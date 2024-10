Vorhang auf für das nächste Digitalisierungslevel

Erfolgreicher Abschluss der ELO ECM-Tour in Leonberg:

Stuttgart, 10.10.2024 – Unter dem Motto „Digitale Intelligenz für Ihren Erfolg“

lud der Hersteller von Systemen für Enterprise-Content-Management (ECM)

ELO Digital Office am Dienstag in den Traumpalast nach Leonberg. Bei einem

filmreifen Abschluss seiner diesjährigen ELO ECM-Tour erhielten

Unternehmer, IT-Verantwortliche und Fachbereichsleiter Impulse und

Inspiration für das nächste Digitalisierungslevel ihrer Prozesse. Das Kino mit

der weltgrößten Leinwand rückte neben Fachvorträgen und Best-Practices

auch Live-Demos und Compliance-Know-how ins Rampenlicht – auch mit dem

Fokus auf ECM in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Mit der Keynote „Wo und wie KI den Unternehmenserfolg bereits heute massiv

steigern kann“ eröffnete Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital

Office GmbH, die Veranstaltung mit einem Top-Thema. Anhand konkreter

Beispiele zeigte er auf, wie KI-Technologien Geschäftsprozesse in allen

Bereichen optimieren können. Dabei dürfte KI zum Standard werden, wenn es

um die intelligente Informationsverarbeitung und effiziente Steuerung von

Unternehmensabläufen geht.

Blick hinter die Kulissen

Verschiedene Referenzkunden gewährten mit ihren Best-Practices Einblicke in

ihre individuellen Vorgehensweisen. So erlebten Interessenten aus Kundensicht,

wie beim DRK Bodensee-Oberschwaben mit ELO for DATEV die Einführung des

digitalen Rechnungsmanagements gelang – inklusive der Migration der Altdaten

aus DATEV DMS classic. Die Organisation ist dabei für mehrere DRK-

Kreisverbände und ihre technische Ausstattung verantwortlich.

Im Anschluss berichtete die Automatic-Systeme Dreher GmbH, wie die digitale

Reisekostenabrechnung auf der Grundlage des ELO Systems automatisierte

Prozesse und integrierte Prüfungen ermöglicht – was Zeit spart, die Fehlerquote

verringert sowie die Effizienz steigert. Der Mehrwert zeigt sich im einfachen

Handling über die DATEV-Schnittstelle und in einer automatischen

Verrechnung.

Zudem informierte die RTZ-Rohr-Trenn-Zentrum GmbH über die interne

Automatisierung ihrer Prozesse. Zum Einsatz kommen die ELO Business

Solutions für digitales Besucher-, Personal- und Vertragsmanagement: Damit

erreichte der Metallspezialist digitalisierte Präzision und maximale Effizienz in

den Abläufen – sowie ein umfangreiches auf der ELO ECM Suite basiertes

Qualitätsmanagement.

Höchste Präzision ermöglicht auch das digitale Rechnungsmanagement bei der

August Weckermann KG, einem Hersteller von Dreh- und Frästeilen: KI-

gestützte Dokumentenklassifizierung und die nahtlose Integration in das System

für Enterprise-Resource-Planning (ERP) von GEWATEC steigern dabei die

Effizienz.

Als Renner am Set entpuppte sich nicht zuletzt das Thema „E-Rechnungs-

pflicht“: Dirk-Peter Kuballa, Mitverfasser der GoBD und Sachbearbeiter beim

Finanzministerium Schleswig-Holstein, legte dar, wie sich das Gesetz in Deutsch-

land ab 2025 im B2B-Bereich auswirken wird – und was genau zu beachten ist.

Neues aus der ECM-Welt aus der Sicht der ELO und Fachexperten

Kein Lampenfieber kam bei den ELO Digitalisierungsexperten auf. Gewohnt

professionell widmeten sie sich Themen wie

• dem modernen Informationsmanagement mit der ELO ECM Suite,

• den Möglichkeiten im HR-Bereich – von der digitalen Zeiterfassung bis

zur Weiterbildung sowie

• der hybriden Zusammenarbeit nach Maß von ELO und Microsoft 365.

• Weitere Themen drehten sich um digitale Arbeitsräume für (Projekt-)

Teams mit Hilfe von ELO Team- und Workspaces und um den Einsatz

der KI bei ELO.

Last but not least referierte die DATEV zur „E-Rechnung mit ELO for DATEV“ und

der nahtlosen Verknüpfung von DATEV und ELO – vom Rechnungseingang bis

zur Zahlungsfreigabe.

Mit der ECM-Tour in Leonberg schloss ELO ein äußerst erfolgreiches

Veranstaltungsjahr ab. „Wir freuen uns über das enorme Interesse an unserem

vielfältigen Eventprogramm. Als klare Highlights konnten wir die Themen E-

Rechnungspflicht und KI identifizieren, die beide für großes

Automatisierungspotenzial stehen und die wir mit unseren Produkten optimal

bedienen“, so die positive Bilanz von Karl Heinz Mosbach.