Von Prototyping bis Serienfertigung: Protolabs als digitaler Fertigungs-Experte auf der 29. Fakuma

Putzbrunn bei München, 11. Oktober 2024 – Protolabs, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Fertigungsdienstleistungen, gibt die Teilnahme an der 29. Fakuma bekannt. Die Messe findet vom 15. bis 19. Oktober 2024 in Friedrichshafen statt und legt in diesem Jahr den Schwerpunkt auf neue Technologien für die Kunststoffverarbeitung, nachhaltige Kunststoffproduktion und intelligente Automatisierungslösungen. Im Rahmen der 29. Fakuma wird Protolabs in Halle B1 // Stand B1-1126 mit einem Team aus Experten direkt vor Ort die bestmöglichen Lösungen für Ihre Kunden diskutieren – egal ob mit CNC-Fräsen, 3D-Druck oder Spritzguss.

Optimierte Fertigungsmöglichkeiten durch das Protolabs Network

Effizienz, Geschwindigkeit und Kostenkontrolle sind vermutlich die wichtigsten Aspekte bei der digitalen Fertigung – und genau aus diesem Grund ist man bei Protolabs davon überzeugt, dass der optimale Weg, um Kundenwünsche zu erfüllen, über ein breites Fertigungsangebot erfolgen muss. Genau deshalb hat man bei Protolabs das Protolabs Network eingeführt: ein Fertigungskonzept, das nicht nur neue Standards setzt, sondern eine komplexe Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Mit dem Protolabs Network erhalten Kunden des Unternehmens die Möglichkeit, auf ein internationales Netzwerk an Herstellern zurückzugreifen, das eine beispiellose Auswahl an Kapazitäten, flexible Preisoptionen und die Möglichkeit zur Fertigung individueller Stückzahlen bietet.

„Die Kombination aus unseren eigenen Produktionsstätten und unserem internationalen Netz aus Partnern – dem Protolabs Network – ermöglicht für unsere Kunden mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Effizienz“, erklärt Daniel Cohn, Managing Director & 3DP Lead EMEA. „All dies, kombiniert mit dem umfangreichen Engineering Know-how unserer Expertinnen und Experten bei Protolabs, ermöglicht es uns, für unsere Kunden bestmögliche Ergebnisse zu erzielen – und dabei zugleich die Produktentwicklung zu beschleunigen und Kosten zu senken. Dementsprechend stolz sind wir darauf, unser Protolabs Network auf der 29. Fakuma vorstellen zu können und einem breiten Fachpublikum die daraus resultierenden Möglichkeiten zu präsentieren.“

Nachhaltigkeit durch Recycling bei CNC und Spritzguss

Umweltaspekte sind für Konstrukteure, Produktentwickler und Hersteller heutzutage mehr als nur ein Trendthema, es handelt sich vielmehr um einen intrinsischen Imperativ, der bei der Projektplanung im Vordergrund stehen muss. Da Nachhaltigkeit zu einem essenziellen globalen Anliegen geworden ist und sowohl Verbraucher wie auch Gesetzgeber die Messlatte für die Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten immer höher setzen, ist man auch bei Protolabs der festen Überzeugung, dass umweltfreundliche Alternativen auch in Zukunft das Gesicht der Fertigung prägen werden. Dementsprechend steht für das Unternehmen der Aspekt des Recyclings auf der diesjährigen 29. Fakuma im Fokus.

„Es war uns ein entscheidendes Anliegen, unsere Produktionskapazitäten für unsere Kunden so nachhaltig wie möglich zu gestalten“, erklärt Daniel Cohn hierzu. „Daher haben wir unser Angebot innerhalb der letzten Monate zusätzlich um weitere Kunststoffe aus recycelten Materialen erweitert – sowohl im Bereich CNC wie auch beim Spritzguss. Für unsere Kunden bedeutet dies vor allem eines: Prototypen können mit modernsten Materialen hergestellt werden, während zugleich der Nachhaltigkeitsaspekt durch umfangreiches Recycling im Blick behalten werden kann.“

Expertise ohne Kompromisse

Die Zahl an Fertigungsverfahren und Materialien steigt unablässig – für Konstrukteure und Entwickler wird es immer schwieriger aus diesem Dickicht an Möglichkeiten die bestmöglichen Optionen herauszufiltern. Protolabs steht seinen Kunden hier als verlässlicher und erfahrener Partner zur Seite, der Licht ins Dunkel der Möglichkeiten bringt und den Kompass zur optimalen Fertigung bereithält.

„Unsere Expertise und unser Fachwissen sind für unsere Kunden ein unbezahlbarer Mehrwert, der scheinbar Unmögliches Realität werden lässt“, erklärt Daniel Cohn abschließend. „Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bieten wir unseren Kunden so mehr als nur reine Beratungsleistungen. Wir fungieren oftmals als externe Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ermöglichen durch unseren Technical Consultative Sales Approach einen optimalen Produktentwicklungsprozess und dadurch eine kürzere Zeit bis zur Markteinführung. Dabei liegt unser Fokus darauf, unsere Kunden durch bestmögliche Materialauswahl und darauf abgestimmte Fertigungsverfahren in die Lage zu versetzen, ihre Ideen optimiert Realität werden zu lassen und dabei das volle Potenzial der Fertigung zu nutzen. Ebendies wollen wir auch auf der 29. Fakuma an unserem Messestand unterstreichen.“

Besuchen Sie Protolabs auf der 29. Fakuma in Halle B1, Stand B1-1126, um im direkten Austausch mit Experten mehr über die Dienstleistungen des Unternehmens und die Vorteile der digitalen Fertigung zu erfahren.

Protolabs ist der weltweit führende Digitalhersteller für kundenspezifische Prototypen und Kleinserienteile. Das technologieorientierte Unternehmen verwendet fortschrittliche Technologien für 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage zu fertigen. Das Ergebnis ist eine beispiellos schnelle Markteinführung für Produktdesigner und Ingenieure weltweit.

Aspekte:

-Digitale 3D-CAD-Modelle werden von einem automatisierten Angebotssystem und urheberrechtlich geschützter Software in Anweisungen für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen umgewandelt. Dabei wird ein digitaler Zwilling des gewünschten Teils erstellt. Das Resultat sind Teile, die volldigitalisiert hergestellt und innerhalb von einem bis 15 Tagen geliefert werden.

-Das Unternehmen stützt sich auf drei primäre Dienstleistungen: Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck (Additive Fertigung).

-Die Spritzgusstechnik wird für Quick-turn-Prototypenherstellung, Bridge-Tooling und Kleinserienproduktion von bis zu 10.000 und mehr Teilen sowie für kleinere Mengen von Altteilen eingesetzt. Das Unternehmen bietet mehr als 100 Thermoplaste, Metalle und Silikone an.

-Protolabs verwendet indexiertes 3- und 5-Achsen-Fräsen und Drehen zur Bearbeitung von technischem Kunststoff und Prototypen aus Metall sowie von funktionsfähigen Fertigteilen in Mengen von weniger als 200.

Bei der Additiven Fertigung werden fortschrittliche 3D-Drucktechnologien eingesetzt, die extrem genaue Prototypen mit komplexen Geometrien erstellen können. Additive Teile werden mit Stereolithographie, selektivem Lasersintern, Multi Jet Fusion, PolyJet und Direktem Metall-Lasersintern sowie in verschiedenen Kunststoffen und Metallen hergestellt.

