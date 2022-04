Vorschau: SYNER.CON auf der IFFA 2022

Oldenburg, 13. April 2022 – SYNER.CON kommt vom 14. bis 19. Mai mit jeder Menge Neuheiten im Gepäck zur IFFA nach Frankfurt am Main.

SYNER.CON präsentiert seine Neuheiten auf der IFFA 2022 in Halle 11.0 am Stand E57. Besucher erwartet der Online-Shop APRO.SHOP, eine innovative Gutscheinlösung für Metzgereibetriebe mit Mettler-Toledo Waagen sowie die mobile Kassenbuch-App für die APRO.CON Warenwirtschaftssoftware. Außerdem stellt SYNER.CON Partner Frieman mit pep4 seine neue Software zur Unternehmenssteuerung vor.

Die Messe-Highlights im Überblick:

APRO.SHOP

Der speziell für die Anforderungen von Metzgereien und Lebensmittelbetrieben entwickelte Online-Shop ist in drei Ausbaustufen erhältlich:

– APRO.SHOP Basis ist ein einfach zu bedienendes Click & Collect Vorbestellsystem. Kunden bestellen online und holen ihren Einkauf später in der Filiale ab. Der Kunde bezahlt vor Ort in der Filiale bei Abholung der Ware. Online-Einkäufe sind dabei sowohl für registrierte wie auch für nicht registrierte Kunden möglich. Registrierte Nutzer – z. B. Geschäfts- und Stammkunden – können für das Bezahlen auf Rechnung freigeschaltet werden.

– APRO.SHOP Business erweitert APRO.SHOP Basis unter anderem um zahlreiche Zusatzfunktionen wie etwa Online-Bezahloptionen, darunter das Bezahlen per Paypal, Sofortüberweisung, Giropay, Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung. APRO.SHOP Business berücksichtigt des Weiteren die Preisberechnung nach Ist-Liefermenge. Der Kunde bekommt in seinem Warenkorb einen ungefähren Preis angezeigt und auf seinem Online-Zahlungsmittel wird der Betrag mit einem Aufschlag von 10 Prozent reserviert. Der tatsächlich verrechnete Preis bestimmt sich erst beim Verwiegen der Ware im Warenausgang. Metzgereibetriebe können somit auch in ihrem Online-Shop wie gewohnt nach Gewicht (Kilogramm-Preis) verkaufen (Beispiel: Steaks, Schnitzel et cetera). Marketing-Tools wie Gutscheine und Kundenkarten können nahtlos in den Online-Shop integriert werden.

– APRO.SHOP Enterprise beinhaltet alle Funktionen von APRO.SHOP Basis und APRO.SHOP Business und ergänzt diese um B2B-spezifische Zusatzfunktionen wie kundenindividuelle Preise und Preisstaffelungen für Geschäftskunden. APRO.SHOP Enterprise bietet darüber hinaus Schnittstellenanbindungen zu Logistikunternehmen, Online-Marktplätzen wie Amazon und Ebay sowie Dropshipping-Anbietern für Lagerung und Versand der Ware. APRO.SHOP Enterprise wendet sich damit an Betriebe, die mit ihrem Online-Shop ihre Produkte über Online-Marktplätze vermarkten und/oder ihre Geschäftskundenbetreuung – zum Beispiel die Belieferung von Supermärkten oder Großabnehmern wie Kantinen – optimieren und möglichst effizient gestalten möchten.

Interessenten finden einen Demo-Shop unter demo.aproshop.de.

Gutscheinlösung für Metzgereibetriebe mit Mettler-Toledo Waagen

„Metzgereibetriebe, die mit Mettler-Toledo-Waagen arbeiten, können mit unserer Lösung ohne weitere Investitionen in spezielle Hardware oder neue Terminals ein Gutschein- und Bonuskartensystem für ihre Kunden und Mitarbeiter einführen“, so APRO.CON-Geschäftsführer Jens Eden. Mit der Gutscheinlösung lassen sich damit sowohl Mitarbeiterkarten (zum Beispiel Warenboni), Geschenkkarten für Kunden sowie Guthaben- und Kundenkarten für Bonuspunkte-Programme nahtlos in eine Filialumgebung mit Mettler-Toledo Waagen einbinden. Mitarbeiter beziehungsweise Kunden scannen hierzu einfach den QR-Code ihrer Karte an der Kasse ein, alle Kartentransaktionen werden sofort – auch filialübergreifend – verbucht. Die Erstellung der individuell gestaltbaren Kunden-/Mitarbeiterkarten mit jeweils einem kundenspezifischen QR-Code kann dabei über jeden handelsüblichen Kartendrucker erfolgen, wie sie viele Betriebe mittlerweile bereits für ihre Preisauszeichnung im Einsatz haben. Die APRO.SHOP Gutscheinlösung erfordert keine Installation der APRO.CON Warenwirtschaftssoftware und ist für Mettler-Toledo Waagen sowie weitere Waagen- und Kassensysteme verfügbar.

