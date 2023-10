VW Caddy IV Soundsystem Upgrade mit 300 Watt Lautsprecher

Kraftvolle Basspegel im VW Caddy mit einem Oberklasse 200mm Lautsprecher Upgrade

Der VW Caddy IV ab dem Facelift 2015 Typ SA hat vorne in beiden Türen ein 200mm Frontsystem mit externen Hochtönern im Armaturenbrett. Für Fahrzeughalter die mehr Lautstärke und Basswiedergabe bevorzugen ist ein Upgrade verfügbar, das Paket VW Caddy IV Lautsprecher 200mm High Power vordere Türen enthält 200mm Basslautsprecher mit externen Hochtöner der Oberklasse vom italienischen Hersteller Audison.

Die Audison AP8 Basslautsprecher der Prima Serie sind speziell für den Einsatz hinter den Türverkleidungen konzipiert. Mit einer Maximalleistung von 300 Watt sorgen sie für kraftvolle Basswiedergabe und hohe Pegelfestigkeit. Die externen 26 mm Hochtöner Audison AP1P mit eigener Frequenzweiche und zweistufigen Pegelwähler von 0 – +3DB optimiert für den Einsatz der Hochtöner hinter OEM-Abdeckgitter im Armaturenbrett. Der hohe Wirkungsgrad von 93,5 DB sorgt für eine effektive Nutzung der Leistung von Werksradios und erlauben so eine höhere Abhörlautstärke. Die 26 mm Hochtöner sorgen für klare, kraftvolle Höhen mit sehr guter Stimmenübertragung und Dynamik.

In unserem Lieferumfang sind MDF Ringe enthalten, diese sind aus Mitteldichter Faserplatte für die Installation in den Türen gefertigt. Die Lautsprecher ab Werk sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen aus Kunststoff befestigt. MDF Einbauringe führen zu einer verbesserten Wiedergabe der Bassqualität. Bei Versionen aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) müssen die Löcher für die Lautsprecher-Schrauben vorgebohrt werden. MDF bietet aber akustisch bessere Bedingungen für die Lautsprecher und verbessert die Basswiedergabe. Die Schraubpunkte für die Türen zur Installation von VW Caddy 2K, IV, V Lautsprecher sind am MDF Ring schon gebohrt.

Das VW Auto-Lautsprecher Upgrade für den VW Caddy mit dem Paket VW Caddy IV Lautsprecher 200mm High Power vordere Türen kann mit oder ohne zusätzliche Endstufe betrieben werden. Für den Betrieb mit einer zusätzlichen Endstufe empfehlen wir die digitale 4 Kanal Hertz DPower4 mit bis zu 600 Watt Maximalleistung. Für Fahrzeughalter, die das Maximum aus dem Upgrade herausholen wollen, ist das Paket „VW Caddy IV Lautsprecher 200mm + Endstufe 600 Watt“ in unserem Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich.

Das Paket verfügt neben dem 200mm Frontlautsprechern von Audison die 4 Kanal Endstufe Hertz DPower4 ein Stromkabel Einbauset und Türdämmung für eine bessere Wiedergabe im Bassbereich. Die Türdämmung stellt nicht nur vibrierende Teile in den Fahrzeugtüren ruhig, sie hat einen Einfluss auf die Akustik im Fahrzeuginnenraum. Ein bis zu 7 DB höherer Basspegel und mehr Dynamik in der Wiedergabe der Mitten.

Die Endstufe Hertz DPower4 ist so ausgelegt, dass sie an Radios oder Navigationen ab Werk angeschlossen werden kann. Eigene High-Level Eingänge machen das möglich, nachträglich installierte Fremdradios können über Cinch Eingänge verbunden werden. Damit ist die Endstufe für alle Anschlussvarianten ausgestattet und sehr flexibel einsetzbar.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

