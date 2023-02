Vonberg AG über Private Equity und warum es sehr rentabel sein kann

Albert Merturi von der Vonberg AG erklärt, warum ein Investment in Beteiligungskapital-Produkte eine gute Lösung ist

Wo man sein Kapital jetzt noch gewinnbringend anlegen kann, weiß Albert Merturi von der Züricher Vonberg AG. Er beschäftigt sich mit Private Equity, einer Anlageform durch Investment in Beteiligungskapital. Und Albert Merturi beobachtet eine immer weiterwachsende Beliebtheit von Private Equity bei den Anlegern – gerade in diesen so unsicher gewordenen Zeiten.

Inhalt:

– Private Equity: Mehr als nur eine Geldanlage

– Renditen, die Spaß machen

– Der Vorteil einer längeren Anlagezeit

– Die nationale Wirtschaft unterstützen

PRIVATE EQUITY: MEHR ALS NUR EINE GELDANLAGE

Albert Merturi beschreibt Private Equity als eine Möglichkeit, den Wert eines ausgewählten Unternehmens zu steigern. Dies kann durch operative Verbesserungen oder Hilfe zu schnellerem Wachstum erreicht werden. Das Ziel ist es, das Unternehmen nach einigen Jahren gewinnbringend zu veräußern. Die Vonberg AG übernimmt für ihre Kunden dabei die aktive Rolle eines Investors und kann auf diese Weise Einfluss auf das Management des unterstützen Unternehmens ausüben oder eigene hochqualifizierte Führungskräfte einsetzen. Eine Aktionärsbeteiligung ist dagegen rein passiv und ermöglicht kein konkretes Eingreifen in das operative Geschäft des Unternehmens.

RENDITEN, DIE SPASS MACHEN

Die Renditen, die mit Private Equity-Anlagen erzielt werden, können um drei bis fünf Prozent über denen der globalen Aktienmärkte liegen. Auch für die Zukunft erwartet Albert Merturi deutliche Überrenditen im Vergleich zu Aktien. Die Private Equity-Lösungen der Vonberg AG sind auf eine langfristige Investition von normalerweise fünf bis zehn Jahren ausgelegt – das eingebrachte Kapital ist als Betriebskapital gebunden und kann nicht kurzfristig wieder abgezogen werden. Doch diese lange Laufzeit hat durchaus erhebliche Vorteile.

DER VORTEIL EINER LÄNGEREN ANLAGEZEIT

Den größten Vorteil einer langen Anlagezeit sieht Albert Merturi von der Vonberg AG in der Tatsache, dass das Kapital nicht kurzfristig abgezogen werden kann. Viele Anleger denken, sie müssten schnell auf größere Kursschwankungen am Aktienmarkt reagieren und lassen sich zu unüberlegten Käufen oder Verkäufen hinreißen. Doch die scheinbaren Glücksgriffe können sich schnell als Fehlinvestition herausstellen und müssen mit Verlust wiederverkauft werden. Die anfallenden Transaktionsgebühren sind es, die bei derartigen Aktionen meist lediglich die Banken zu echten Gewinnern machen, so Albert Merturi. Anleger, die in Private Equity investieren, können sich dagegen zurücklehnen und bis zum Ende der Anlagezeit warten, während der Wert ihrer Beteiligung sich steigert, ohne dass sie aktiv ins Geschehen eingreifen oder auf irgendwelche Kursverläufe oder dergleichen achten müssen.

DIE NATIONALE WIRTSCHAFT UNTERSTÜTZEN

Ein weiterer Vorteil von Private Equity besteht darin, dass diese Anlageform einen volkswirtschaftlichen Effekt besitzt, beschreibt Albert Merturi: Der Erfolg der Vonberg AG beweist, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Schweizer Unternehmen durch den Einsatz von Private Equity wieder in die Gewinnspur zurückgeführt werden konnten – bereits erfolgreiche Unternehmen konnten ihren Erfolg sogar noch steigern. So hilft Private Equity den Unternehmen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und Arbeitsplätze können erhalten oder neu geschaffen werden.

Die Vonberg AG fördert innovative Schweizer Firmen und bringt qualifizierte Private sowie institutionelle Investoren mit Unternehmern, die Kapitalbedarf haben, zusammen. Die profunde Analyse von Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen der Vonberg AG bildet die Grundlage für wohl überlegte Beteiligung.

Firmenkontakt

VONBERG AG

R. B.

Flurstrasse 30

8048 Zürich

+41 (0)44 493 01 01

info@vonberg.ch

http://vonberg.ch/

Pressekontakt

VONBERG AG

l. P.

Flurstrasse 30

8048 Zürich

+41 (0)44 493 01 01

pr@vonberg-ag.de

http://vonberg.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.