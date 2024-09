Von KI- bis Drohnentechnologie: Panasonic TOUGHBOOK auf der INTERGEO 2024

Auf der INTERGEO 2024 stellt Panasonic TOUGHBOOK seine Neuheiten im Bereich Geoinformation vor. Mit im Gepäck: Eigens entwickelte Vermessungslösungen, KI-fähige Geräte und rugged Notebooks zur Drohnensteuerung.

Die INTERGEO 2024, die Fachmesse für Geoinformation, findet dieses Jahr vom 24. bis 26. September 2024 in Stuttgart statt. Ob für die Stadtplanung, im Kampf gegen den Klimawandel oder im Katastrophenschutz: Geoinformationen sind heute wichtiger denn je. Für die Erhebung dieser Daten braucht es robuste Geräte, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Ergebnisse liefern. Panasonic zeigt in Halle 1 an Stand C1.057 seine robusten, mobilen TOUGHBOOK Lösungen für die Vermessung, Kartografierung, Markierung und Dokumentation. Die Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind die in Kooperation mit PWA eigens entwickelten Vermessungslösungen, das KI-fähige TOUGHBOOK 40 sowie TOUGHBOOK Geräte für die Steuerung von Drohnen.

Speziell entwickelte Vermessungslösungen

Vor Ort können Besucher sich über das RTK-GNSS-Modul von PWA Electronic für das TOUGHBOOK G2 informieren. Es bietet Echtzeitkinematik (RTK) zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten mithilfe des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS). Die Lösung gestaltet beispielsweise die Grundstücksvermessung und die Kartografierung unkomplizierter und effizienter, dies gilt auch für die Suche nach Grenzsteinen, Rohrleitungen oder Bäumen. Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten reichen bis zu Markierungsarbeiten für Straßen und der Leitungsdokumentation im Glasfaserausbau. Das Modul lässt sich nahtlos mechanisch und elektronisch direkt in das TOUGHBOOK G2 Tablet integrieren.

TOUGHBOOK mit KI-fähigem Intel Ultra Prozessor

KI eröffnet der Geoinformation neue Perspektiven. So schnell und so genau wie nie zuvor lassen sich mit KI Daten sammeln und interpretieren, auch an entlegenen Orten. Dies ist insbesondere bei Vermessung, im Bauwesen, sowie im Umwelt- und Katastrophenschutz eine deutliche Weiterentwicklung. Zudem werden schnellere und genauere Entscheidungen möglich, beispielsweise bei der Steuerung von Verkehrsflüssen. Aber auch Kartografieaufgaben lassen sich mithilfe von KI einfacher und effizienter umsetzen. Schon jetzt ist KI bei der genauen Erkennung von Gebäuden in Luftbildern im Einsatz, aber auch, um die Vegetation oder den Versiegelungsgrad einer Fläche zu bestimmen. Entscheidend für den Erfolg sind dabei KI-fähige Endgeräte.

Panasonic ist auf diese Entwicklung vorbereitet und bietet mit dem TOUGHBOOK 40 Geräte mit dem neuen Intel Ultra AI Prozessor an, weitere werden folgen. Der neue KI-fähige Prozessor erlaubt auch ohne Netzwerkverbindung und ohne Performance-Verluste KI-unterstützt Daten zu erheben, zu speichern und zu analysieren. Insbesondere Personen, die Geräte an abgelegenen Orten ohne Mobilfunk- oder Wireless-Verbindung nutzen, können somit KI nutzen, um produktiver und präziser zu arbeiten.

Mit TOUGHBOOK Geräten Drohnen steuern

TOUGHBOOK G2 ist eine leistungsstarke, robuste und sichere Mobiltechnologie, mit der sich Flug und Funktionen einer Drohne genau kontrollieren und das gesammelte Film- oder Sensormaterial sicher übertragen lässt. Die Geräte bieten den Controllern zuverlässige Konnektivität und Widerstandsfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer für erfolgreiche Einsätze in rauen Umgebungen. Die robusten und modular anpassbaren mobilen Geräte von Panasonic TOUGHBOOK ermöglichen es, Video-, Wärmebild-, Audio-, Standort- und andere Daten mit militärischer Sicherheit zu speichern und zu schützen. Die Geräte lassen sich mit Drohnen oder autonomen Bodenfahrzeugen über integriertes Wireless GPS, 4G und 5G vernetzen. Quantum Systems, ein Unternehmen für Drohnentechnologie etwa, setzt für die Steuerung der seiner Drohnen TOUGHBOOK 55 ein.

„Auf der INTERGEO 2024 zeigen wir den großen Leistungsumfang und die Weiterentwicklungen der TOUGHBOOK Lösungen, unter anderem in Sachen KI. Im Sektor Geoinformation gibt es gerade viel Bewegung: So entstehen dank KI neue Chancen für eine effiziente und genaue Erhebung und Analyse von Daten. Innovative Entwicklungen in der Drohnentechnologie setzen neue Impulse. Mit unseren TOUGHBOOK Geräten sind unsere Kunden bestens gerüstet, diese neuen Potenziale zu heben“, sagt David Müller, Key Account Manager bei Panasonic.

Bildmaterial zu dieser Meldung können Sie sich hier herunterladen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von hochhellen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays; und Broadcast & ProAV bietet Smart Live Production Lösungen aus einem End-to-End-Portfolio, bestehend aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Roboterlösungen, die für die Live-Event-Erfassung weit verbreitet sind. Sportproduktion, Fernsehen und xR-Studios.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

