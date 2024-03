„Von der Durchschnittsbleibe zum Urlaubstraum“

„Einmaliges Innendesign macht Ihr Airbnb unwiderstehlich – Gäste buchen schneller, als Sie ‚ausgebucht‘ sagen können!“

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die Tür zu Ihrer Ferienwohnung und statt eines warmen Willkommens empfängt Sie eine Zeitkapsel der 70er Jahre, komplett mit Häkeldeckchen und einem Farbschema, das jede Hoffnung auf Erholung im Keim erstickt. Klingt nach einem schlechten Start in den Urlaub, oder? Genau hier setzt Carmen Otto an.

Als Gründerin von Lease Design Consulting in der Schweiz hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der möblierten Kurz- und Langzeitvermietung aufzurütteln – mit einem Schuss Stil, einer Prise Funktionalität und einer großen Portion Herz.

Carmen ist nicht nur eine Visionärin im Bereich Interior Design, sondern auch selbst Gastgeberin. Anfang des Jahres hat sie beschlossen, eigene Ferienwohnungen und Serviced-Apartments zu vermieten, um den Markt aus der Innensicht zu verstehen und direkt Einfluss zu nehmen, die Synergien dieser beiden komplementären Geschäftsmodelle zu nutzen. Ihr Ziel? Den Gästen nicht nur ein Dach über dem Kopf zu bieten, sondern ein Erlebnis, das sie nie vergessen werden. „Wir alle kennen das Gefühl, wenn die Unterkunft ein voller Reinfall ist – unbequeme Betten, schlechtes WLAN, fehlendes Smart TV und Dekor, das Augenschmerzen verursacht. Ich will, dass meine Gäste sich fragen, ob sie jemals wieder nach Hause wollen“, erklärt Carmen mit einem Augenzwinkern.

Ihr Ansatz ist ebenso einfach wie revolutionär: Sie gestaltet jede Wohnung so, dass sie nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch den Bedürfnissen moderner Reisender gerecht wird. Gutes Internet? Check. Genug Steckdosen? Aber sicher. Einrichtung, die sowohl bequem als auch schön ist? Ohne Frage. Carmen weiß, dass positive Gästebewertungen und Weiterempfehlungen in der heutigen vernetzten Welt mehr als nur Gold wert sind. „Eine Ferienwohnung zu vermieten, ist mehr als nur ein Geschäft. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen, die die Gäste mit nach Hause nehmen und weiter empfehlen“, sagt sie.

Ihre Arbeit und ihr Engagement blieben nicht unbemerkt. Am 08.03.2024 durfte Carmen erneut von Mastershausen zurück in die Schweiz reisen – dieses Jahr mit zwei weiteren Awards im Gepäck. Von der Bühne über Fernsehinterviews bis hin zum Expertenkongress, Carmen nutzt jede Plattform, um ihr Wissen und ihre Leidenschaft zu teilen. Und als wäre das nicht genug, stellt sie auch noch ihr neues Buch „Als Vermieter (hoch)profitabel vermieten“ vor, für jeden der in die Welt der Ferienvermietung eintauchen möchte.

Carmen Ottos Geschichte ist mehr als nur eine Erfolgsstory; sie ist ein Weckruf für die Branche. Sie zeigt, dass man mit dem richtigen Mindset und einem Auge für das, was Gäste wirklich wollen.

Für die Gastgeber hatte diese Verwandlung beeindruckende Auswirkungen. Nicht nur die Buchungszahlen und der Umsatz stiegen signifikant, sondern auch die positiven Bewertungen häuften sich. Dies wiederum verbesserte das Ranking der Unterkunft auf Plattformen wie Airbnb und Booking.com erheblich, was zu einer noch höheren Sichtbarkeit und Nachfrage führte. Carmen Otto betont, dass der Erfolg ihrer Inneinrichtungs – Methode in der Fokussierung auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste liegt: „Unsere Philosophie basiert auf dem Gedanken, dass sich wahre Gastfreundschaft in jedem Detail widerspiegelt – von der Auswahl der Kaffeetassen bis zur Qualität der Bettwäsche. Es geht darum, Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.“

Lease Design Consulting mit Sitz in Schaffhausen unter der Leitung von Inhaberin Carmen Otto, spezialisiert sich auf möblierte Inneneinrichtung und Beratung für Ferienwohnungen in der Kurz- bis Langzeitvermietung auf Airbnb &Co und unterstützt Immobilienmakler, Immobilienbesitzer und Investoren schwer verkaufbare Immobilien möbliert auf den Markt zu bringen. Sie ist eine Expertin in diesem Bereich, bietet strategische Lösungen für Immobilienbesitzer und Gastgeber an, um deren Einkünfte zu maximieren. Ihr Fokus liegt darauf, die Attraktivität von vermietbaren Immobilien oder Gewerberäumen zu steigern, um mehr Gäste anzuziehen und höhere Mieteinnahmen zu erzielen.

Firmenkontakt

Lease Design Consulting Schaffhausen (Schweiz)

Carmen Otto

Stadthausgasse 5/7

8200 Schaffhausen

0041782392626



https://carmen-otto.com

Pressekontakt

Lease Design Consulting

Carmen Otto

Stadthausgasse 5/7

8200 Schaffhausen

0041782354042



https://carmen-otto.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.