Lautsprecher in unserem Webshop erfüllen die Kriterien und sind mit Halterungen für die Türen und Adapterkabel im Lieferumfang ausgestattet. Standard Lautsprecher aus dem Nachrüstmarkt können nicht im VW Passat installiert werden da hier die fahrzeugspezifischen Teile fehlen. Die Installation ist einfach für Kunden wird eine Anleitung im PDF-Format bereitgestellt um die Türverkleidungen zu demontieren und die Lautsprecher zu montieren.

Für die Demontage der Türverkleidung bieten wir auch ein Set aus Kunststoffhebeln an das keine Kratzer oder Druckstellen am Interior hinterlässt. Der Einbau der VW Auto Lautsprecher wird damit vereinfacht und ist auch vom Fahrzeughalter durchführbar. Bei der Installation ist auch die Türdämmung zu empfehlen die Geräusche in der Türe ruhigstellt die durch höhere Abhörlautstärke entstehen aber auch die Akustik im Fahrzeug verbessern. Fahrzeuge mit Türdämmung erreichen in der Basswiedergabe bis zu 7 DB mehr Pegel bei gleicher Leistung am Radio. Die Alu-Bitumenmatten sind selbstklebend und werden auf die Innenbleche der Türe angebracht.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

