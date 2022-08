VR-Radio Badezimmer-Akku-Radio MPS-810.bt

Die mobile musikalische Unterhaltung: auch für Badezimmer und Küche

Dank Digital- und Analog-Radioempfang genießt man mit dem Badezimmer-Akku-Radio von VR-Radio eine große Sender-Vielfalt und hört praktisch überall und jederzeit seinen Lieblings-Radiosender – auch im Badezimmer.

Musik auch von Speicherkarte oder vom Mobilgerät: Einfach eine microSD-Karte mit der Lieblings-Musik einstecken oder per Bluetooth seine Musik-Bibliothek vom Smartphone und Tablet-PC kabellos auf das Radio übertragen.

Freisprech-Funktion integriert: Über das Mikrofon im Radio kann man telefonieren, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man im Bad nasse Hände hat und das Smartphone nicht in Griffweite ist.

Einfache Befestigung: Das Radio lässt sich per Saugnäpfen an allen glatten Oberflächen wie Badezimmer- oder Küchenfliesen anbringen.

– Sender-Vielfalt dank DAB+ (Digitalradio) und UKW (Analogradio)

– Einfache Sendersuche per Auto-Scan

– Frequenzbereich DAB: 174 – 240 MHz, UKW: 87,5 – 107,9 MHz

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Musikwiedergabe von microSD(HC/XC)-Karte bis 64 GB (bitte dazu bestellen)

– AUX-Audioeingang (3,5-mm-Klinkenbuchse) für Wiedergabe von MP3- und Audio-Player

– Integriertes Mikrofon für Freisprech-Funktion

– Ausgangsleistung: 3 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 6 Watt

– Beleuchtetes LCD-Display mit 3,1 cm / 1,25″ Diagonale: zeigt Uhrzeit, Modus und Akkustand

– RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.

– Einfache Bedienung über 6 Tasten für Modus, Wiedergabe und Lautstärke

– Integrierte, ausziehbare Teleskop-Antenne: bis 26,5 cm

– 3 Saugnäpfe zum Anbringen z.B. an Badezimmer- oder Küchenfliesen

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Material und Farbe: weißer Kunststoff (ABS)

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 9 Stunden Laufzeit bei 50 % Lautstärke, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 86 x 127 x 48 mm, Gewicht: 160 g

– Radio MPS-810.bt inklusive USB-Ladekabel, Audiokabel (3,5-mm-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

