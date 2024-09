Von Mut und Entschlossenheit

Stina Herz inspiriert beim Speaker Slam mit bewegender Botschaft

Mastershausen, 21.09.2024 – Beim 19. internationalen Speaker Slam, der am 20.09.2024 in Mastershausen stattfand, konnte sich Stina Herz erfolgreich gegen starke Konkurrenz durchsetzen und sowohl Jury als auch Publikum begeistern. Mit einer berührenden und inspirierenden Rede schaffte es Stina Herz, innerhalb der vorgegebenen vier Minuten die Herzen der Zuhörer zu gewinnen. Besonders die emotionale Geschichte der sechsjährigen Matilda, die bei einem von Stina Herz organisierten Motivationsevent ihren Mut bewies, sorgte für Gänsehautmomente. Als Anerkennung für ihre überzeugende Motivationsrede wurde Stina Herz der Excellence Award von Hermann Scherer persönlich überreicht.

Ein Redewettbewerb mit Rekordcharakter

Der Speaker Slam ist kein gewöhnlicher Redewettbewerb. Hier geht es darum, in nur vier Minuten die Essenz eines Themas überzeugend und eindrucksvoll darzustellen. Veranstaltet von Katja Kaden, Expertenportal und Hermann Scherer, war der Wettbewerb dieses Jahr besonders spektakulär: Mit 130 Teilnehmern aus 13 Ländern wurde in Mastershausen auf zwei Bühnen zur selben Zeit ein neuer Rekord aufgestellt. Die Herausforderung für die Redner liegt darin, nicht nur prägnant zu sprechen, sondern auch mit einer authentischen Performance zu überzeugen – und genau das gelang Stina Herz meisterhaft.

In ihrer Rede sprach Stina Herz über die Themen Mut und Entschlossenheit, untermalt von der inspirierenden Geschichte der kleinen Matilda. Diese beeindruckte 2023 bei einem Motivationsevent die 55 anwesenden Erwachsenen, indem sie mit ihrem kindlichen Mut den Erwachsenen zeigte, was wahre Entschlossenheit bedeutet.

Expertise und Leidenschaft: Die Säulen des Erfolgs

Die gebürtige Hamburgerin Stina Herz, Expertin für Gesundheit und international ausgebildete Motivationscoach, begeisterte nicht nur mit ihrer Rede, sondern bringt auch jahrzehntelange Erfahrung in ihren Beruf und ihre Auftritte ein. Als zertifizierte Feuerlaufinstruktorin und Heilpraktikerin mit Spezialisierung in den Bereichen Ernährungscoaching und Chiropraktik kennt sie die Bedeutung von Entschlossenheit und mentaler Stärke. Ihre fünf Säulen der Gesundheit – Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nervensystem und positives Mindset – bilden die Grundlage ihrer erfolgreichen Arbeit.

Mit ihrem Auftritt beim Speaker Slam hat Stina Herz erneut bewiesen, dass es oft nur Mut und Entschlossenheit braucht, um die Welt zu verändern – in vier Minuten oder im Leben. Ihr Motto und ihre Vision sprechen für sich selbst: „No More Limits – no matter what!“ Ihre inspirierende Botschaft erinnert uns daran, dass jeder von uns einen inneren Helden in sich trägt, der nur darauf wartet, geweckt zu werden.

Das Ziel von No More Limits ist es, Menschen zu helfen, ihre Grenzen zu erkennen und zu überwinden, sowohl körperlich, geistig als auch emotional. Als zertifizierte Feuerlauf-Instruktorin, Grenzenbrecherin und Heilpraktikerin weiss Stina Herz aus eigener Erfahrung, dass Limitierungen zuerst im Kopf beginnen.

„No More Limits“ ist mehr als ein Name, es ist eine Vision.

Bei No More Limits geht es um die 5 Säulen der Gesundheit

1. Ernährung auf Basis von Blutwerten

2. Intensivierung von Sport & Bewegung

3. Verbesserung der Schlafqualität

4. Optimierung des Nervensystems durch Chiropraktik

5. Stärkung einer positiven Denkweise durch z.B. Feuerläufe, Eisbäder, Schwitzhütten und andere motivierende Events

Bildquelle: Justin Bockey