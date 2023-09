VW Passat B6 Lausprecher Upgrade 200mm Bässe in den Türen

Top Perfomance im Bassbereich mit kraftvollen Dynamischen Höhen für den VW Passat B6

Wer will heute noch Laderaum mit Basskisten verstellen, deshalb ist jeder effizient genutzte Einbauplatz im Fahrzeug willkommen. Der VW Passat kommt standardmäßig mit einer 165mm Lautsprecher Bestückung in den vorderen Türen. Mit unserem Spezial Einbauringen aus MDF können 200mm Lautsprecher mit starker Basswiedergabe installiert werden.

Um eine kraftvolle Basswiedergabe im Fahrzeug zu erreichen, ist die Membranfläche der Lautsprecher mit Entscheidend. Durch die 200mm Bässe wird ein hervorragendes Bassfundament im VW Passat B6 erzeugt. Das Paket VW Passat B6 Lautsprecher 200mm Bässe und Hochtöner des italienischen Testsieger und Markenherstellers bietet hochwertige Klangeigenschaften mit wuchtigen Bässen.

Das Lautsprechersystem besteht aus wie 200mm Bässen der Audison APT Prima Serie mit bis zu 300 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 93,5 DB. Durch den hohen Wirkungsgrad erreichen die Lautsprecher auch durch den direkten Betrieb über das Radio ab Werk eine beachtliche Lautstärke. VW Passat B6 Lautsprecher mit diesen Werten im Wirkungsgrad können über ein Radio ab Werk oder nachträglich nachgerüstetes Fremdradio sehr gut betrieben werden, ohne zusätzliche Endstufen einzusetzen.

Für Fahrzeughalter die die volle Leistung des 200mm Audison 2 Wege Systems ausnutzen wollen bieten wir im Webshop von auto-lautsprecher.eu eine passende Digitale Endstufe die auch über HIGH LEVEL Eingänge verfügt um sie an Radios oder Navigationen ab Werk anzuschließen. Diese Geräte besitzen an der Rückseite keine Cinchausgänge, die bei nachträglich montierten Fremdradios als Anschluss-Variante vorhanden sind.

Die Einbauringe für die Lautsprecher in den vorderen Türen sind aus MDF (Mitteldichte Faserplatte), was zu einer verbesserten Wiedergabe der Bassqualität führt. Bei Versionen aus MDF müssen die Löcher für die Lautsprecher-Schrauben vorgebohrt werden. MDF Mitteldichte Faserplatte bietet aber akustisch bessere Bedingungen für die Lautsprecher und verbessert die Basswiedergabe. Die Schraubpunkte für die Türen sind am MDF Ring schon gebohrt.

So ist die Installation von Fahrzeughaltern des VW Passat B6 mit handwerklicher Geschicklichkeit leicht zu realisieren. Im Lieferumfang sind auch Gewindeschrauben und Adapterkabel für den Anschluss der Lautsprecher an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen enthalten. Für die Dämmung der Türen empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten, in unserem Blog der Webseite auto-lautsprecher.eu erläutern wir die Vorteile im Beitrag Türdämmung für Lautsprecher im Auto Tipps und Tricks. Die Basswiedergabe der Lautsprecher verbessert sich um bis zu 7 DB durch ordentliche Türdämmung.

Das Lautsprecherupgrade ist für VW Passat B6 Modelle Limousine und Variant, die mit Standard Soundsystem ausgerüstet sind, geeignet. Bei VW B6 Modellen mit dem Dynaudio Soundsystem kann das 200mm 2 Wege System nicht angeschlossen werden. Durch die 26mm Hochtöner Audison AP1 dynamische und brillanter Höhen im Fahrgastraum erzeugt, gepaart mit kraftvollen kontrollierten Bässen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