APRO.CON Warenwirtschaftssoftware – Mobiles Kassenbuch

Mit dem mobilen Kassenbuch können Mitarbeiter Barzahlungsvorgänge wie zum Beispiel Lieferantenrechnungen bequem per Tablet erfassen und in ihre APRO.CON Warenwirtschaft übernehmen. Dokumente wie Tankbelege oder Einkaufsquittungen lassen sich so bequem mit der Kamera des Tablets oder des Smartphones archivieren. Waagen und Kassen sind in die Kassenbuchführung mit eingebunden. Die konnektierten Geräte übertragen beim Tagesabschluss sämtliche Daten automatisiert an die Kassenbuch-App. Die Übergabe der Buchungssätze mit den Tageseinnahmen und -ausgaben erfolgt automatisch und vollständig kontiert in die interne Finanzbuchhaltung beziehungsweise optional zu externen Partnern über die DATEV-Schnittstelle in zum Beispiel DATEV Unternehmen Online. APRO.CON hostet die Applikation in der Cloud, alle dazugehörigen Daten bleiben lokal auf dem Server des Kunden. Es wird nirgendwo im Netz gespeichert, welcher Artikel in welcher Menge zu welchem Preis verkauft wurde – der Kunde behält jederzeit die Kontrolle darüber, wo seine Daten liegen und wer darauf zugriffsberechtigt ist.

pep4 – Software zur Unternehmenssteuerung

Mit pep4 von SYNER.CON Partner Frieman bündeln Metzgereibetriebe ihre Personal-, Finanz- und Warenwirtschaft in einer modular aufgebauten Software-Suite. pep4 verfügt standardmäßig über eine Schnittstelle, die den vollautomatischen Datenaustausch in beiden Richtungen mit der Warenwirtschaftssoftware APRO.CON unterstützt. pep4 beinhaltet dabei ein umfangreiches Data Warehouse mit dynamischen Auswertungen, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen des Betriebs angepasst werden können. Ob Umsatz, Wareneinsatz, Raum- oder Personalkosten: Mit pep4 erhalten Betriebe mit wenigen Mausklicks eine detaillierte Filial- und Produktions-BWA auf der Zeitachse. Die Software liefert damit wertvolle Frühindikatoren, um möglichen Kostenfehlentwicklungen gegensteuern zu können oder mögliche geschäftliche Szenarien virtuell in der Software durchzuspielen. In pep4 sind über fünf Jahre Entwicklung und mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung des Fleischerhandwerks eingeflossen. „Wir wollen mit pep4 insbesondere auch für kleinere Handwerksbetriebe die Tür zu einer softwaregestützten professionellen Unternehmenssteuerung aufstoßen“, so Egbert Frieman. „Durch unser nach Kundenumsatz gestaffeltes Lizenzierungsmodell verfolgen wir ein sehr faires Preismodell, das pep4 auch für kleinere Betriebe erschwinglich und preislich attraktiv macht.“

Über SYNER.CON

Die SYNER.CON-Fachhandelsgruppe ist ein Verbund von Fachhändlern und Fachberatern für Metzgereien, Direktvermarkter und das Lebensmittelhandwerk. Als Fachhandelsgruppe vertreiben die SYNER.CON-Partner Waagen, Kassen, Schneide-, Verpackungs- und Etikettiermaschinen sowie sämtliches Zubehör betrieblicher Technik. SYNER.CON berät und betreut als Komplettanbieter Metzgereien, Direktvermarkter und Lebensmittelbetriebe bei der Installation, Wartung und Pflege ihrer betrieblichen Technik. SYNER.CON ist exklusiver Vertriebspartner der Warenwirtschaftssoftware APRO.CON. SYNER.CON ist mit acht Kompetenz- sowie deren Regionalpartnern in Deutschland und Österreich flächendeckend präsent.

Über APRO.CON

Die APRO.CON Software GmbH & Co. KG, Oldenburg, entwickelt und betreut als Mitglied im SYNER.CON Verbund mit APRO.CON eine der marktführenden Warenwirtschaftslösungen für Metzgereien, Direktvermarkter und das Lebensmittelhandwerk im DACH-Markt. Der Vertrieb des Warenwirtschaftssystems APRO.CON erfolgt exklusiv über die SYNER.CON Kompetenz- sowie deren Regionalpartner. Mit APRO.SHOP vermarktet das Unternehmen darüber hinaus Web-Shop-Lösungen für kleine und mittelständische Metzgereien sowie Betriebe im Lebensmittelhandwerk.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syner-con.com und www.aprocon.de

