Vorsitzender Man Hee Lee: Bewegende Ansprache bei der „100.000“-Abschlussfeier von Shincheonji“

Vorsitzender Man Hee Lee bewegt am 12.November die Zuhörer mit seiner Rede bei der „100.000“-Abschlussfeier von Shincheonji.

Am 12. November wurde das Daegu-Stadion zum eindrucksvollen Ort der „100.000“-Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionscenters, einer renommierten Bibelbildungseinrichtung der Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses. Höhepunkt der Veranstaltung war die bewegende Rede des Vorsitzenden Man Hee Lee anlässlich der „114. Abschlussfeier“.

Ein eindrucksvoller Meilenstein wurde erreicht, als an diesem Tag insgesamt 108.084 Studierende ihren Abschluss feierten, womit das Missionscenter den Status als weltweit größte theologische Ausbildungseinrichtung erlangte. Angesichts der enormen Menschenmenge von rund 100.000 Teilnehmern wurden berechtigte Sicherheitsbedenken geäußert. Diese Herausforderung wurde mit höchster Priorität angegangen, indem umfassende Maßnahmen zur Vorkehrung gegen Sicherheitsrisiken ergriffen wurden. Dazu gehörten die Aufrechterhaltung der Ordnung am Veranstaltungsort sowie die Bereitstellung von Sicherheitsleitern und medizinischen Notfallteams.Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung wurden 792 Sicherheitskräfte in der Abteilung für äußere Sicherheit und 2.910 in der Abteilung für innere Sicherheit eingesetzt.

Die weltweite Bedeutung dieser Abschlussfeier wurde durch die globale Übertragung über den offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji-Kirche Jesu unterstrichen. Die Abschlusszeremonie wurde in insgesamt 13 Sprachen übertragen, darunter Koreanisch, Englisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Deutsch und Spanisch.

