Vom Nürnberger Frühlingsfest zum Erfolgsnetzwerk: Dritter Stammtisch von ‚Business meets Media‘.

Nürnberg – Mit einem beeindruckenden Aufgebot an lokalen Größen aus Politik, Wirtschaft und Medien, Sport und Kultur fand der dritte „Business meets Media“ Stammtisch auf dem Nürnberger Frühlingsfest statt. Im traditionellen Festzelt Gigerlas Lössel kamen rund 300 geladene Gäste zusammen, um in der einzigartigen Atmosphäre des Volksfestes neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen.

Netzwerkinitiative in Nürnberg fördert den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Medien

„Business meets Media“ hat sich bereits in seinem zweiten Jahr als die Netzwerkveranstaltung in der Metropolregion Nürnberg etabliert. Sie bietet eine Plattform für Meinungsbildner, Berichterstatter und Vorantreiber der regionalen Wirtschaft, um in informeller Umgebung zukunftsweisende Ideen und Projekte zu diskutieren. „Diese Veranstaltung zeigt, wie vielfältig und dynamisch die Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft und den Medien unserer Stadt sein kann“, so die Veranstalterin Sabine Michel von smic! Events und Marketing GmbH.

Kulinarische Genüsse und inspirierende Gespräche

Die Gäste wurden von Festwirt Peter Lössel und seinem Team mit einer Auswahl traditioneller Speisen wie Brezen vom Brezen Kolb, Hähnchen, Hax’n, selbstgemachten Bratwürsten und frischen Salaten verwöhnt. Den kühlen Außentemperaturen zum Trotz herrschte im Zelt eine energiegeladene und ausgelassene Stimmung, geprägt von freudigem Wiedersehen, anregenden Diskussionen und dem Austausch inspirierender Ideen für die Zukunft.

Sponsoren im Rampenlicht

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren des Abends, die diesen Stammtisch erst möglich machen. Unter der Organisation von Sabine Michel und ihrem Team von smic! Events und Marketing GmbH begrüßten die Sponsoren Harald Greiner (Geschäftsführer MarktSpiegel), Martin Heyn (Vorstandsvorsitzender SCHULTHEISS Wohnbau AG), Olesja und Wolfgang Hofer (Geschäftsführer Vodafone Mobilfunk Center Hofer), Thomas Fischer (Niederlassungsleiter BMW Nürnberg), Alexander Koller (Geschäftsführer Funkhaus Nürnberg), Charlotte Straub (SanData), Christian Waitz (Geschäftsführer Brochier Gruppe) und Dr. Jonathan Daniel (Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürnberg) ihre Gäste.

Unter den hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft waren auch Dr. Günther Beckstein (Bayerischer Ministerpräsident a.D.), Prof. Dr. Julia Lehner (Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg), Dr. Armin Zitzmann (IHK-Präsident für Mittelfranken), Peter Daniel Forster (Bezirkstagspräsident von Mittelfranken), Dr. Andrea Heilmaier (Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg) sowie zahlreiche Landräte, Stadträte, Bezirksräte und Bürgermeister aus den Nachbarregionen.

Ein Fazit des Abends

Der dritte „Business meets Media“ Stammtisch war wieder ein voller Erfolg. Die Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung des direkten Austauschs zwischen den Säulen unserer Gesellschaft: der Wirtschaft und den Medien.

Wir danken allen Teilnehmern und Sponsoren für einen unvergesslichen Abend und freuen uns bereits auf den nächsten Stammtisch am 1. Oktober 2024 auf der Fürther Michaelis Kirchweih.

