Volles Korn für Ihre Gäste

Leckeres Müsli sorgt für langanhaltenden Genuss beim Frühstück

Ein nahrhaftes und leckeres Frühstück ist gerade im Urlaub die beste Voraussetzung, um Ihre Gäste in den neuen Tag zu begleiten. Ganz neu hat der Portionsartikelspezialist Hellma aus Nürnberg ab sofort zwei Bio Müslis im Sortiment.

Wenn die Gäste im Hotel, der Jugendherberge, Pension oder Ferienwohnung ausgeschlafen in den neuen Tag starten, darf ein gesundes Frühstück nicht fehlen. Ideal, um lange satt zu sein, ist dann ein nahrhaftes Müsli. Der Nürnberger Portionsartikelspezialist Hellma bietet aktuell zwei feine Sorten Bio Müsli in Portion an, die als leckere Version mit ausgewählten Früchten oder mit zartschmelzender Vollmilchschokolade erhältlich sind. Die feinschmeckenden Vollkornflocken aus Hafer, Weizen und Gerste sind eine perfekte Mischung denn sie werden aus dem vollen Korn mit all seinen Vitaminen und Mineralien gemahlen und sind so der Grundpfeiler einer vollwertigen Ernährungsweise. Das Früchte Müsli Bio besteht aus Rosinen, Bananenchips sowie kleinen Stücken von Aprikose, Apfel, Dattel und Himbeeren, der Fruchtanteil liegt bei 38,5 %, es hat eine natürliche Süße und ist vegan. Das Schokomüsli dagegen ist verfeinert mit zartschmelzenden Raspeln aus Bio-Vollmilchschokolade und auch für Vegetarier geeignet. Der Gast gibt morgens einfach noch Milch, Joghurt oder Quark in die Flocken-Mischung und kann das Müsli sofort genießen.

Die beiden Müsli-Mischungen mit 45 g pro Portion werden aus hochwertigen Zutaten in Bio-Qualität hergestellt und kommen ganz ohne künstliche Farb-, Aroma-, und Konservierungsstoffe aus. Erhältlich sind die beiden Sorten jeweils mit 40 Portionen im Karton. Die Verpackung der hygienischen und einzeln portionierten Müsli-Sorten ist recycelbar und damit besonders nachhaltig.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

